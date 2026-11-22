పంత్ సూపర్ సెంచరీ- న్యూజిలాండ్ గడ్డపై భారత్ చరిత్ర- 720 పరుగులతో సరికొత్త రికార్డు!
IND vs NZ First Test : తొలి టెస్టులో టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు చెలరేగారు. ముగ్గురు బ్యాటర్లు 80కి పైగా పరుగులు చేయడంతో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 720/9 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది.
Published : November 22, 2026 at 7:24 AM IST
న్యూజిలాండ్ గడ్డపై టీమ్ఇండియా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఆతిథ్య జట్టుతో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో భారత బ్యాటర్లు పరుగుల వరద పారించారు. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, ఏకంగా ఐదుగురు బ్యాటర్లు భారీ స్కోర్లు సాధించి కివీస్ బౌలర్లకు చుక్కలు చూపించారు. దీంతో భారత్ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 720/9 పరుగుల వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. న్యూజిలాండ్ గడ్డపై టెస్టు ఇన్నింగ్స్లో ఓ జట్టు సాధించిన అత్యధిక స్కోరు ఇదే కావడం విశేషం. అంతకుముందు 2019లో బంగ్లాదేశ్ ఇదే గడ్డపై 715/6 పరుగులు చేసింది. తాజాగా టీమ్ఇండియా ఆ రికార్డును అధిగమించింది.
నాలుగో రోజు ఆటను 486/4 ఓవర్నైట్ స్కోరుతో ప్రారంభించిన భారత్, మొదటి సెషన్ నుంచే దూకుడు కొనసాగించింది. ముఖ్యంగా వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ న్యూజిలాండ్ బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డాడు. తనదైన శైలిలో భారీ షాట్లు ఆడుతూ శతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. కేవలం 135 బంతుల్లోనే సెంచరీ సాధించాడు. ఇందులో తొమ్మిది ఫోర్లు, నాలుగు సిక్స్లు ఉన్నాయి. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ బౌలింగ్లో రివర్స్ స్వీప్ ఆడి 99 పరుగులకు చేరుకున్న పంత్.. ఆ తర్వాత మరో భారీ షాట్తో వంద పరుగుల మార్కును అందుకున్నాడు.
అయితే, మరింత వేగంగా పరుగులు సాధించే ప్రయత్నంలో పంత్ (128; 153 బంతుల్లో 10 ఫోర్లు, 6 సిక్స్లు) రచిన్ రవీంద్ర బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. అప్పటికే భారత స్కోరుకు విలువైన పరుగులు జోడించాడు. మరోవైపు అన్షుల్ (38) కూడా ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలవలేకపోయాడు. గ్లెన్ ఫిలిప్స్ బౌలింగ్లో పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో లంచ్ సమయానికి భారత్ 629/6 స్కోరుతో నిలిచింది. అప్పటికి కివీస్పై 261 పరుగుల ఆధిక్యంలో కొనసాగింది. రెండో సెషన్లోనూ భారత బ్యాటర్లు తగ్గలేదు.
ధ్రువ్ జురెల్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడుతూనే వీలుచిక్కినప్పుడల్లా వేగంగా పరుగులు సాధించాడు. ఈ క్రమంలో తన కెరీర్లో మూడో టెస్టు అర్ధశతకాన్ని పూర్తి చేసుకున్నాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా అతడికి చక్కటి సహకారం అందించాడు. వీరిద్దరూ కలిసి స్కోరు బోర్డును ముందుకు నడిపించారు. అయితే, 24 పరుగులు చేసిన వాషింగ్టన్ సుందర్ను రచిన్ రవీంద్ర రిటర్న్ క్యాచ్తో పెవిలియన్కు పంపించాడు. అనంతరం బ్యాటింగ్కు వచ్చిన ఆకాశ్ దీప్ (13) రెండు సిక్స్లు బాది అభిమానులను అలరించాడు.
గ్లెన్ ఫిలిప్స్ బౌలింగ్లో మరో భారీ షాట్కు ప్రయత్నించి టామ్ లాథమ్కు క్యాచ్ ఇచ్చాడు. దీంతో భారత్ 696 పరుగుల వద్ద ఎనిమిదో వికెట్ కోల్పోయింది. ఈ దశలో ధ్రువ్ జురెల్ మరింత వేగం పెంచాడు. మరోవైపు జస్ప్రీత్ బుమ్రా క్రీజులో నిలిచాడు. చివరి వికెట్గా జురెల్ (78) ఔటైన తర్వాత భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఇన్నింగ్స్ను డిక్లేర్ చేశాడు. అప్పటికి భారత్ స్కోరు 720/9. దీంతో న్యూజిలాండ్పై తొలి ఇన్నింగ్స్లో 352 పరుగుల భారీ ఆధిక్యం లభించింది.
ఐదుగురు బ్యాటర్ల అద్భుత ప్రదర్శన
ఈ భారీ స్కోరులో భారత బ్యాటర్లందరి పాత్ర ఉంది. మూడో రోజు కేఎల్ రాహుల్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో 136 పరుగులు సాధించాడు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ 98 పరుగులతో శతకానికి రెండు పరుగుల దూరంలో నిలిచిపోయాడు. యశస్వి జైస్వాల్ 85, దేవ్దత్ పడిక్కల్ 80 పరుగులతో రాణించారు. నాలుగో రోజు రిషభ్ పంత్ 128 పరుగులు చేయగా, ధ్రువ్ జురెల్ 78 పరుగులతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఇలా టాప్ ఆర్డర్ నుంచి కింది వరుస బ్యాటర్ల వరకు అందరూ పరుగులు సాధించడంతో భారత్ భారీ స్కోరు సాధించగలిగింది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే భారత తొలి ఏడు వికెట్లకు 50కి పైగా పరుగుల భాగస్వామ్యాలు నమోదయ్యాయి. టెస్టు క్రికెట్ చరిత్రలో ఇలా జరగడం ఇదే తొలిసారి. ఒకే ఇన్నింగ్స్లో ఇంతమంది బ్యాటర్లు నిలకడగా పరుగులు సాధించడం భారత జట్టు బ్యాటింగ్ బలాన్ని మరోసారి చూపించింది.
పంత్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డులు
ఈ శతకంతో రిషభ్ పంత్ మరో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా (సెనా) దేశాల్లో టెస్టు శతకాలు సాధించిన తొలి భారత వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అంతేకాదు, ఈ నాలుగు దేశాల్లో టెస్టు సెంచరీలు చేసిన ఆరో భారత బ్యాటర్గా గుర్తింపు పొందాడు. గతంలో ఈ ఘనత సాధించిన భారత ఆటగాళ్ల జాబితాలో మహమ్మద్ అజారుద్దీన్, సచిన్ టెండూల్కర్, రాహుల్ ద్రవిడ్, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ ఉన్నారు.
టెస్టుల్లో వికెట్ కీపర్గా తొమ్మిదో శతకాన్ని నమోదు చేసిన పంత్, అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన వికెట్ కీపర్ల జాబితాలో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఆడమ్ గిల్క్రిస్ట్ 17, ఆండీ ఫ్లవర్ 12 సెంచరీలతో అతడి కంటే ముందున్నారు. అలాగే ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో 3,000 పరుగుల మైలురాయిని కూడా పంత్ అధిగమించాడు. టెస్టుల్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్ల జాబితాలోనూ 108 సిక్సర్లతో బ్రెండన్ మెకల్లమ్ను అధిగమించి రెండో స్థానానికి చేరుకున్నాడు.