ETV Bharat / sports

భారత్ x ఆస్ట్రేలియా రికార్డులు- గత సిరీస్​ రిజల్ట్స్- ఎవరిది పైచేయి?

ఆసీస్​తో భారత్ వన్డే సిరీస్- హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఇవే!

Ind vs Aus ODI
Ind vs Aus ODI (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus ODI Series 2025 : భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య మూడు వన్డే మ్యాచ్​ల సిరీస్‌ మరో రెండు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్​ కోసం టీమ్ఇండియా ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియాకు చేరుకొని ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టేసింది. సిరీస్​లో భాగంగా తొలి మ్యాచ్ ఆదివారం పెర్త్‌ వేదికగా జరగనుంది. యువ కెప్టెన్​ శుభ్​మన్ గిల్ సారథ్యంలో సిరీస్​ను దక్కించుకోవాలని టీమ్ఇండియా గట్టి పట్టుదలతో ఉంది. ఈ క్రమంలో ఆసీస్- భారత్ మధ్య గతంలో జరిగిన వన్డే సిరీస్​ల ఫలితాలపై ఓలుక్కేద్దాం!

భారత్ vs ఆస్ట్రేలియా
ఇప్పటివరకు భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య మొత్తం 152 వన్డే మ్యాచ్‌లు జరిగాయి. ఈ మ్యాచ్‌లలో భారత క్రికెట్ జట్టు 58 మ్యాచ్‌లలో విజయం సాధించగా, ఆస్ట్రేలియా 84 మ్యాచ్‌లలో విజయం సాధించింది. మరో పది మ్యాచ్‌లు డ్రాగా ముగిశాయి. ఈ లెక్కన వన్డేల్లో భారత్​పై ఆసీస్​ స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో కనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడున్న టీమ్ఇండియా అత్యంత పటిష్ఠంగా ఉంది. ఈ ఫలితాలన్ని గతం. కానీ, ఈసారి పోటీ హోరాహోరీగా ఉండడం ఖాయం!

చివరి వన్డే ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగిందంటే?
ఈ రెండు జట్ల మధ్య చివరి వన్డే 2025 మార్చి 4న ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్​లో జరిగింది. ఈ మ్యాచ్‌ హోరాహోరిగా సాగింది. ఉత్కంఠభరితమైన ఈ మ్యాచ్​లో భారత్​ 4 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో ఆస్ట్రేలియా 264 పరుగులు చేయగా, అనంతరం భారత్ 48.1 ఓవర్లలోనే 6 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత్ నుంచి విరాట్ కోహ్లీ టాప్ స్కోరర్​గా నిలిచాడు. అతడు 84 పరుగులు బాదాడు. బౌలింగ్​లో మహ్మద్ షమీ 3 వికెట్లతో సత్తా చాటాడు.

భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య గత 5 వన్డే సిరీస్​లు
భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగిన చివరి 5 వన్డే సిరీస్‌ల ఫలితాలపై ఓ లుక్కేస్తే, టీమ్ఇండియా 2 సిరీస్​లు నెగ్గింది. మరో 3 సిరీస్​ల్లో ఆస్ట్రేలియాదే పైచేయి అయ్యింది. ఆస్ట్రేలియా 2019, 2021, 2023లో వన్డే సిరీస్​ల్లో నెగ్గగా, భారత్ 2020లో భారత్ 5 మ్యాచ్‌ల ODI సిరీస్‌ను 2-1తో గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2023లో వన్డే ప్రపంచ కప్‌కు ముందు 3 మ్యాచ్‌ల సిరీస్ జరిగింది. దీనిని భారత్​ 2- 1 తేడాతో దక్కించుకుంది.

  • 2019- 5 మ్యాచ్​ల సిరీస్- 3-2తో ఆసీస్ విజయం
  • 2020- 5 మ్యాచ్​ల సిరీస్- 3-1తో భారత్ గెలుపు
  • 2021- 3 మ్యాచ్​ల సిరీస్- 2-1తో ఆసీస్ విక్టరీ
  • 2023- 3 మ్యాచ్​ల సిరీస్- 2-1తో ఆసీస్ విజయం
  • 2023- 3 మ్యాచ్​ల సిరీస్- 2-1తో భారత్ గెలుపు

రో-కో ఈజ్ బ్యాక్
కాగా, ఈ సిరీస్​లో స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీపైనే అందరి దృష్టి ఉంది. టీ20, టెస్టు ఫార్మాట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరూ దాదాపు 5 నెలల తర్వాక అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో బరిలోకి దిగుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రో-కో ద్వయం ఎలా ప్రదర్శన ఇస్తుందో అని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు.

రోహిత్ డబుల్ సెంచరీ, విరాట్ ఫాస్టెస్ట్ హండ్రెడ్- ఆసీస్​పై రో కో భారీ రికార్డులు మీకు తెలుసా?

'చేతులెత్తేస్తే మన పని అయిపోయినట్లే!'- ఆస్ట్రేలియాలో దిగిన వెంటనే విరాట్ పోస్ట్

TAGGED:

IND VS AUS ODI 2025
IND VS AUS ODI MATCH LIVE
IND VS AUS 1ST ODI
IND VS AUS HEAD TO HEAD IN ODI
IND VS AUS ODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

హైదరాబాద్ అత్తరు యమ క్రేజీ గురూ! - ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా?

అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే "కోడిగుడ్డు కర్రీ" - ఒక్కసారి తింటే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

స్వీట్ షాప్​కి వెళ్లకుండా - ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకునే "స్వీట్"! - దీపావళికి పర్ఫెక్ట్​!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.