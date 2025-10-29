భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య తొలి టీ20 రద్దు

ETV Bharat / sports

Ind vs Aus 1st T20 : భారత్- ఆస్ట్రేలియా మధ్య కాన్​బెర్రా వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్​ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. మ్యాచ్ నిలిచిపోయే సమయానికి భారత్ 1 వికెట్ నష్టానికి 97 స్కోర్ చేసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​కు పలుమార్లు వర్షం అడ్డంకులు కలిగించడంతో నిర్వాహకులు 9.4 ఓవర్ల వద్ద మ్యాచ్ రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

టాస్​ నెగ్గిన ఆసీస్, భారత్​ను బ్యాటింగ్​కు ఆహ్వానించింది. తొలి నుంచే వర్షం అంతరాయం కలిగించింది. తొలుత 5 ఓవర్లు పూర్తి అవ్వగానే వర్షం కురిసింది. దీంతో మ్యాచ్​ను కాసేపు నిలిపివేశారు. వర్షం తగ్గడంతో మళ్లీ ఆట ప్రారంభంమైంది. మరో 4.4 ఓవర్లపాటు ఆట కొనసాగింది. అయితే 9.4 ఓవర్ వద్ద మళ్లీ వర్షం రావడంతో మ్యాచ్ రెండోసారి నిలిచిపోయింది. ఇక వర్షం తగ్గకపోవడంతో మ్యాచ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. రెండు జట్ల మధ్య రెండో టీ20 ఈ నెల 31న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్​కు అడిలైడ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది. ఐదు మ్యాచ్​ల్లో ఒకటి రద్దవ్వడంతో సిరీస్​ నెగ్గాలంటే మిగిలిన నాలుగులో మూడు టీ20ల్లో విజయం సాధించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్​కు దిగిన భారత్​కు ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (19 పరుగులు), శుభ్​మన్ గిల్ (37 పరుగులు) మెరుగైన ఆరంభమే ఇచ్చారు. అయితే నాలుగు ఫోర్లు కొట్టి ఊపుమీదున్న అభిషేక్​ను 3.5 ఓవర్​ వద్ద నాథన్ ఎల్లిస్ ఔట్ చేశాడు. వన్​డౌన్​లో వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ (39 పరుగులు) చాలా రోజులకు మంచి ఇన్నింగ్స్​ ఆడాడు. 3 ఫోర్లు, 2 సిక్స్​లు సహా 39 పరుగులు బాది క్రీజులో సెట్ అయినట్లు కనిపించాడు.

అటు గిల్ కూడా బౌండరీలతో స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. ఈ క్రమంలో గిల్- సూర్య రెండో వికెట్​కు 35 బంతుల్లోనే 62 పరుగులు జోడించారు. దీంతో భారత్ భారీ స్కోర్ ఖాయమని అనుకునేలోపు వర్షం మరోసారి పలకరించింది. దీంతో ఓవర్లు కుదించి మ్యాచ్ నిర్వాహణకు సన్నాహాలు చేశారు. కానీ అవేవీ కుదరకపోవడంతో ఆట రద్దైంది.

సూర్య అరుదైన ఘనత
ఈ మ్యాచ్​లో ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టిన సూర్యకుమార్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. నాథన్ ఎల్లిస్ బౌలింగ్​లో 9.3వ బంతిని స్టాండ్స్​లోకి పంపాడు. దీంతో అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్​లో 150 సిక్స్​లు పూర్తి చేసుకున్నా ఐదో బ్యాటర్​గా సూర్య అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడు 86 ఇన్నింగ్స్​ల్లోనే ఈ మైలురాయి అందుకున్నాడు. కాగా, ఈ లిస్ట్​లో టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 205 సిక్స్​లతో టాప్​లో ఉన్నాడు. తాజాగా సూర్య టాప్ - 5​లో స్థానం దక్కించుకున్నాడు.

ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • రోహిత్ శర్మ (భారత్)- 205 సిక్స్​లు
  • మహ్మద్ వసీమ్ (పాకిస్థాన్)- 187 సిక్స్​లు
  • మార్టిన్ గప్టిల్ (న్యూజిలాండ్)- 173 సిక్స్​లు
  • జాస్ బట్లర్ (ఇంగ్లాండ్)- 172 సిక్స్​లు
  • సూర్యకుమార్ యాదవ్ (భారత్)- 150 సిక్స్​లు

