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భారత్ vs ఇంగ్లాండ్​ T20 సిరీస్​- OTT ఫ్యాన్స్​కు 'డబుల్ బొనాంజా'!- ఎందుకంటే?

భారత్​ టూర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్- ఆతిథ్య జట్టుతో టీ20 సిరీస్​లో తలపడనున్న టీమ్ఇండియా

IND vs ENG T20I
IND vs ENG T20I (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 7:36 PM IST

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IND vs ENG 1st T20I : ఐర్లాండ్​తో టీ20 సిరీస్​ కోల్పోయిన భారత్ మరో పొట్టి ఫార్మాట్ సిరీస్​కు సిద్ధమైంది. ఐర్లాండ్ నుంచి టీమ్ఇండియా ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అక్కడ ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్​తో భారత్ తొలుత ఐదు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​ ఆడనుంది. బుధవారమే ఈ సిరీస్​ ఆరంభం కానుంది. తాజాగా ఎదురైన చేదు అనుభవంతో ఈ సిరీస్​లో విజయం సాధించి మంచి కమ్​బ్యాక్ ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. మరోవైపు టీ20 వరల్డ్​కప్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ ఆడుతున్న తొలి సిరీస్​ కూడా ఇదే కావడంతో ఆసక్తి నెలకొంది. మరి ఈ సిరీస్​ కోసం ఇరు జట్లు స్వ్కాడ్లు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం!

వైభవ్​కు ఛాన్స్ ఉంటుందా?
ఐర్లాండ్​తోపాటు ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​కు కూడా వైభవ్ సూర్యవంశీని సెలక్టర్లు ఎంపిక చేశారు. దీంతో అతి చిన్న వయసులో భారత సీనియర్ జట్టుకు ఎంపికైన క్రికెటర్​గా వైభవ్ రికార్డు కొట్టాడు. అలాగే తుది జట్టులో ఆడితే సచిన్ తెందుల్కర్ రికార్డును సైతం బద్దలు కొట్టేస్తాడు. ఐర్లాండ్ పర్యటనలో అదే జరుగుతుందని అంతా భావించారు. కానీ, అతడికి ఆ సిరీస్​లో రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఛాన్స్ రాలేదు. దీంతో మేనేజ్​మెంట్​పై కొన్ని విమర్శలు వచ్చాయి.

అయితే ఆ సిరీస్​ ఓడిపోవడంతో ట్రోల్స్ మరింత ఎక్కువయ్యాయి. ఈసారి ఇంగ్లాండ్​ సిరీస్​లోనైనా వైభవ్​కు ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటూ ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అలాగే తొలి మ్యాచ్​కు ముందు అతడు నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీడియోలు బయటకు వచ్చాయి. దీంతో వైభవ్​ను మొదటి మ్యాచ్​లోనే ఆడించే అవకాశం ఉందంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఒకవేళ అతడు ఇవాళ్టి మ్యాచ్​లో ఆడితే సచిన్ రికార్డు బ్రేక్ అవుతుంది.

ఇంగ్లాండ్ కూడా బలంగానే!
ఈ సిరీస్ ప్రారంభానికి కొద్ది గంటలముందే ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు తమ జట్టును ప్రకటించింది. యంగ్ కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ నేతృత్వంలో ఇంగ్లాండ్ బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ జట్టులో ఫిల్ సాల్ట్, బట్లర్, జాకబ్ బెథెల్, శామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్​తో బ్యాటింగ్ బలంగా కనిపిస్తుంది. ఇక ఆదిల్ రషీద్, లూక్ వుడ్, జేమ్స్ కోల్స్, రెహాన్ అహ్మద్​తో బౌలింగ్​ కూడా సమతూకంగానే ఉంది. ఏదేమైనా టీ20 వరల్డ్​కప్ తర్వాత రెండు బలమైన జట్ల మధ్య పోటీ ఆసక్తి కలిగిస్తోంది.

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు
రెండు జట్లు ఇప్పటిదాకా 30 మ్యాచ్‌లు ఆడాయి. ఇందులో భారత్​దే పైచేయిగా ఉంది. టీమ్ఇండియా అత్యధికంగా 18 మ్యాచ్‌లలో విజయం సాధించగా, ఇంగ్లాండ్ 12 మ్యాచ్‌లలో గెలుపొందింది. ఇక తొలి మ్యాచ్ జులై 01న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్ రాత్రి 10 గంటలకు షురూ కానుంది.

భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ T20 సిరీస్​ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు
భారత్ vs ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​ బ్రాడ్​కాస్టింగ్ హక్కులను 'సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్' (Sony Sports Network) సొంతం చేసుకుంది. దీంతో సోనీ నెట్​వర్క్​కు సంబంధించిన ఛానెళ్లలో బ్రాడ్​కాస్టింగ్ చూడవచ్చు. అయితే లైవ్​ స్ట్రీమింగ్ విషయంలో మాత్రం ఫ్యాన్స్​కు డబుల్ బొనాంజా ఉంది. సోనీ లివ్​ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్​తోపాటు ప్రముఖ ఓటీటీ 'జియోహాట్‌స్టార్' (JioHotstar)లోనూ ఈ సిరీస్​ మ్యాచ్​లను లైవ్ స్ట్రీమింగ్​ ద్వారా చూడవచ్చు!

భారత్ జట్టు : సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్(వికెట్ కీపర్), శ్రేయాస్ అయ్యర్(కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెడ్గే, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, రవి బిష్ణోయ్

ఇంగ్లాండ్ జట్టు : ఫిలిప్ సాల్ట్, జోస్ బట్లర్(వికెట్ కీపర్), హ్యారీ బ్రూక్(కెప్టెన్), జాకబ్ బెథెల్, టామ్ బాంటన్, సామ్ కర్రన్, విల్ జాక్స్, లియామ్ డాసన్, సాకిబ్ మహమూద్, ఆదిల్ రషీద్, ల్యూక్ వుడ్, జోర్డాన్ కాక్స్, జేమ్స్ కోల్స్, రెహాన్ అహ్మద్, సోనీ బేకర్

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