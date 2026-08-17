హాకీ వరల్డ్కప్లో భారత్కు ఎదురుదెబ్బ - ఇంగ్లాండ్ చేతిలో 4- 2 తేడాతో ఓటమి
హాకీ వరల్డ్కప్లో భారత్కు తొలి ఓటమి- ఇంగ్లాండ్ చేతిలో 4- 2 తేడాతో ఓడిపోయిన టీమ్ఇండియా - ముందుకెళ్లాలంటే పాక్తో నెగ్గాల్సిందే!
Published : August 17, 2026 at 8:38 PM IST
Ind vs Eng Hockey : 2026 హాకీ వరల్డ్కప్లో భారత్ పురుషుల జట్టుకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పూల్ డీలో భాగంగా సోమవారం ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత మ్యాచ్లో భారత్ 4-2 తేడాతో ఓడిపోయింది. దీంతో రెండో రౌండ్కు భారత్ అర్హత సాధించాలంటే తదుపరి పాకిస్థాన్పై మ్యాచ్లో తప్పక నెగ్గాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఒకవేళ వేల్స్పై ఇంగ్లాండ్ గెలిస్తే, పాక్తో మ్యాచ్ను డ్రా చేసుకున్నా సరిపోతుంది.
హోరాహోరీ మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్దే పైచేయి
పూల్ స్టేజ్లో భాగంగా ఆమ్స్టల్వీన్లోని వాగ్నర్ హాకీ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగింది. తొలి క్వార్టర్లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు ప్రారంభంలోనే ఒక గోల్ చేసి 1-0 ఆధిక్యాన్ని సాధించింది. అయితే, రెండో క్వార్టర్లో భారత్ అద్భుతంగా పుంజుకుంది. ఏకంగా రెండు గోల్స్ సాధించింది. హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ పెనాల్టీ కార్నర్ ద్వారా ఒక గోల్ చేయగా, అదే క్వార్టర్లో దిల్ప్రీత్ సింగ్ మరో గోల్ చేసి భారత్కు 2-1 ఆధిక్యాన్ని అందించారు. అయితే మూడో క్వార్టర్లో ప్రత్యర్థి ఇంగ్లాండ్ జట్టు బలంగా పుంజుకుంది.
ఆ జట్టు కొంతసేపటికే భారత్ స్కోరును సమం చేసింది. అంతేకాకుండా అదే దూకుడును ప్రదర్శించడంతో 3-2తో లీడ్లోకి దూసుకెళ్లింది. నాలుగో క్వార్టర్లో భారత్కు కోలుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయింది. అదే ఊపులో ఉన్న ఇంగ్లాండ్ ఇంకో గోల్ చేసి తమ ఆధిక్యాన్ని 4- 2కు పెంచుకుంది. ఇంగ్లాండ్ తరఫున స్టువర్ట్ రష్మెర్, హెన్రీ క్రాఫ్ట్, నికోలస్ బండూరక్ చివరి మూడు గోల్స్ సాధించారు. చివరి నిమిషాల్లో భారత్ పోరాట పటిమను ప్రదర్శించినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో మ్యాచ్ 4- 2తో ముగిసింది. ఇక ఈ టోర్నీలో భారత్ తమ మూడో మ్యాచ్ పాకిస్థాన్తో ఆడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్ ఆగస్టు 19న ఉండనుంది.
The Indian Men’s Team go down 2–4 against England in their second Pool D match at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026. 🏑🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 17, 2026
A tough result, but the journey continues. Keep believing, boys! 💪#HockeyIndia #IndiaKaGame #HWC2026 #INDvsENG pic.twitter.com/YrWyftLzvQ
ఇంగ్లాండ్తో మరోసారి భంగపాటు
కాగా, ఈ మ్యాచ్ ఆరంభమైన తీరు చూస్తే భారత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించేలాగే కనిపించింది. ఎందుకంటే 1994 నుంచి ప్రపంచ కప్లో ఇంగ్లాండ్ను భారత్ ఓడించలేదు. ఈ మ్యాచ్లో గెలుపు పక్కా అనుకున్నారంతా. కానీ అసలైన సమయంలో ఇంగ్లాండ్ పుంజుకోవడంతో టీమ్ఇండియాకు ఓటమి తప్పలేదు. అయితే పారిస్ ఒలింపిక్స్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో మాత్రం ఇంగ్లాండ్ను టీమ్ఇండియా ఓడించింది.
పాయింట్ల పట్టిక
ఇరుజట్లు కూడా తమ ప్రారంభ మ్యాచ్లలో విజయం సాధించి రెండో గేమ్లో అడుగుపెట్టాయి. భారత్ తమ తొలి మ్యాచ్లో వేల్స్ను 3-1తో ఓడించి (ఈ మ్యాచ్లో హర్మన్ప్రీత్ సింగ్ రెండు గోల్స్ చేశాడు) ప్రపంచ కప్లో శుభారంభం చేసింది. మరోవైపు పాకిస్థాన్ను 4- 1 తేడాతో ఇంగ్లాండ్ ఓడించింది. దీంతో గ్రూప్ డీలో ఇంగ్లాండ్ టాప్లో కొనసాగుతోంది. రెండు మ్యాచ్లు ఆడగా, రెండింట్లోనూ విజయం సాధించిన ఆ జట్టు 6 పాయింట్లతో టాప్లో ఉంది. రెండింట ఒకదాంట్లో నెగ్గిన భారత్ (3 పాయింట్లు) రెండో ప్లేస్లో ఉంది. ఆ తర్వాత ఒక్కో పాయింట్తో వేల్స్, పాకిస్థాన్ తర్వాతి స్థానాల్లో ఉన్నాయి. అయితే పట్టికలో టాప్ 2లో నిలిచిన జట్లు మాత్రమే తదుపరి దశకు చేరుకుంటాయి.