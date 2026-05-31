అమ్మో! ఆ సెంటిమెంట్ కంటిన్యూ అయితే ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్కు హార్ట్ బ్రేకే!
IPL ఫైనల్ మ్యాచ్ - కీలక పోరుకు బెంగళూరు vs గుజరాత్ సిద్ధం- ఆర్సీబీ అభిమానులను కలవరపెడుతున్న సెంటిమెంట్ మీకు తెలుసా?
Published : May 31, 2026 at 4:13 PM IST
GT vs RCB Final : ఐపీఎల్ 16వ సీజన్లో నిలకడగా రాణిస్తూ వచ్చిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రీసెంట్గా క్వాలిఫయర్ 1లోనూ అదరగొట్టి ఫైనల్ బెర్త్ ఖరారు చేసుకుంది. ఇక ఐపీఎల్లో వరుసగా రెండోసారి విజేతగా నిలవాలని ఆ జట్టు ఉవ్విళ్లూరుతోంది. గుజరాత్తో పోలిస్తే ఆర్సీబీనే హాట్ ఫేవరెట్గానూ బరిలోకి దిగుతోంది. దీంతో ఫ్యాన్ కూడా జోష్లో ఉన్నారు. వరుసగా రెండోసారి తమ జట్టు ఛాంపియన్గా నిలుస్తుందని ధీమాతో సంబరాలకు రెడీ అయిపోతున్నారు. అయితే క్రికెట్లో కొన్ని సెంటిమెంట్లు అనేవి చాలా కామన్. ఒక్కోసారి అవి నిజం కావొచ్చు కూడా! ఈ నేపథ్యంలో ఓ సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ను కలవరపెడుతోంది. అదేంటంటే?
ఇదీ ఆ సెంటిమెంట్!
2022లో ఐపీఎల్లో హార్దిక్ పాండ్య నాయకత్వంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టు ఆ సీజన్లో ఛాంపియన్గా నిలిచి అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చింది. అలాగే ఆ విజయం గాలివాటమేమీ కాదని నిరూపిస్తూ ఆ జట్టు తర్వాతి సీజన్ (2023)లోనూ టైటిల్ ఫైట్కు అర్హత సాధించింది. అయితే తుదిపోరులో బోల్తా కొట్టింది. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై ఓడిపోయి రన్నరప్గా నిలిచింది.
ఇక 2024లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన శ్రేయస్ అయ్యర్ ఆ జట్టును ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. దాదాపు 10ఏళ్ల తర్వాత కోల్కతాను ఐపీఎల్లో ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. అయితే ఆ తర్వాత ఏడాది (2025) అయ్యర్ పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు మారాడు. ఫ్రాంచైజీ మారినప్పటికీ తన టాలెంట్ను మరోసారి నిరూపించుకుంటూ ఈసారి (2025లో) పంజాబ్ను ఫైనల్కు చేర్చాడు. అయితే ఫైనల్లో ఆర్సీబీపై పంజాబ్ ఓడిపోయింది.
వాళ్ల రూట్లో పాటీదార్?
17ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ గతేడాది ఆర్సీబీ తొలిసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ను ముద్దాడింది. ఈ 17ఏళ్లలో ఎంతోమంది దిగ్గజాలు జట్టుకు నాయకత్వం వహించినా, ఛాంపియన్గా నిలపలేకపోయారు. అయితే గతేడాది యంగ్ కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్ మాత్రం ఆ జట్టుకు కప్పు లోటును తీర్చాడు. ఇక ఈ సీజన్లోనూ ఆర్సీబీ నిలకడైన ప్రదర్శనలో ఫైనల్కు చేరింది. ఇప్పుడు ఆ జట్టు గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఢీ కొట్టనుంది.
అయితే పైన పేర్కొన్న రెండు సందర్భాల్లో హార్దిక్ పాండ్య, శ్రేయస్ అయ్యర్ వరుసగా రెండుసార్లు కెప్టెన్ హోదాలో తమ తమ జట్లను ఫైనల్కు చేర్చారు. తొలిసారి జట్టుకు టైటిల్ సాధించి పెట్టగా, రెండోసారి మాత్రం భంగపడ్డారు. ఇప్పుడు 2025, 2026 సీజన్లోనూ ఆర్సీబీ కెప్టెన్ పాటీదార్ తన జట్టును ఫైనల్కు చేర్చాడు. గతేడాది ఛాంపియన్గానూ నిలిపాడు. మరి ఈసారి కూడా కప్పు సాధిస్తాడా? లేదా పాండ్య, అయ్యర్ రూట్లోనే పాటీదార్ వెళ్తాడా? అనేది ఆసక్తిగా మారింది. గతంలో వాళ్లకు జరిగినట్లు ఇప్పుడు జరిగినట్లుగానే పాటీదార్కు కూడా జరుగుతుందా? అనే సెంటిమెంట్ ఫ్యాన్స్ను ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. మరి ఏం జరగనుందో ఇవాళ రాత్రే తెలిపోనుంది!