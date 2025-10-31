ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన జెమీమా- సెమీఫైనల్​లో రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన టీమ్ఇండియా

భారత్ x ఆస్ట్రేలియా సెమీఫైనల్- మ్యాచ్​లో నమోదైన రికార్డులు ఇవే!

World Cup 2025
World Cup 2025 (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 10:16 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 10:32 AM IST

Ind vs Aus World Cup 2025 : 2025 మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్​లో భారత్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. సెమీఫైనల్​లో బలమైన ప్రత్యర్థి ఆస్ట్రేలియాపై టీమ్​ఇండియా చిరస్మరణీయ విజయం అందుకుంది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (127* పరుగులు) సెంచరీతో సత్తా చాటింది. ఈ క్రమంలోనే జెమీమా, భారత్ పలు రికార్డులు సృష్టించింది. మరి ఆ రికార్డులు ఏంటంటే?

చరిత్ర సృష్టించిన జెమిమా
ఆస్ట్రేలియా నిర్దేశించిన 339 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ 134 బంతుల్లో 14 ఫోర్లతో సహా అజేయంగా 127 పరుగులు చేసింది. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌తో ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ ఛేజింగ్‌లో సెంచరీ సాధించిన రెండో బ్యాటర్​గా రోడ్రిగ్స్ నిలిచింది. తొలి స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ నాట్- సీవర్ బ్రంట్ (148* పరుగులు) ఉంది. ఆమె 2022 ఫైనల్‌లో ఆసీస్​పై సెంచరీ సాధించింది.

ఈ రికార్డులు కూడా

  • ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ చరిత్రలో 300+ కంటే ఎక్కువ పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ఇదే తొలిసారి. పురుషుల, మహిళల క్రికెట్‌లో ఇదే రికార్డు
  • ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్ ఫోబ్ లిచ్‌ఫీల్డ్ ఈ మ్యాచ్‌లో సెంచరీ సాధించింది. వరల్డ్‌ కప్‌ నాకౌట్‌ మ్యాచ్‌లో శతకం చేసిన అతిపిన్న వయస్సు (22 ఏళ్లు) బ్యాటర్‌గా నిలిచింది
  • వన్డే వరల్డ్​కప్​లో ఫైనల్​కు చేరడం భారత్​కు ఇది మూడోసారి. గతంలో 2005, 2017లో ఫైనల్ చేరింది. కానీ ఈ రెండుసార్లు కూడా ఓడిపోయి రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది
  • ఈ మ్యాచ్​లో రెండు జట్ల కలిపి 679 పరుగులు చేశాయి. వన్డే వరల్డ్​కప్‌ చరిత్రలోనే అత్యధిక స్కోరు నమోదైన మ్యాచ్‌ ఇదే. ఓవరాల్​గా వన్డేల్లోనూ భారత్- ఆసీస్ మ్యాచే టాప్​లో ఉంది. ఇటీవల దిల్లీ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్​లో ఇరుజట్లు 781 పరుగులు చేశాయి​
  • మహిళల వన్డే చరిత్రలోనే అత్యధిక లక్ష్యాన్ని (339 పరుగులు) ఛేదించిన జట్టుగా భారత్‌ రికార్డు సాధించింది. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు ఆస్ట్రేలియాపై ఉండేది. ఇదే టోర్నీలో భారత్​పై గ్రూప్ స్టేజ్‌లో (331 పరుగులు) ఛేదించింది
  • తాజా ఓటమితో ఆసీస్​ విజయాల పరంపర బ్రేక్ అయ్యింది. 2022- 2025 మధ్య ఆసీస్​ 15 విజయాలు సాధించింది. మహిళల క్రికెట్​లో ఇదే లాంగెస్ట్ విన్నింగ్ స్ట్రీక్
  • వరల్డ్​కప్​ చరిత్రలో ఆసీస్ ఇప్పటిదాకా ఆరు సెమీఫైనల్ మ్యాచ్​లు ఆడింది. అందులో 4 నెగ్గగా, 2 ఓడింది. ఆ రెండుసార్లు ఆసీస్​ను టీమ్ఇండియానే ఓడించింది
  • ఈ మ్యాచ్‌లో 14 సిక్స్‌లు నమోదు అయ్యాయి. ఇందులో ఆసీస్‌ బ్యాటర్లు 9 సిక్స్‌లు బాదాగా, టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు 5 సిక్స్​లు కొట్టాడు. మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో ఓ మ్యాచ్‌లో అత్యధికంగా సిక్స్‌లు నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి
