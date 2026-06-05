భారత్ vs అఫ్గాన్ టెస్టు- ఈ మ్యాచ్ WTC పరిధిలోకి రాదు- ఎందుకంటే?
భారత్ వర్సెస్ అఫ్గానిస్థాన్ టెస్టు- మ్యాచ్లో ఆసక్తికర విషయం- మూడు నెలల తర్వాత అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి టీమ్ఇండియా- ఈ మ్యాచ్లో ఓ ట్విస్ట్!
Published : June 5, 2026 at 6:26 PM IST
Ind vs Afg Test 2026 : 2025- 27 వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ ప్రస్తుతం ఆరో స్థానంలో ఉంది. ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది టెస్టులు ఆడగా నాలుగింట్లో నెగ్గింది. మరో నాలుగు టెస్టుల్లో ఓడిపోయింది. ఒకటి డ్రా చేసుకుంది. దీంతో ప్రస్తుతం 48.15 పాయింట్ పర్సంటేజీతో కొనసాగుతోంది. ఇక ఈ టోర్నమెంట్లో భారత్ ఫైనల్కు చేరాలంటే ఇకపై ఆడనున్న టెస్టు మ్యాచ్లను గెలుచుకోవాలి లేదా డ్రా చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఈ క్రమంలో పసికూన అఫ్గానిస్థాన్తో టీమ్ఇండియా టెస్టు మ్యాచ్ ఆడేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ మ్యాచ్ ధర్మశాల వేదికగా రేపే (శనివారం) ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ నెగ్గినా, ఓడినా డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్లలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. అసలు డబ్ల్యూటీసీతో ఈ మ్యాచ్కు సంబంధమే లేదు. ఎందుకో తెలుసా?
మూడు నెలల తర్వాత!
దాదాపు మూడు నెలల తర్వాత టీమ్ఇండియా మళ్లీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఆడేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. ఇన్ని రోజులు ఆయా జట్లలో ఒకరికొకరు ప్రత్యర్థులుగా ఆడిన మన ఆటగాళ్లు ఇప్పుడు కలిసికట్టుగా భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అఫ్గానిస్థాన్తో టీమ్ఇండియా టెస్టు మ్యాచ్ ఆడనుంది. సొంతగడ్డపై జరుగుతున్న ఈ టెస్టులో విజయం సాధించి డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్లు పెంచుకోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. కానీ ఈ మ్యాచ్ 2025- 27 డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్ పరిధిలోకి రాదు.
కారణం ఏంటంటే?
అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ నిర్వహించే ఈ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్నకు ఓ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటుంది. టెస్టు ర్యాంకింగ్లో టాప్ 9 స్థానాల్లో ఉన్న జట్లే ఈ టోర్నీలో ఆడేందుకు అర్హత సాధిస్తాయి. అయితే ఈ ర్యాంకింగ్స్లో అఫ్గానిస్థాన్ టాప్ 9లో లేదు. దీంతో ఈ డబ్ల్యూటీసీలో పాల్గొనేందుకు అఫ్గాన్కు అవకాశం దక్కలేదు. అందుకే 2025- 27 మధ్యలో అఫ్గానిస్థాన్తో ఏ జట్టు టెస్టు మ్యాచ్ ఆడిన అది ఈ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్ పరిధిలోకి రాదు.
కాగా, 2019లో డబ్ల్యూటీసీ ప్రారంభమైంది. ఈ టోర్నీ రెండేళ్లపాటు సుదీర్ఘంగా సాగుతుంది. ఇప్పటిదాకా మూడు ఎడిషన్లు (2019- 21, 2021- 23, 2023- 25) కంప్లీట్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం నాలుగో ఎడిషన్ 2025- 27 కొనసాగుతోంది. ఈ నాలుగు ఎడిషన్లలోనూ అఫ్గాన్ ఒక్కసారి కూడా అర్హత సాధించలేదు!
Safe to say Test Cricket leadership brings the best out of him! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) June 5, 2026
Skipper #ShubmanGill is all set for another red-ball challenge! ⚡️#INDvAFG | Only Test 👉 Starts SAT, 6 JUN, 8:30 AM pic.twitter.com/DGW7AWNvxL
WTC పరిధిలోకి రావాలంటే?
అంతేకాకుండా, డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్లో భాగంగా జరిగే ప్రతి సిరీస్లోనూ కనీసం రెండు మ్యాచ్లు ఆడాలని ఐసీసీ నిబంధన ఉంది. ఈ లెక్కన ఇరు జట్లు కనీసం రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడితేనే అవి డబ్ల్యూటీసీ పరిధిలోకి వస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు అఫ్గాన్తో భారత్ ఏకైక టెస్టు మాత్రమే ఆడుతుంది. అందుకే దీనిని ఇరుజట్ల మధ్య జరుగుతున్న సాధారణ ద్వైపాక్షిక మ్యాచ్గానే పరిగణిస్తారు.
తదుపరి సిరీస్లు ఏంటి?
ఈ మ్యాచ్ డబ్ల్యూటీసీ పరిధిలోకి రాకపోవడంతో భారత్ తదుపరి ఆడనున్న టెస్టు సిరీస్లు కీలకం కానున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారత్ ఈ డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్లో అక్టోబర్- నవంబర్లో న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్లో రెండు టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత వచ్చే ఏడాది జనవరి - ఫిబ్రవరిలో సొంతగడ్డపై ఆస్ట్రేలియాతో బోర్డర్ గావస్కర్ ట్రోఫీ ఆడనుంది. ఇందులో 5 టెస్టు మ్యాచ్లు ఉన్నాయి.
భారత్ తుది జట్టు (అంచనా)
యశస్వీ జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్, సాయి సుదర్శన్, శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్) , రిషభ్ పంత్, వాషింగ్టన్ సుందర్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, హర్ష్ దూబే/ మానవ్ సుతార్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ
అఫ్గానిస్థాన్ తుది జట్టు (అంచనా)
హష్మతుల్లా షాహిదీ (కెప్టెన్), అఫ్సర్ జజాయ్ (WK), అబ్దుల్ మాలిక్, రహమానుల్లా గుర్బాజ్, రహమత్ షా, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, షరాఫుద్దీన్ అష్రఫ్, జియావుర్ రెహ్మాన్ షరీఫీ, కైస్ అహ్మద్, బిలాల్ సమీ, మహ్మద్ సలీమ్ సఫీ
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