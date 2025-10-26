ఆస్ట్రేలియాతో టీ20 సిరీస్- మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే!
భారత్ x ఆస్ట్రేలియా : వన్డే సిరీస్ ముగిసింది- ఇక టీ20 సమరం
Published : October 26, 2025 at 5:05 PM IST
Ind vs Aus T20 Series : ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో భారత్ టీ 20 సిరీస్కు సిద్ధమవుతోంది. ఇందుకు టీ20 జట్టు బృందం కూడా ఇప్పటికే ఆసీస్కు చేరుకుంది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ నేతృత్వంలో భారత్ బరిలో దిగనుంది. ఈ టూర్లో ఇప్పటికే వన్డే సిరీస్ కోల్పోయిన టీమ్ఇండియా పొట్టి ఫార్మాట్ సిరీస్ను ఎలాగైన పట్టేయాలని కసిగా ఉంది. ఈ క్రమంలో టీ20 సిరీస్ ఫుల్ షెడ్యూల్, మ్యాచ్ టైమింగ్స్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు తెలుసుకుందాం!
రీసెంట్గా వన్డే సిరీస్ ముగిసింది. ఇందులో ఆతిథ్య ఆసీస్ 2-1తో నెగ్గింది. అయితే వన్డే సిరీస్ భారత్ టైమ్ ప్రకారం ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభమైంది. టాస్ 8.30 గంటలకు పడింది. సాయంత్రానికి మ్యాచ్ ముగిసింది. కానీ, టీ20 సిరీస్ టైమింగ్స్ ఇలా ఉండవు. ఈ వన్డేలతో పోలిస్తే, టీ20 సిరీస్ టైమింగ్స్లో మార్పు ఉంది. ఈనెల 29న టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. ఇందులో ఆసీస్తో భారత్ ఐదు మ్యాచ్లు ఆడనుంది.
మ్యాచ్ ఎప్పుడు ప్రారంభం?
భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగే T20 సిరీస్ భారత కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం 1:45 గంటలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. మధ్యాహ్నం 1:15 గంటలకు టాస్ పడుతుంది. దీంతో భారత్లో ఉన్న అభిమానులు వన్డే మ్యాచ్ల్లాగా కాకుండా టీ20లను పూర్తిగా ఆస్వాదించవచ్చు. తొలి మ్యాచ్ ఈనెల 29న కాన్బెర్రా వేదికగా జరగనుంది.
ఆసీస్- టీమ్ఇండియా టీ20 ఫుల్ షెడ్యూల్
- తొలి టీ20 - అక్టోబర్ 29, కాన్బెర్రా
- రెండో టీ20 - అక్టోబర్ 31, మెల్బోర్న్
- మూడో టీ20 - నవంబర్ 02, హోబర్ట్
- నాలుగో టీ20 : నవంబర్ 06, గోల్డ్ కోస్ట్
- ఐదో టీ20 : నవంబర్ 08, బ్రిస్బేన్
లైవ్ ఎక్కడ?
కాగా, వన్డే సిరీస్ మాదిరిగానే టీ20 సిరీస్కు కూడా స్టార్స్పోర్ట్స్ అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్గా వ్యవహరిస్తుంది. దీంతో స్టార్ స్పోర్ట్స్కు సంబంధించిన ఛానెళ్లలో లైవ్ ప్రసారం అవుతుంది. ఇక డిజిటల్లో జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అందులో లైవ్ మ్యాచ్ చూడవచ్చు. అయితే జియోస్టార్ ఉచితంగా ఉండదు. దానికి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అయితే జియో నెట్వర్క్ యూజర్లకు మాత్రం ఆయా రిఛార్జ్ ప్లాన్స్లో ఫ్రీగానే వస్తుంది.
భారత క్రికెట్ జట్టు T20 జట్టు : సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్మాన్ గిల్ (వైస్ కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, శివం దూబే, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), వరుణ్ చక్రవర్తి, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, సంజు సామ్సన్ (వికెట్ కీపర్), రింకు సింగ్, వాషింగ్టన్ సుందర్