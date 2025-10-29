భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య తొలి టీ20 రద్దు
భారత్- ఆస్ట్రేలియా టీ20 సిరీస్- తొలి మ్యాచ్ రద్దు
Published : October 29, 2025 at 4:54 PM IST
Ind vs Aus 1st T20 : భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య కాన్బెర్రా వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. మ్యాచ్ నిలిచిపోయే సమయానికి భారత్ 1 వికెట్ నష్టానికి 97 స్కోర్ చేసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్కు పలుమార్లు వర్షం అడ్డంకులు కలిగించడంతో నిర్వాహకులు 9.4 ఓవర్ల వద్ద మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
టాస్ నెగ్గిన ఆసీస్, భారత్ను బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. తొలి నుంచే వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. తొలుత 5 ఓవర్లు పూర్తి అవ్వగానే వర్షం కురిసింది. దీంతో మ్యాచ్ను కాసేపు నిలిపివేశారు. వర్షం తగ్గడంతో మళ్లీ ఆట ప్రారంభంమైంది. మరో 4.4 ఓవర్లపాటు ఆట కొనసాగింది. అయితే 9.4 ఓవర్ వద్ద మళ్లీ వర్షం రావడంతో మ్యాచ్ రెండోసారి నిలిచిపోయింది. ఇక వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రెండు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 ఈ నెల 31న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్కు అడిలైడ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఐదు మ్యాచ్ల్లో ఒకటి రద్దవ్వడంతో సిరీస్ నెగ్గాలంటే మిగిలిన నాలుగులో మూడు టీ20ల్లో విజయం సాధించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
India were flying high at 97/1 in just 9.4 overs with SKY and Gill in full Skyball flow! 🚀— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
But the rain had other plans, the first T20I ended in a washout. ☁
Still, plenty of positives from that fearless start! 🇮🇳🔥#AUSvIND 👉 2nd T20I | FRI, 31 OCT LIVE on Star Sports &… pic.twitter.com/TpSkoTRlLD
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్కు ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (19 పరుగులు), శుభ్మన్ గిల్ (37 పరుగులు) మెరుగైన ఆరంభమే ఇచ్చారు. అయితే నాలుగు ఫోర్లు కొట్టి ఊపుమీదున్న అభిషేక్ను 3.5 ఓవర్ వద్ద నాథన్ ఎల్లిస్ ఔట్ చేశాడు. వన్డౌన్లో వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (39 పరుగులు) చాలా రోజులకు మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లు సహా 39 పరుగులు బాది క్రీజులో సెట్ అయినట్లు కనిపించాడు.
Fearless batting on display! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
We’re in for a @surya_14kumar special!
Match Update ➡️ Rain Delay. Revised start time awaited!#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/87NwgUurcT
అటు గిల్ కూడా బౌండరీలతో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. ఈ క్రమంలో గిల్- సూర్య రెండో వికెట్కు 35 బంతుల్లోనే 62 పరుగులు జోడించారు. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ ఖాయమని అనుకునేలోపు వర్షం మరోసారి పలకరించింది. దీంతో ఓవర్లు కుదించి మ్యాచ్ నిర్వాహణకు సన్నాహాలు చేశారు. కానీ అవేవీ కుదరకపోవడంతో ఆట రద్దైంది.
Full hitting mode ON! 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 29, 2025
Captain @surya_14kumar & his deputy @ShubmanGill are putting on a show for #TeamIndia in the 1st T20I! 🇮🇳#AUSvIND 👉 1st T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/nKdrjgZhGQ pic.twitter.com/oNOSvE3JMJ
సూర్య అరుదైన ఘనత
ఈ మ్యాచ్లో ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టిన సూర్యకుమార్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. నాథన్ ఎల్లిస్ బౌలింగ్లో 9.3వ బంతిని స్టాండ్స్లోకి పంపాడు. దీంతో అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో 150 సిక్స్లు పూర్తి చేసుకున్నా ఐదో బ్యాటర్గా సూర్య అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడు 86 ఇన్నింగ్స్ల్లోనే ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. కాగా, ఈ లిస్ట్లో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 205 సిక్స్లతో టాప్లో ఉన్నాడు. తాజాగా సూర్య టాప్ - 5లో స్థానం దక్కించుకున్నాడు.
ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 205 సిక్స్లు
- మహ్మద్ వసీమ్ (పాకిస్థాన్)- 187 సిక్స్లు
- మార్టిన్ గప్టిల్ (న్యూజిలాండ్)- 173 సిక్స్లు
- జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్)- 172 సిక్స్లు
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ (భారత్)- 150 సిక్స్లు
