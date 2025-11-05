ETV Bharat / sports

Published : November 5, 2025 at 8:36 PM IST

India Women Team Meet PM Modi : వన్డే ప్రపంచకప్‌ గెలిచిన టీమ్‌ఇండియా మహిళా జట్టు సభ్యులు బుధవారం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిశారు. ప్రధాని మోదీ తన నివాసంలో మహిళల జట్టుకు ఆతిథ్యం ఇచ్చి, సభ్యులను అభినందించారు. కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌తో జట్టు సభ్యులు సాయంత్రం ప్రధాని నివాసానికి చేరుకున్నారు. వరల్డ్ కప్ విశేషాలను టీమ్ఇండియా క్రీడాకారిణులు మోదీతో పంచుకున్నారు. వరుసగా మూడు ఓటముల తర్వాత టీమ్‌ఇండియా అద్భుతమైన పునరాగమనం చేసిందని ఈ సందర్భంగా ప్రధాని ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా వరల్డ్ కప్ ఛాంపియన్లకు ప్రధాని మోదీ అభినందనలు చెప్పారు. సోషల్ మీడియాలో ఎదురైన ట్రోలింగ్‌ను సైతం ఎదుర్కొని గొప్ప విజేతగా నిలిచారంటూ కొనియాడారు. అనంతరం భారత ప్లేయర్లు ప్రధానికి వరల్డ్ కప్‌ ట్రోఫీతోపాటు ‘నమో 1’ జెర్సీని అందజేశారు.

అంతకుముందు 47 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ వన్డే ప్రపంచకప్‌ను తొలిసారి ముద్దాడారు మన అమ్మాయిలు. నవీ ముంబయి వేదికగా జరిగిన ఫైనల్‌లో దక్షిణాఫ్రికాను మట్టికరిపించి హర్మన్‌ప్రీత్‌ సేన విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. రెండుసార్లు తుదిమెట్టుపై బోల్తాపడిన టీమ్ఇండియా, మూడో ప్రయత్నంలో జగజ్జేతగా అవతరించింది. అద్వితీయ ప్రదర్శనతో ప్రపంచకప్పు కలను సాకారం చేసుకుంది. ఒడుదొడుకులను అధిగమిస్తూ ఒత్తిళ్లను జయిస్తూ హర్మన్‌ప్రీత్‌ బృందం ట్రోఫీని సగర్వంగా అందుకుంది. ఈ ఉద్విగ్న క్షణం కోసం ఏళ్లతరబడి ఎదురుచూసిన భారతావని పులకించిపోయింది. ఉత్కంఠభరితంగా జరిగిన ఫైనల్‌లో భారత అమ్మాయిలు అదరగొట్టారు. 2017 వరల్డ్ కప్‌ ఫైనల్‌లో భారత్‌ చివరి వరకు పోరాడినా విజయం సాధించకలేక రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకుంది. అప్పుడు కూడా మిథాలీ రాజ్‌ నేతృత్వంలోని జట్టు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలిసింది. తాజాగా ఆ విషయాన్ని ప్రధాని గుర్తు చేసుకున్నారు.

ప్రదర్శనకు తగిన ఫలితం- ప్రధాని
ప్రపంచకప్పు గెలిచిన టీమ్​ఇండియా మహిళల జట్టుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ టీమ్​ఇండియాకు అభినందనలు తెలిపారు. 'మహిళల అసమాన ప్రతిభ, అద్వితీయ ప్రదర్శనకు తగిన ఫలితం లభించింది. ఈ గెలుపు మహిళల క్రికెట్‌ను మరింత ఉన్నతస్థాయికి తీసుకెళుతుంది. ఫైనల్‌లో గొప్ప నైపుణ్యం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ప్రదర్శన చేశారు. ప్లేయర్లందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈ చరిత్రాత్మక విజయం భవిష్యత్ తరాలను క్రీడలవైపు మళ్లిస్తుంది' అని మోదీ ట్వీట్ చేశారు.

అంతకుముందు గతేడాది టీ ట్వంటీ ప్రపంచకప్​ గెలిచిన భారత పురుషుల జట్టు ప్రధాని మోదీని కలిసింది. ఈ సందర్భంగా క్రికెటర్లను మోదీ అభినందించారు. కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ, ప్రధాన కోచ్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన రాహుల్‌ ద్రవిడ్‌పై ప్రశంసించారు. విజేతగా నిలిచేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ అద్భుతంగా ఆడారని స్టార్‌ ప్లేయర్లనూ అభినందించారు. భారత క్రికెటర్లతోపాటు బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు రోజర్ బిన్నీ, కార్యదర్శి జై షా కూడా ప్రధానిని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానికి వీరిద్దరూ ఇంగ్లిష్‌లో నమో (NAMO) అని 1వ నంబర్‌తో కూడిన ప్రత్యేకంగా భారత జెర్సీని అందజేశారు.

