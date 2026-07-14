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ఇంగ్లాండ్‌ ఆలౌట్‌- భారత్‌ టార్గెట్‌ ఎంతంటే?

భారత్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ముగిసిన ఇంగ్లాండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌

IND Vs ENG 1ST ODI
IND Vs ENG 1ST ODI (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 7:21 PM IST

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IND Vs ENG 1ST ODI : మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా భారత్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ముగిసింది. టాస్‌ గెలిచి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన ఇంగ్లాండ్‌ 47.5 ఓవర్లలో 258 పరుగులకు ఆలౌటైంది. జోయ్‌ రూట్ (76*), డాసన్‌ (68), డకెట్‌ (43) మినహా పెద్దగా ఎవరూ రాణించలేదు. భారత్‌ బౌలర్లలో అక్షర్‌ పటేల్‌ 4 వికెట్లు పడగొట్టగా ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ, బ్రార్‌ చెరో 2, బుమ్రా, దూబె తలో ఒక వికెట్‌ తీశారు.

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IND VS ENG 1ST ODI
IND VS ENG 1ST ODI

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