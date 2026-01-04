'బంగ్లాదేశ్ ప్లేస్లో మేం భారత్కు వచ్చి ఆడతాం'- ఐస్లాండ్ క్రికెట్ మాస్ ర్యాగింగ్!
వరల్డ్కప్ కోసం భారత్ రానంటున్న బంగ్లాదేశ్- కాంట్రవర్సీపై సెటైరికల్ ట్వీట్ చేసిన ఐస్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు- నెటిజన్ల ఫన్నీ కామెంట్లు !
Published : January 4, 2026 at 8:22 PM IST
Iceland Cricket on Bangladesh Issue : టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం తమ జట్టును భారత్కు పంపొద్దని బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు తీసుకున్న నిర్ణయం క్రీడావర్గాల్లో ఇప్పుడు హాట్టాపిక్గా మారింది. ఈ వివాదాల నేపథ్యంలో ఐస్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో సెటైరికల్ ట్వీట్ వేసింది. బంగ్లాదేశ్ స్థానంలో వరల్డ్కప్లో ఆడేందుకు తాము రెడీ అంటూ ట్వీట్లో రాసుకొచ్చింది. భారత్కు వచ్చి ఆడేందుకు తమకు ఎలాంటి భద్రతాపరమైన ఆందోళన లేదంటూ ఐస్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
'మమ్మల్ని ఎవరూ అడగకముందే చెప్తున్నాం. రాబోయే టీ20 ప్రపంచకప్లో బంగ్లాదేశ్ స్థానాన్ని ఐస్లాండ్ భర్తీ చేయగలదు. మా భద్రతకు సంబంధించిన ఎలాంటి ఆందోళనలు మాకు లేవు. మా ఆటగాళ్లకు ఉండొచ్చేమో, కానీ మాకు కాదు' అంటూ బంగ్లాదేశ్ తాజా నిర్ణయాన్ని ఉద్దేశిస్తూ ఐస్లాండ్ ఈ పోస్ట్ చేసింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. ఇది బంగ్లాదేశ్ను మాస్ ర్యాగింగ్ చేయడమే అంటూ కామెంట్లలో తెలుపుతున్నారు. ఐస్లాండ్ రిక్వెస్ట్ను పరిశీలనలోకి తీసుకోండి అంటూ ఐసీసీని ట్యాగ్ చేస్తున్నారు. 'బంగ్లాదేశ్ ఎందుకు పాకిస్థాన్ స్థానం తీసుకోండి' అంటూ ఇంకొందరు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
Iceland Cricket posts, " before anyone asks, yes, iceland can take the bangladeshi place in the upcoming t20 world cup, and, no, we do not have any security and well-being concerns. our players might, but we do not." pic.twitter.com/2t8Gh0m7su— Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2026
తొలిసారి 20 జట్లు
అయితే వరల్డ్కప్ టోర్నీలో మునుపెన్నడూ లేనివిధంగా ఈసారి 20 జట్లు పోటీలో ఉన్నాయి. ఈ జట్లను 4 గ్రూపులుగా విభజించి లీగ్ మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. ఇందులో భారత్ A గ్రూప్లో ఉండగా, బంగ్లాదేశ్ను C గ్రూప్లో ఉంచారు. అయితే ఈ టోర్నీకి ఐస్లాండ్ జట్టు అర్హత సాధించలేదు. భారత్తోపాటు ఈ టోర్నీలో బంగ్లాదేశ్, పాకిస్థాన్, నమీబియా, నెదర్లాండ్స్, అమెరికా, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్, ఐర్లాండ్, జింబాబ్వే, ఇంగ్లాండ్, ఇటలీ, నేపాల్, వెస్టిండీస్, సౌతాఫ్రికా, యూఏఈ, అఫ్గానిస్థాన్, కెనడా, న్యూజిలాండ్ జట్లు పోటీలో ఉన్నాయి. ఇందులోంచి గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసిన తర్వాత ఎనిమిది జట్లు సూపర్ 8 దశకు అర్హత సాధిస్తాయి. ఇక సూపర్ 8 తర్వాత సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్లు ఉంటాయి.
Why Bangladesh ,, why not Pakistan 😜— K K (@KamranKhan314) January 4, 2026