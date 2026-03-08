న్యూజిలాండ్తో ఫైనల్కు అంతా రెడీ- భారత్ చరిత్ర సృష్టిస్తుందా?
Published : March 8, 2026 at 3:31 AM IST
Ind vs NZ T20 World Cup : నెల రోజుల పాటు క్రికెట్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించిన టీ- 20 వరల్డ్కప్ క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఆదివారం జరగనున్న ఫైనల్లో భారత్- న్యూజిలాండ్ అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్గా బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా సొంతగడ్డపై ఛాంపియన్గా నిలవాలని ఊవిళ్లూరుతుంది. మరోవైపు ఎలాగైనా తొలిసారి ఐసీసీ వరల్డ్కప్ ట్రోఫీని ముద్దాడాలని కివీస్ ఆశిస్తుంది. ఇరుజట్లు సెమీస్లో అసాధారణ ప్రదర్శనతో ఫైనల్కు వచ్చాయి. ఇక్కడా అదే జోరు ప్రదర్శించాలని భావిస్తున్నాయి.
అభిషేక్ ఇప్పుడైనా!
డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా ఒడుదొడుకులను ఎదుర్కొని ఫైనల్స్కు చేరుకుంది. అయితే ఎన్నో అంచనాలతో ఈ టోర్నీ ప్రారంభించిన ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఘోరంగా విఫలమౌతున్నాడు. అతడిపై జట్టుగా భారీగానే ఆశలు పెట్టుకుంది. కీలకమైన ఫైనల్లోనైనా చెలరేగి ఆడడం అవసరం. ఇక అదిరే ఫామ్లో ఉన్న మరో ఓపెనర్ సంజు శాంసన్ జోరు కొనసాగించాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ మంచి టచ్లో కనిపిస్తున్నాడు. ఫైనల్లోనూ తనదైన ముద్ర వేయాలి. ఇక తొలిమ్యాచ్ మినహా టోర్నీలో చెప్పుకొదగ్గ ప్రదర్శన చేయని కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తిరిగి ఫామ్ అందుకోవాల్సి ఉంది.
తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబె, అక్షర్ పటేల్తో బ్యాటింగ్ విభాగం పటిష్ఠంగా కనిపిస్తోంది. బౌలింగ్లో స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా మినహా మిగతా బౌలర్లు విఫలమవుతుండటం భారత్ను కలవరపెడుతోంది. ప్రధానంగా స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి, పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్లు రాణించాల్సి ఉంది. వరుణ్ స్థానంలో కుల్దీప్ యాదవ్ను ఆడించాలన్న వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. అయితే ఫైనల్ నేపథ్యంలో తుదిజట్టులో మార్పులు చేసే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి.
కివీస్ ఇలా
మరోవైపు తొలి సెమీస్లో పటిష్టమైన దక్షిణాఫ్రికాను చిత్తు చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు కూడా ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆ జట్టు ఓపెనర్లు టిమ్ సీఫర్ట్, ఫిన్ అలెన్ భీకర ఫామ్లో ఉన్నారు. సెమీస్లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన అలెన్తో భారత్కు ప్రమాదం పొంచి ఉంది. రచిన్ రవీంద్ర, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, డారిల్ మిచెల్, మార్క్ చాప్మన్తో కివీస్ జట్టు బ్యాటింగ్ దుర్భేద్యంగా కనిపిస్తోంది. అటు బౌలింగ్ విభాగంలో మ్యాట్ హెన్రీ, లాకీ ఫెర్గూసన్ వంటి ప్రపంచస్థాయి మేటి బౌలర్లు ఆ జట్టు సొంతం. కెప్టెన్ మిచెల్ శాంట్నర్తోనూ భారత్ బ్యాటర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కివీస్పై ఎప్పుడూ నెగ్గలేదు
టోర్నీ చరిత్రలో కివీస్పై ఇప్పటివరకు టీమ్ఇండియా ఇప్పటిదాకా ఒక్కసారి కూడా నెగ్గలేదు. ఇక రెండోది, 2023 వన్డే ప్రపంచకప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరిగిన అహ్మదాబాద్లోనే ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగనుంది. నాడు ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన ఫైనల్లో భారత్ జట్టు ఓటమిపాలై అభిమానులకు చేదు అనుభవాలు మిగిల్చింది. దీంతో ఈ రెండు విషయాలు అభిమానులను కలవరపెడుతున్నాయి. అయితే నాటి గాయాలను తుడిచిపెట్టి సరికొత్త చరిత్రను లిఖించాలని సూర్య సేన పట్టుదలగా ఉంది.