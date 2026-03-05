బెస్ట్ vs బెస్ట్- అత్యుత్తమ జట్ల మధ్య సెమీస్ పోరు- ఇక్కడ గెలిచినోళ్లే 'ఛాంపియన్'!

ETV Bharat / sports

IND VS ENG T20 World Cup 2026 : ఐకానిక్ స్టేడియం వాంఖడే వేదికగా మరో ప్రతిష్ఠాత్మక పోరుకు భారత్ సిద్ధమైంది. గురువారం టీ20 వరల్డ్​కప్​ సెమీఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​ను ఢీ కొట్టనుంది. రెండు బలమైన జట్ల మధ్య పోటీ హోరాహోరీగా ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు జట్ల బలాబలాలేంటి? హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు తదితర విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఈ టోర్నమెంట్​లో ఓ మోస్తారు ప్రదర్శనతోనే సెమీఫైనల్‌కు చేరుకుంది. అయితే సెమీస్​లో మాత్రం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. గత మ్యాచ్​లో సంజు శాంసన్ టచ్​లోకి రావడం జట్టుకు బలం చేకూరుస్తోంది. అలాంటి ఇన్నింగ్స్​ను సెమీస్​లో రిపీట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నారు. ఇక అభిషేక్, ఇషాన్ ఫామ్​లో ఉన్నా భారీ ఇన్నింగ్స్​ రావట్లేదు. వీళ్ల నుంచి సాలిడ్ ఇన్నింగ్స్ రావాలి. కెప్టెన్ సూర్య, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య బ్యాట్​తో రెచ్చిపోతే భారత్​కు భారీ స్కోర్ ఖాయం!

మరోవైపు బ్యాటింగ్​తో పోలిస్తే, బౌలింగ్​లో భారత్ కాస్త వీక్​గా ఉన్నట్లే కనిపిస్తుంది! అయితే ఎప్పటిలాగే అంచనాలను మోస్తూ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా. కానీ, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, హార్దిక్ పాండ్య వికెట్లు తీస్తున్నా పరుగులు భారీగా ఇవ్వడం కలవరపెడుతోంది. వీళ్లకు తోడు స్పిన్నర్లు వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్ లయ అందుకోవడం అత్యంత అవసరం. వీళ్లు సమష్ఠిగా రాణించి బలమైన ఇంగ్లాండ్​కు బ్రేక్ వేయాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

ఇంగ్లాండ్ బలంగా!
భారత్​తో చూసుకుంటే ఇంగ్లాండ్ కాస్త మెరుగైన ప్రదర్శనతోనే సెమీస్​కు చేరుకుంది. హ్యారీ బ్రూక్ నాయకత్వంలోని ఇంగ్లాండ్ వరుస విజయాలుతో సెమీస్ బెర్త్ ఖాయం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా, హ్యారీ బ్రూక్, విల్ జాక్స్ బ్యాటింగ్​లో అతి పెద్ద బలం. అయితే ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్, జాకబ్ బెతెల్​ వరుసగా విఫలమవ్వడం ఆ జట్టుకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. బౌలింగ్ విషయానికొస్తే, జోఫ్రా ఆర్చర్, ఆదిల్ రషీద్ లపైనే ఎక్కువగా ఇంగ్లాండ్ ఆధారపడింది. అయితే ఆల్​రౌండర్లు ఇంగ్లాండ్​కు అదనపు బలం. విల్ జాక్స్, శామ్ కరన్, జామీ ఓవర్టన్ కూడా ఫర్వాలేదనిపిస్తున్నారు.

హెడ్ టు హెడ్
అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో ఇరుజట్లు 29 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్​దే పైచేయిగా ఉంది. భారత్ అత్యధికంగా 17 మ్యాచ్‌ల్లో నెగ్గింది. మరోవైపు, ఇంగ్లాండ్ 12 మ్యాచ్‌ల్లోనే గెలిచింది. ఇక వరల్డ్​కప్​ విషయానికొస్తే, భారత్‌దే ఆధిపత్యంగా ఉంది. ఈ టోర్నీలో ఐదు మ్యాచ్​ల్లో తలపడగా టీమ్‌ఇండియా మూడింట్లో (2007, 2012, 2024) నెగ్గింది. రెండుసార్లు (2009, 2022) ఇంగ్లాండ్‌ విజయం సాధించింది.

గెలిచినోళ్లే 'ఛాంపియన్'!
టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఇంగ్లాండ్- భారత్ సెమీఫైనల్ ఆడడం వరుసగా ఇది మూడోసారి. 2022లో తొలిసారి భారత్ -ఇంగ్లాండ్ ఢీ కొట్టాయి. ఇందులో ఇంగ్లాండ్ నెగ్గి ఫైనల్​కు వెళ్లింది. తుదిపోరులో పాకిస్థాన్​ను మట్టికరిపించి టైటిల్ ఎగరేసుకుపోయింది. ఇక 2024 సెమీస్​లోనూ ఈ ఇరుజట్లు పోటీ పడ్డాయి. ఈసారి భారత్ నెగ్గి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఇక ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాతో జరిదిన ఉత్కంఠ పోరులో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. అలా గత రెండుసార్లు సెమీస్​లో గెలిచినోళ్లే ఛాంపియన్ అయ్యారు. ఈసారి కూడా ఇదే రిపీట్ అవుతుందా అనేది ఆసక్తిదా ఉంది!

పిచ్ రిపోర్డ్
ముంబయి వాంఖడే క్రికెట్ స్టేడియం బ్యాటర్లకు అనుకూలమైన మైదానం. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు 20 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఇందులో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లు 10 మ్యాచ్‌లు గెలివగా, ఛేజింగ్ చేసిన జట్లు 10 మ్యాచ్‌లు నెగ్గాయి. 200 పైచిలకు స్కోర్లు నమోదు కావొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. పేసర్లకు బౌన్స్ లభిస్తుంది. స్పిన్నర్లకు కూడా సహకరిస్తుంది.

