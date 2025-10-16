యాక్షన్ మోడ్లోకి రోహిత్, విరాట్- ఫ్రీగా లైవ్ ఎక్కడ చూడొచ్చంటే?
ఆస్ట్రేలియాకు టీమ్ఇండియా- ఐదు నెలల తర్వాత యాక్షన్ మోడ్లోకి రోహిత్, విరాట్
Published : October 16, 2025 at 10:22 AM IST
Ind vs Aus ODI Series 2025 : భారత క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఆస్ట్రేలియా వన్డే సిరీస్ మరో మూడు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఓ ద్వైపాక్షిక వన్డే సిరీస్కు ఈ రేంజ్లో క్రేజ్ ఏర్పడడం ఇదే తొలిసారి. ఇందుకు కారణం టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీనే. టీ20, టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ స్టార్లు తొలిసారి బరిలోకి దిగనున్నారు. దీంతో ఆసీస్ టూర్లో వన్డే సిరీస్కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మరి ఈ సిరీస్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ? ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఫ్రీగా మ్యాచ్ చూడొచ్చా? తెలుసుకుందాం!
ఆసీస్కు టీమ్ఇండియా!
స్వదేశంలో వెస్టిండీస్తో టెస్టు సిరీస్ ముగిసిన మరుసటి రోజే టీమ్ఇండియా ఆస్ట్రేలియాకు ప్రయాణం అయ్యింది. వన్డే జట్టు బుధవారం ముందుగా దిల్లీ ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఆసీస్ బయల్దేరింది. రోహిత్, విరాట్తో పాటు వన్డే కొత్త కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, యశస్వీ జైస్వాల్, నితీశ్కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ముందుగా వెళ్లగా, హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, ఇతర జట్టు సభ్యులు సాయంత్రం మరో బృందంగా విమానం ఎక్కారు.
Ro-Ko ready for takeoff! ✈️— Star Sports (@StarSportsIndia) October 15, 2025
Team India are off to Australia for an action-packed bilateral series - 3 ODIs & 5 T20Is! 🇮🇳🇦🇺#AUSvIND 👉🏻 1st ODI | SUN, 19th OCT on Star Sports Network and JioHotstar! pic.twitter.com/D7gl92cWAN
ఐదు నెలల తర్వాత
రో-కో జోడి చివరిసారిగా ఈ ఏడాది మార్చి 09 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ ఆడింది. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్ తర్వాత ఈ ఇద్దరూ టీమ్ఇండియా జెర్సీ ధరించి ఆడలేదు. దీంతో అభిమానులు వీళ్ల బ్యాటింగ్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దాదాపు ఐదు నెలల తర్వాత రో-కో ద్వయం మైదానంలో దిగనుంది. అక్టోబర్ 19న జరగనున్న తొలి వన్డేలో ఈ ఇద్దరూ తుది జట్టులో ఉండడం ఖాయం! దీంతో సిరీస్ వ్యూవర్షిప్ కూడా భారీ స్థాయిలోనే ఉండనుంది.
టీమిండియా తరపున రోహిత్ శర్మ 500th ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ లోడింగ్ 🤩— StarSportsTelugu (@StarSportsTel) October 16, 2025
మరి ఈ మైల్స్టోన్ మ్యాచ్లో మ్యాచ్ విన్నింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్తో ఇరగదీస్తాడా?
చూడండి | #AUSvIND | 1st ODI | SUN, 19 OCT, 8AM నుండి
Star Sports Telugu & JioHotstar pic.twitter.com/mxaxYQjR1X
ఫ్రీ గా చూడొచ్చా?
కాగా, ఈ పర్యటనకు స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్, జియో హాట్స్టార్ అధికారిక బ్రాడ్కాస్టర్లుగా వ్యవహరిస్తున్నాయి. అయితే ఈ రెండింట్లోనూ లైవ్ మ్యాచ్లు చూడాలంటే డబ్బులు చెల్లించి సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవాల్సి ఉంది. కానీ, జియో యూజర్లు మాత్రం ఎంపిక చేసిన రీఛార్జ్ ప్లాన్లతో సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీగానే పొందవచ్చు. ఇక దూరదర్శన్(DD) స్పోర్ట్స్ ఛానెల్లోనూ ఈ మ్యాచ్లు ఉచితంగానే ప్రసారం కానున్నాయి. కానీ కేబుల్, DTHల్లో ఫ్రీగా రాదు. భూ ఆదారిత నెట్వర్క్ (Terrestrial Network ) కనెక్షన్లలో మాత్రమే ఫ్రీగా అందుబాటులో ఉంటుంది.
పెద్ద ప్లేయర్స్కు ఇగో లాంటివి ఏమీ ఉండవు - Venu— StarSportsTelugu (@StarSportsTel) October 16, 2025
మరి మీరు కూడా ఏకీభవిస్తారా?
చూడండి | #AUSvIND | 1st ODI | SUN, 19 OCT, 8AM నుండి
Star Sports Telugu & JioHotstar లో pic.twitter.com/4p8qbpZt52
వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- తొలి వన్డే - అక్టోబర్ 19 (ఆదివారం)- పెర్త్ స్టేడియం, పెర్త్
- రెండో వన్డే- అక్టోబర్ 23 (గురువారం)- అడిలైడ్ ఓవల్, అడిలైడ్
- మూడో వన్డే - అక్టోబర్ 25 (శనివారం)- సిడ్నీ క్రికెట్ గ్రౌండ్, సిడ్నీ
ఈ మ్యాచ్లన్నీ భారత్లో ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభంకానున్నాయి
వన్డే సిరీస్కు టీమ్ఇండియా : శుభ్మన్ గిల్(కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, ధ్రువ్ జురెల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, మహ్మద్ సిరాజ్, అర్షదీప్ సింగ్, ప్రసిధ్ కృష్ణ
