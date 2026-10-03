పాకిస్థాన్పై టీమ్ఇండియా విక్టరీ- పసిడి పతకం మనదే
ఆసియా గేమ్స్ ఫైనల్ మ్యాచ్- పాకిస్థాన్పై విజయం సాధించిన భారత్
Published : October 3, 2026 at 1:40 PM IST
Ind vs Pak Asian Games Final : ఆసియా గేమ్స్ పురుషుల క్రికెట్లో భారత్ జట్టు స్వర్ణ పతకం సాధించింది. ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను 19 పరుగుల తేడాతో ఓడించి శ్రేయస్ సేన గోల్డ్ మెడల్ దక్కించుకుంది. శనివారం జరిగిన ఫైనల్లో 212 భారీ ఛేదనలో పాకిస్థాన్ 20 ఓవర్లకు 192-6 స్కోర్కే పరిమితమైంది.పాక్ బ్యాటర్లలో హసన్ నవాజ్ (96) ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. భారత బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శివమ్ దూబే తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 211-6 స్కోర్ చేసింది. అభిషేక్ శర్మ (61), తిలక్ వర్మ (51) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. శివమ్ దూబే (27), శ్రేయస్ అయ్యర్ (21) ఫర్వాలేదనిపించారు. పాక్ బౌలర్లలో అరాఫత్ మిన్హాస్, అహ్మద్ ధన్యాస్ చెరే 2, సైమ్ అయూబ్, అబ్రార్ అహ్మద్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఈ విజయంతో భారత్ ఖాతాలో మరో గోల్డ్ మెడల్ చేరింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు భారత్కు గోల్ఫ్, ఆర్చరీల్లో ఒక్కో పసిడి పతకాలు వచ్చాయి. కాగా ఈ ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ స్వర్ణ పతకాల సంఖ్య 19కు చేరింది.