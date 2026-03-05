బెస్ట్ vs బెస్ట్- అత్యుత్తమ జట్ల మధ్య సెమీస్ పోరు- ఇక్కడ గెలిచినోళ్లే 'ఛాంపియన్'!
T20 World Cup - భారత్ x ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్- జోరుమీదున్న ఇరుజట్లు- ఫైనల్కు చేరేదెవరో?
Published : March 5, 2026 at 10:29 AM IST
IND VS ENG T20 World Cup 2026 : ఐకానిక్ స్టేడియం వాంఖడే వేదికగా మరో ప్రతిష్ఠాత్మక పోరుకు భారత్ సిద్ధమైంది. గురువారం టీ20 వరల్డ్కప్ సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను ఢీ కొట్టనుంది. రెండు బలమైన జట్ల మధ్య పోటీ హోరాహోరీగా ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు జట్ల బలాబలాలేంటి? హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు తదితర విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!
సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఈ టోర్నమెంట్లో ఓ మోస్తారు ప్రదర్శనతోనే సెమీఫైనల్కు చేరుకుంది. అయితే సెమీస్లో మాత్రం అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరుస్తుందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. గత మ్యాచ్లో సంజు శాంసన్ టచ్లోకి రావడం జట్టుకు బలం చేకూరుస్తోంది. అలాంటి ఇన్నింగ్స్ను సెమీస్లో రిపీట్ చేయాలని ఆశిస్తున్నారు. ఇక అభిషేక్, ఇషాన్ ఫామ్లో ఉన్నా భారీ ఇన్నింగ్స్ రావట్లేదు. వీళ్ల నుంచి సాలిడ్ ఇన్నింగ్స్ రావాలి. కెప్టెన్ సూర్య, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య బ్యాట్తో రెచ్చిపోతే భారత్కు భారీ స్కోర్ ఖాయం!
మరోవైపు బ్యాటింగ్తో పోలిస్తే, బౌలింగ్లో భారత్ కాస్త వీక్గా ఉన్నట్లే కనిపిస్తుంది! అయితే ఎప్పటిలాగే అంచనాలను మోస్తూ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా. కానీ, అర్ష్దీప్ సింగ్, హార్దిక్ పాండ్య వికెట్లు తీస్తున్నా పరుగులు భారీగా ఇవ్వడం కలవరపెడుతోంది. వీళ్లకు తోడు స్పిన్నర్లు వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్ లయ అందుకోవడం అత్యంత అవసరం. వీళ్లు సమష్ఠిగా రాణించి బలమైన ఇంగ్లాండ్కు బ్రేక్ వేయాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.
In it to win it! 🤩🚀⏳— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
With a ticket to the final on the line, which team takes the win tonight?
ICC Men’s #T20WorldCup Semi-Final 2 👉 #INDvENG | THU, 5 MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/t2OCR5PQZb
ఇంగ్లాండ్ బలంగా!
భారత్తో చూసుకుంటే ఇంగ్లాండ్ కాస్త మెరుగైన ప్రదర్శనతోనే సెమీస్కు చేరుకుంది. హ్యారీ బ్రూక్ నాయకత్వంలోని ఇంగ్లాండ్ వరుస విజయాలుతో సెమీస్ బెర్త్ ఖాయం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా, హ్యారీ బ్రూక్, విల్ జాక్స్ బ్యాటింగ్లో అతి పెద్ద బలం. అయితే ఫిల్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్, జాకబ్ బెతెల్ వరుసగా విఫలమవ్వడం ఆ జట్టుకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. బౌలింగ్ విషయానికొస్తే, జోఫ్రా ఆర్చర్, ఆదిల్ రషీద్ లపైనే ఎక్కువగా ఇంగ్లాండ్ ఆధారపడింది. అయితే ఆల్రౌండర్లు ఇంగ్లాండ్కు అదనపు బలం. విల్ జాక్స్, శామ్ కరన్, జామీ ఓవర్టన్ కూడా ఫర్వాలేదనిపిస్తున్నారు.
హెడ్ టు హెడ్
అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో ఇరుజట్లు 29 సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్దే పైచేయిగా ఉంది. భారత్ అత్యధికంగా 17 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. మరోవైపు, ఇంగ్లాండ్ 12 మ్యాచ్ల్లోనే గెలిచింది. ఇక వరల్డ్కప్ విషయానికొస్తే, భారత్దే ఆధిపత్యంగా ఉంది. ఈ టోర్నీలో ఐదు మ్యాచ్ల్లో తలపడగా టీమ్ఇండియా మూడింట్లో (2007, 2012, 2024) నెగ్గింది. రెండుసార్లు (2009, 2022) ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది.
గెలిచినోళ్లే 'ఛాంపియన్'!
టీ20 వరల్డ్కప్లో ఇంగ్లాండ్- భారత్ సెమీఫైనల్ ఆడడం వరుసగా ఇది మూడోసారి. 2022లో తొలిసారి భారత్ -ఇంగ్లాండ్ ఢీ కొట్టాయి. ఇందులో ఇంగ్లాండ్ నెగ్గి ఫైనల్కు వెళ్లింది. తుదిపోరులో పాకిస్థాన్ను మట్టికరిపించి టైటిల్ ఎగరేసుకుపోయింది. ఇక 2024 సెమీస్లోనూ ఈ ఇరుజట్లు పోటీ పడ్డాయి. ఈసారి భారత్ నెగ్గి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. ఇక ఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాతో జరిదిన ఉత్కంఠ పోరులో టీమ్ఇండియా విజయం సాధించి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. అలా గత రెండుసార్లు సెమీస్లో గెలిచినోళ్లే ఛాంపియన్ అయ్యారు. ఈసారి కూడా ఇదే రిపీట్ అవుతుందా అనేది ఆసక్తిదా ఉంది!
💬 💬 𝘼𝙩 𝙒𝙖𝙣𝙠𝙝𝙚𝙙𝙚 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙞𝙪𝙢, 𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙊𝙉𝙀.#TeamIndia | #T20WorldCup | #MenInBlue | #ENGvIND https://t.co/6KU10oBtEb— BCCI (@BCCI) March 5, 2026
పిచ్ రిపోర్డ్
ముంబయి వాంఖడే క్రికెట్ స్టేడియం బ్యాటర్లకు అనుకూలమైన మైదానం. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు 20 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఇందులో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లు 10 మ్యాచ్లు గెలివగా, ఛేజింగ్ చేసిన జట్లు 10 మ్యాచ్లు నెగ్గాయి. 200 పైచిలకు స్కోర్లు నమోదు కావొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. పేసర్లకు బౌన్స్ లభిస్తుంది. స్పిన్నర్లకు కూడా సహకరిస్తుంది.