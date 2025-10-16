ETV Bharat / sports

Ind vs Aus ODI Series
Ind vs Aus ODI Series (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Ind vs Aus ODI Series 2025 : భారత క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ మరో మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఓ ద్వైపాక్షిక వన్డే సిరీస్​కు ఈ రేంజ్​లో క్రేజ్ ఏర్పడడం ఇదే తొలిసారి. ఇందుకు కారణం టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీనే. టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ స్టార్లు తొలిసారి బరిలోకి దిగనున్నారు. దీంతో ఆసీస్​ టూర్​లో వన్డే సిరీస్​కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మరి ఈ సిరీస్​ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ? ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్​లో ఫ్రీగా మ్యాచ్ చూడొచ్చా? తెలుసుకుందాం!

ఆసీస్​కు టీమ్ఇండియా!
స్వదేశంలో వెస్టిండీస్​తో టెస్టు సిరీస్ ముగిసిన మరుసటి రోజే టీమ్ఇండియా ఆస్ట్రేలియాకు ప్రయాణం అయ్యింది. వన్డే జట్టు బుధవారం ముందుగా దిల్లీ ఎయిర్​పోర్టుకు చేరుకుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆసీస్ బయల్దేరింది. రోహిత్, విరాట్​తో పాటు వన్డే కొత్త కెప్టెన్‌ శుభ్‌మన్‌ గిల్, యశస్వీ జైస్వాల్‌, నితీశ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, వాషింగ్టన్‌ సుందర్‌, అర్షదీప్‌ సింగ్, ప్రసిద్ధ్‌ కృష్ణ ముందుగా వెళ్లగా, హెడ్ కోచ్‌ గౌతమ్‌ గంభీర్, ఇతర జట్టు సభ్యులు సాయంత్రం మరో బృందంగా విమానం ఎక్కారు.

ఐదు నెలల తర్వాత
రో-కో జోడి చివరిసారిగా ఈ ఏడాది మార్చి 09 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడింది. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత ఈ ఇద్దరూ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి ఆడలేదు. దీంతో అభిమానులు వీళ్ల బ్యాటింగ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దాదాపు ఐదు నెలల తర్వాత రో-కో ద్వయం మైదానంలో దిగనుంది. అక్టోబర్ 19న జరగనున్న తొలి వన్డేలో ఈ ఇద్దరూ తుది జట్టులో ఉండడం ఖాయం! దీంతో సిరీస్​ వ్యూవర్​షిప్ కూడా భారీ స్థాయిలోనే ఉండనుంది.

ఫ్రీ గా చూడొచ్చా?
కాగా, ఈ పర్యటనకు స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్, జియో హాట్​స్టార్ అధికారిక బ్రాడ్‌కాస్టర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండింట్లోనూ లైవ్​ మ్యాచ్‌లు చూడాలంటే డబ్బులు చెల్లించి సబ్‌స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది. కానీ, జియో యూజర్లు మాత్రం ఎంపిక చేసిన రీఛార్జ్​ ప్లాన్ల​తో సబ్​స్క్రిప్షన్ ఫ్రీగానే పొందవచ్చు. ఇక దూరదర్శన్(DD) స్పోర్ట్స్ ఛానెల్‌లోనూ ఈ మ్యాచ్‌లు ఉచితంగానే ప్రసారం కానున్నాయి. కానీ కేబుల్, DTHల్లో ఫ్రీగా రాదు. భూ ఆదారిత నెట్​వర్క్ (Terrestrial Network ) కనెక్షన్లలో మాత్రమే ఫ్రీగా అందుబాటులో ఉంటుంది.

వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్

  • తొలి వన్డే - అక్టోబర్ 19 (ఆదివారం)- పెర్త్ స్టేడియం, పెర్త్
  • రెండో వన్డే- అక్టోబర్ 23 (గురువారం)- అడిలైడ్ ఓవల్, అడిలైడ్
  • మూడో వన్డే - అక్టోబర్ 25 (శనివారం)- సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్, సిడ్నీ

ఈ మ్యాచ్​లన్నీ భారత్​లో ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్నాయి

వన్డే సిరీస్​కు టీమ్ఇండియా : శుభ్‌మన్ గిల్(కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, ధ్రువ్ జురెల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, మహ్మద్ సిరాజ్, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ

