Ind Vs Nz : ముగిసిన రెండో రోజు ఆట- స్కోర్ ఎంతంటే?
Ind Vs Nz Day 2 : న్యూజిలాండ్తో తొలి టెస్టులో భారత జట్టు పుంజుకుంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ 159 పరుగులు చేసింది.
కేఎల్ రాహుల్ (Associated Press)
Published : November 20, 2026 at 11:32 AM IST
భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య జరుగుతున్న తొలి టెస్టు రెండో రోజు ఆట ముగిసింది. ఈ మ్యాచ్లో భారత జట్టు పుంజుకుంది. కివీస్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో 368 పరుగులకు ఆలౌట్ కాగా, రెండో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి భారత్ ఒక వికెట్ నష్టానికి 159 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ అద్భుతంగా బ్యాటింగ్ చేసి జట్టుకు శుభారంభం అందించారు. జైస్వాల్ వేగంగా పరుగులు సాధిస్తూ 85 పరుగులు చేసి వెనుదిరిగాడు. రాహుల్ అర్ధసెంచరీతో అజేయంగా నిలిచాడు. దీంతో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్లో ఇంకా 209 పరుగుల వెనుకంజలో ఉంది.