విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్- రూ. 300లకే ఇండియా, న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ టికెట్లు- బుకింగ్ ఎప్పుడంటే?

జనవరి 18న ఇండోర్ వేదికగా ఇండియా, న్యూజిలాండ్ మధ్య మూడో వన్డే- విద్యార్థులు, దివ్యాంగుల కోసం ప్రత్యేక డిస్కౌంట్లు ప్రకటించిన మధ్యప్రదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు- కేవలం ఆన్‌లైన్ ద్వారానే టికెట్ల విక్రయాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 29, 2025 at 4:19 PM IST

IND Vs NZ Special Tickets : కొత్త సంవత్సరం 2026లో అసలైన క్రికెట్ సందడి మొదలుకాబోతోంది. టీమిండియా తన సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్​తో తొలి సిరీస్ ఆడనుండగా, ఇండోర్​లోని ప్రఖ్యాత హోల్కర్ స్టేడియం మూడో వన్డేకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధమైంది. జనవరి 18న జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ కోసం మధ్యప్రదేశ్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (MPCA) టికెట్లను విడుదల చేసింది. అయితే ఈసారి టికెట్ల విక్రయాలు పూర్తిగా ఆన్‌లైన్​లోనే జరుగుతాయని, ఆఫ్​లైన్ కౌంటర్లు ఉండవని స్పష్టం చేసింది. వడోదర, రాజ్​కోట్ మ్యాచ్​ల తర్వాత జరిగే ఈ సిరీస్ డిసైడర్ డే-నైట్ మ్యాచ్ కావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

విద్యార్థులకు ఆఫర్
ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఈ మ్యాచ్ చూసేందుకు ఎంపీసీఏ టికెట్ల ధరలో తగ్గింపు ప్రకటించింది. సాధారణ ప్రేక్షకులకు ఈస్ట్ స్టాండ్ టికెట్ ధర రూ.800 ఉంటే, విద్యార్థులకు మాత్రం అది రూ.750కే ఇస్తారు. అలాగే ఈస్ట్ స్టాండ్ సాధారణ ధర రూ.1000 ఉంటే, విద్యార్థులకు రూ.950కే అందిస్తారు. అంటే ప్రతి టికెట్ పై రూ.50 మేర ఆదా అవుతుంది. అయితే ఒక ఐడీ కార్డుపై ఒక టికెట్ మాత్రమే ఇస్తారు.

రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి
ఈ రాయితీ టికెట్లు పొందాలనుకునే విద్యార్థులు ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్ పోర్టల్​లో తమ కాలేజీ ఐడీ కార్డు లేదా తాజా అకడమిక్ రికార్డులను అప్‌లోడ్ చేయాలి. ఎంపీసీఏ అధికారులు వీటిని పరిశీలించిన తర్వాత, ఎంపికైన వారికి వాట్సాప్ లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా పేమెంట్ లింక్ పంపిస్తారు. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ 2025 డిసెంబర్ 31 ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమై, 2026 జనవరి 1 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. కోటా అయిపోతే గడువు కంటే ముందే రిజిస్ట్రేషన్ ఆపేస్తారు.

దివ్యాంగులకు స్పెషల్ టికెట్స్
దివ్యాంగుల కోసం కూడా బోర్డు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. నార్త్ ఈస్ట్ గ్యాలరీలో వీరికి కేటాయించిన టికెట్ ధర కేవలం రూ.300 మాత్రమే. దీనికోసం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన వైకల్య ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అప్‌లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వీరికి కూడా ఒక్కొక్కరికి ఒక టికెట్ మాత్రమే ఇస్తారు. అయితే వీల్​ఛైర్ అవసరమైన వారు మ్యాచ్ రోజున సొంతంగా ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని నిర్వాహకులు సూచించారు.

సాధారణ టికెట్ ధరలు
ఇక సాధారణ ప్రేక్షకులకు టికెట్ల ధరలు రూ.800 నుంచి మొదలై రూ.7,000 వరకు ఉన్నాయి. ఈ టికెట్లన్నీ జొమాటో వారి 'డిస్ట్రిక్ట్' ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా మాత్రమే అమ్ముతారు. ఈస్ట్ స్టాండ్​లో సాధారణ కుర్చీ టికెట్ రూ.800 కాగా, వెస్ట్ స్టాండ్​లో రూ.900గా ఉంది. ఇక సౌత్ పెవిలియన్​లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ టికెట్ ధర అత్యధికంగా రూ.7,000 ఉండగా, థర్డ్ ఫ్లోర్ రూ.5,000గా ఉంది. టికెట్ ధరకు అదనంగా పేమెంట్ గేట్‌వే, కొరియర్ ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి.

జనవరిలో టీమిండియా ప్రకటన
ఇక ఈ మ్యాచ్​లో సీనియర్ స్టార్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ ఆడే అవకాశం ఉండటంతో స్టేడియం కిక్కిరిసిపోవడం ఖాయం. గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న శుభ్‌మన్ గిల్ ఈ సిరీస్​కు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించే ఛాన్స్ ఉంది. బీసీసీఐ జనవరి మొదటి వారంలో అధికారికంగా జట్టును ప్రకటించనుంది. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రారంభమయ్యే టీ20 వరల్డ్ కప్ కు ముందు టీమిండియా ఆడే ఆఖరి సిరీస్ ఇదే కావడంతో దీనికి ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది.

