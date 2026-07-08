మూడో టీ20లో భారత్ ఘోర పరాజయం- 125 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ విజయం
125పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయిన టీమ్ఇండియా- ఐదు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో 2-0 ఆధిక్యంలో ఇంగ్లాండ్- సింగిల్ డిజిట్కే పరిమితమైన ఆరుగురు భారత బ్యాటర్లు
Published : July 8, 2026 at 6:48 AM IST
Ind Vs Eng T20 : ఇంగ్లాండ్తో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భాగంగా జరిగిన మూడో టీ-20లో భారత్ జట్టు ఘోర పరాజయం మూటగట్టుకుంది. నాటింఘమ్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో భారత్ 125 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. ఈ మ్యాచ్లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ జట్టు 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లలో ఓపెనర్ ఫిల్ సాల్ట్ 70, శ్యామ్ కరన్ 41 పరుగులతో రాణించారు. భారత బౌలర్లలో హర్షిత్ రాణా, ప్రిన్స్ యాదవ్ చెరో రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. అనంతరం 202 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్ జట్టు 11.4 ఓవర్లలో 76 పరుగులకే కుప్పకూలింది.భారత బ్యాటర్లలో 13 పరుగులే అత్యధిక స్కోర్ కాగా నలుగురు మాత్రమే డబుల్ డిజిట్ను చేరారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో జోష్ టంగ్ 4, జోఫ్రా ఆర్చర్ 3 మూడు వికెట్లతో రాణించారు. ఈ విజయంతో ఇంగ్లాండ్ ఈ సిరీస్లో 2-0 తేడాతో ముందంజలో ఉంది.
England win the 3rd T20I by 125 runs to lead the series 2-0.— BCCI (@BCCI) July 7, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/jan4S8zsaV#TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/JKung77cru