'బంగ్లాదేశ్​ ప్లేస్​లో మేం భారత్​కు వచ్చి ఆడతాం'- ఐస్​లాండ్ క్రికెట్ మాస్ ర్యాగింగ్!

వరల్డ్​కప్ కోసం భారత్ రానంటున్న బంగ్లాదేశ్- కాంట్రవర్సీపై సెటైరికల్ ట్వీట్ చేసిన ఐస్​లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు- నెటిజన్ల ఫన్నీ కామెంట్లు !

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 8:22 PM IST

Iceland Cricket on Bangladesh Issue : టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం తమ జట్టును భారత్​కు పంపొద్దని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం క్రీడావర్గాల్లో ఇప్పుడు హాట్​టాపిక్​​గా మారింది. ఈ వివాదాల నేపథ్యంలో ఐస్​లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్​లో సెటైరికల్ ట్వీట్ వేసింది. బంగ్లాదేశ్​ స్థానంలో వరల్డ్​కప్​లో ఆడేందుకు తాము రెడీ అంటూ ట్వీట్​లో రాసుకొచ్చింది. భారత్​కు వచ్చి ఆడేందుకు తమకు ఎలాంటి భద్రతాపరమైన ఆందోళన లేదంటూ ఐస్​లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

'మమ్మల్ని ఎవరూ అడగకముందే చెప్తున్నాం. రాబోయే టీ20 ప్రపంచకప్‌లో బంగ్లాదేశ్ స్థానాన్ని ఐస్‌లాండ్ భర్తీ చేయగలదు. మా భద్రతకు సంబంధించిన ఎలాంటి ఆందోళనలు మాకు లేవు. మా ఆటగాళ్లకు ఉండొచ్చేమో, కానీ మాకు కాదు' అంటూ బంగ్లాదేశ్​ తాజా నిర్ణయాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఐస్​లాండ్ ఈ పోస్ట్ చేసింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. ఇది బంగ్లాదేశ్​ను మాస్ ర్యాగింగ్ చేయడమే అంటూ కామెంట్లలో తెలుపుతున్నారు. ఐస్​లాండ్ రిక్వెస్ట్​ను పరిశీలనలోకి తీసుకోండి అంటూ ఐసీసీని ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. 'బంగ్లాదేశ్ ఎందుకు పాకిస్థాన్​ స్థానం తీసుకోండి' అంటూ ఇంకొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

తొలిసారి 20 జట్లు
అయితే వరల్డ్​కప్ టోర్నీలో మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా ఈసారి 20 జట్లు పోటీలో ఉన్నాయి. ఈ జట్లను 4 గ్రూపులుగా విభజించి లీగ్ మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో భారత్ A గ్రూప్​లో ఉండగా, బంగ్లాదేశ్​ను C గ్రూప్​లో ఉంచారు. అయితే ఈ టోర్నీకి ఐస్​లాండ్ జట్టు అర్హత సాధించలేదు. భారత్​తోపాటు ఈ టోర్నీలో బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్, అమెరికా, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్, ఐర్లాండ్, జింబాబ్వే, ఇంగ్లాండ్, ఇటలీ, నేపాల్, వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా, యూఏఈ, అఫ్గానిస్థాన్, కెనడా, న్యూజిలాండ్ జట్లు పోటీలో ఉన్నాయి. ఇందులోంచి గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసిన తర్వాత ఎనిమిది జట్లు సూపర్ 8 దశకు అర్హత సాధిస్తాయి. ఇక సూపర్ 8 తర్వాత సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్​ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి.

