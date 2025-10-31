చరిత్ర సృష్టించిన జెమీమా- సెమీఫైనల్లో రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన టీమ్ఇండియా
భారత్ x ఆస్ట్రేలియా సెమీఫైనల్- మ్యాచ్లో నమోదైన రికార్డులు ఇవే!
Published : October 31, 2025 at 10:16 AM IST|
Updated : October 31, 2025 at 10:32 AM IST
Ind vs Aus World Cup 2025 : 2025 మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్లో భారత్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. సెమీఫైనల్లో బలమైన ప్రత్యర్థి ఆస్ట్రేలియాపై టీమ్ఇండియా చిరస్మరణీయ విజయం అందుకుంది. జెమీమా రోడ్రిగ్స్ (127* పరుగులు) సెంచరీతో సత్తా చాటింది. ఈ క్రమంలోనే జెమీమా, భారత్ పలు రికార్డులు సృష్టించింది. మరి ఆ రికార్డులు ఏంటంటే?
చరిత్ర సృష్టించిన జెమిమా
ఆస్ట్రేలియా నిర్దేశించిన 339 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ 134 బంతుల్లో 14 ఫోర్లతో సహా అజేయంగా 127 పరుగులు చేసింది. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్తో ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ ఛేజింగ్లో సెంచరీ సాధించిన రెండో బ్యాటర్గా రోడ్రిగ్స్ నిలిచింది. తొలి స్థానంలో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ నాట్- సీవర్ బ్రంట్ (148* పరుగులు) ఉంది. ఆమె 2022 ఫైనల్లో ఆసీస్పై సెంచరీ సాధించింది.
There are wins that go beyond numbers on a scoreboard. This was one of them.— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 30, 2025
Under pressure, with the world watching @ImHarmanpreet played with the calm and conviction of a true leader while @JemiRodrigues brought pure focus and intent to play an innings of a lifetime!
This… pic.twitter.com/CdAwK07sCT
ఈ రికార్డులు కూడా
- ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ చరిత్రలో 300+ కంటే ఎక్కువ పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం ఇదే తొలిసారి. పురుషుల, మహిళల క్రికెట్లో ఇదే రికార్డు
- ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్ ఫోబ్ లిచ్ఫీల్డ్ ఈ మ్యాచ్లో సెంచరీ సాధించింది. వరల్డ్ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్లో శతకం చేసిన అతిపిన్న వయస్సు (22 ఏళ్లు) బ్యాటర్గా నిలిచింది
- వన్డే వరల్డ్కప్లో ఫైనల్కు చేరడం భారత్కు ఇది మూడోసారి. గతంలో 2005, 2017లో ఫైనల్ చేరింది. కానీ ఈ రెండుసార్లు కూడా ఓడిపోయి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది
- ఈ మ్యాచ్లో రెండు జట్ల కలిపి 679 పరుగులు చేశాయి. వన్డే వరల్డ్కప్ చరిత్రలోనే అత్యధిక స్కోరు నమోదైన మ్యాచ్ ఇదే. ఓవరాల్గా వన్డేల్లోనూ భారత్- ఆసీస్ మ్యాచే టాప్లో ఉంది. ఇటీవల దిల్లీ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో ఇరుజట్లు 781 పరుగులు చేశాయి
- మహిళల వన్డే చరిత్రలోనే అత్యధిక లక్ష్యాన్ని (339 పరుగులు) ఛేదించిన జట్టుగా భారత్ రికార్డు సాధించింది. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు ఆస్ట్రేలియాపై ఉండేది. ఇదే టోర్నీలో భారత్పై గ్రూప్ స్టేజ్లో (331 పరుగులు) ఛేదించింది
- తాజా ఓటమితో ఆసీస్ విజయాల పరంపర బ్రేక్ అయ్యింది. 2022- 2025 మధ్య ఆసీస్ 15 విజయాలు సాధించింది. మహిళల క్రికెట్లో ఇదే లాంగెస్ట్ విన్నింగ్ స్ట్రీక్
- వరల్డ్కప్ చరిత్రలో ఆసీస్ ఇప్పటిదాకా ఆరు సెమీఫైనల్ మ్యాచ్లు ఆడింది. అందులో 4 నెగ్గగా, 2 ఓడింది. ఆ రెండుసార్లు ఆసీస్ను టీమ్ఇండియానే ఓడించింది
- ఈ మ్యాచ్లో 14 సిక్స్లు నమోదు అయ్యాయి. ఇందులో ఆసీస్ బ్యాటర్లు 9 సిక్స్లు బాదాగా, టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు 5 సిక్స్లు కొట్టాడు. మహిళల ప్రపంచ కప్లో ఓ మ్యాచ్లో అత్యధికంగా సిక్స్లు నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి