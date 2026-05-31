అమ్మో! ఆ సెంటిమెంట్ కంటిన్యూ అయితే ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్​కు హార్ట్​ బ్రేకే!

IPL ఫైనల్​ మ్యాచ్ - కీలక పోరుకు బెంగళూరు vs గుజరాత్ సిద్ధం- ఆర్సీబీ అభిమానులను కలవరపెడుతున్న సెంటిమెంట్ మీకు తెలుసా?

Source : AP News
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 4:13 PM IST

GT vs RCB Final : ఐపీఎల్​ 16వ సీజన్​లో నిలకడగా రాణిస్తూ వచ్చిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రీసెంట్​గా క్వాలిఫయర్ 1లోనూ అదరగొట్టి ఫైనల్​ బెర్త్ ఖరారు చేసుకుంది. ఇక ఐపీఎల్​లో వరుసగా రెండోసారి విజేతగా నిలవాలని ఆ జట్టు ఉవ్విళ్లూరుతోంది. గుజరాత్​తో పోలిస్తే ఆర్సీబీనే హాట్ ఫేవరెట్​గానూ బరిలోకి దిగుతోంది. దీంతో ఫ్యాన్​ కూడా జోష్​లో ఉన్నారు. వరుసగా రెండోసారి తమ జట్టు ఛాంపియన్​గా నిలుస్తుందని ధీమాతో సంబరాలకు రెడీ అయిపోతున్నారు. అయితే క్రికెట్​లో కొన్ని సెంటిమెంట్లు అనేవి చాలా కామన్. ఒక్కోసారి అవి నిజం కావొచ్చు కూడా! ఈ నేపథ్యంలో ఓ సెంటిమెంట్​ ఇప్పుడు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్​ను కలవరపెడుతోంది. అదేంటంటే?

ఇదీ ఆ సెంటిమెంట్!
2022లో ఐపీఎల్​లో హార్దిక్ పాండ్య నాయకత్వంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన గుజరాత్ టైటాన్స్​ జట్టు ఆ సీజన్​లో ఛాంపియన్​గా నిలిచి అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చింది. అలాగే ఆ విజయం గాలివాటమేమీ కాదని నిరూపిస్తూ ఆ జట్టు తర్వాతి సీజన్​ (2023)లోనూ టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించింది. అయితే తుదిపోరులో బోల్తా కొట్టింది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​పై ఓడిపోయి రన్నరప్​గా నిలిచింది.

ఇక 2024లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన శ్రేయస్ అయ్యర్ ఆ జట్టును ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. దాదాపు 10ఏళ్ల తర్వాత కోల్​కతాను ఐపీఎల్​లో ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. అయితే ఆ తర్వాత ఏడాది (2025) అయ్యర్ పంజాబ్​ కింగ్స్​ జట్టుకు మారాడు. ఫ్రాంచైజీ మారినప్పటికీ తన టాలెంట్​ను మరోసారి నిరూపించుకుంటూ ఈసారి (2025లో) పంజాబ్​ను ఫైనల్​కు చేర్చాడు. అయితే ఫైనల్​లో ఆర్సీబీపై పంజాబ్ ఓడిపోయింది.

వాళ్ల రూట్లో పాటీదార్?
17ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ గతేడాది ఆర్సీబీ తొలిసారి ఐపీఎల్ టైటిల్​ను ముద్దాడింది. ఈ 17ఏళ్లలో ఎంతోమంది దిగ్గజాలు జట్టుకు నాయకత్వం వహించినా, ఛాంపియన్​గా నిలపలేకపోయారు. అయితే గతేడాది యంగ్ కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్​ మాత్రం ఆ జట్టుకు కప్పు లోటును తీర్చాడు. ఇక ఈ సీజన్​లోనూ ఆర్సీబీ నిలకడైన ప్రదర్శనలో ఫైనల్​కు చేరింది. ఇప్పుడు ఆ జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్​ను ఢీ కొట్టనుంది.

అయితే పైన పేర్కొన్న రెండు సందర్భాల్లో హార్దిక్ పాండ్య, శ్రేయస్ అయ్యర్ వరుసగా రెండుసార్లు కెప్టెన్ హోదాలో తమ తమ జట్లను ఫైనల్​కు చేర్చారు. తొలిసారి జట్టుకు టైటిల్ సాధించి పెట్టగా, రెండోసారి మాత్రం భంగపడ్డారు. ఇప్పుడు 2025, 2026 సీజన్​లోనూ ఆర్సీబీ కెప్టెన్ పాటీదార్ తన జట్టును ఫైనల్​కు చేర్చాడు. గతేడాది ఛాంపియన్​గానూ నిలిపాడు. మరి ఈసారి కూడా కప్పు సాధిస్తాడా? లేదా పాండ్య, అయ్యర్​ రూట్లోనే పాటీదార్​ వెళ్తాడా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. గతంలో వాళ్లకు జరిగినట్లు ఇప్పుడు జరిగినట్లుగానే పాటీదార్​కు కూడా జరుగుతుందా? అనే సెంటిమెంట్​ ఫ్యాన్స్​ను ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. మరి ఏం జరగనుందో ఇవాళ రాత్రే తెలిపోనుంది!

