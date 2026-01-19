'భారత్లో ప్రపంచకప్ ఆడండి లేదంటే మాకు ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయ్!'- బంగ్లాదేశ్కు ICC అల్టిమేటం!
T20 ప్రపంచకప్లో పాల్గొనడంపై బంగ్లాదేశ్కు డెడ్లైన్ విధించిన ఐసీసీ!- ఈ నెల 21లోపు తుది నిర్ణయాన్ని తెలపాలని బీసీబీకి తేల్చి చెప్పిన ఐసీసీ!- లేదంటే ప్రత్యామ్నాయ జట్టుకు ఛాన్స్!
Published : January 19, 2026 at 6:26 PM IST
T20 World Cup Bangladesh : వచ్చే నెల నుంచి జరగనున్న టీ- 20 ప్రపంచ కప్లో పాల్గొనడంపై బంగ్లాదేశ్కు ఐసీసీ డెడ్లైన్ విధించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ నెల 21లోపు తుది నిర్ణయాన్ని తెలపాలని బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డుకు ఐసీసీ తెలియజేసినట్లు సమాచారం. మెగాటోర్నీకి చాలా తక్కువ సమయమున్న నేపథ్యంలో వేదికల తరలింపు సాధ్యం కాదని బీసీబీకి ఐసీసీ తేల్చి చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఏడాది టీ20 వరల్డ్ కప్ భారత్, శ్రీలంక వేదికలుగా జరగనుంది. అయితే భద్రతా కారణాలను సాకుగా చూపుతూ బంగ్లాదేశ్ తమ మ్యాచ్లను భారత్ నుంచి శ్రీలంకకు తరలించాలని ఐసీసీకి లేఖ రాసింది.
ఫిబ్రవరి 7 నుంచి ప్రపంచ కప్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ఇంత తక్కువ సమయంలో వేదికల మార్పు అసాధ్యమని ఐసీసీ చెబుతూ వస్తోంది. అయినా బీసీబీ వైఖరిలో మార్పు రావడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో బీసీబీకి ఐసీసీ జనవరి 21ని డెడ్లైన్గా విధించినట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. ఢాకాలో జరిగిన సమావేశంలో ఈ డెడ్లైన్ను ఐసీసీ బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుకు విధించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వారంలో రెండుసార్లు ఐసీసీ, బీసీబీ మధ్య చర్చలు జరిగాయి. భారత్లో బంగ్లాదేశ్ జట్టుకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం లేదని ఐసీసీ హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 21లోగా భారత్కు రావడానికి బీసీబీ ఒప్పుకోకపోతే, బంగ్లా టోర్నీ నుంచి తప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది. దీంతో ఐసీసీ ప్రత్యామ్నాయ జట్టును ఎంపిక చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం స్కాట్లాండ్ టీమ్ బంగ్లాదేశ్ అవకాశాన్ని దక్కించుకుంటుంది.
A final call on Bangladesh's participation in the 2026 men's T20 World Cup, and specifically whether they travel to India for the event, is set to be taken by January 21 pic.twitter.com/fk0MhdN1ST— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) January 18, 2026
అయితే బంగ్లాలో హిందువులపై దాడుల నేపథ్యంలో ఆ దేశ పేస్ బౌలర్ ముస్తాఫిజుర్ను బీసీసీఐ ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించడంతో ఈ వివాదానికి తెర లేచింది. బోర్డు ఆదేశాల మేరకు వేలంలో ముస్తాఫిజుర్ను కొనుగోలు చేసిన కోల్కతా ఫ్రాంచైజీ అతడిని జట్టులోంచి రిలీజ్ చేసింది. దీంతో భారత్లో ఆడడంపై భద్రతాపరమైన సాకులు చూపుతూ, ప్రతి చర్యగా వచ్చే నెలలో భారత్ వేదికగా జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్ జట్టును ఇక్కడికి పంపేందుకు బీసీబీ నిరాకరిస్తోంది.
భారత్లో కాకుండా శ్రీలంకలో తమ మ్యాచ్లు ఆడేలా రీ షెడ్యూల్ చేయాలని ఇటీవల ఐసీసీకి విజ్ఞప్తి చేసింది. ఇది కుదరకపోవడంతో గ్రూప్ సీలో ఉన్న తమ జట్టును గ్రూప్ బీలో ఉన్న ఐర్లాండ్తో మార్చాలని కోరింది. అయితే ఐర్లాండ్ మ్యాచ్లు శ్రీలంకలో ఆడేలే షెడ్యూల్ ఉంది. దీంతో బంగ్లా కొత్త ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చింది. కానీ దీనికి కూడా ఐసీసీ నిరాకరించినట్లు తెలిసింది. ఇక టోర్నీ దగ్గరపడుతుండడంతో మరో రెండు రోజుల్లో దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలని బంగ్లా బోర్డుకు అల్టిమేటం జారీ చేసింది!
The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅— ICC (@ICC) November 25, 2025
The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.
✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE
T20 ప్రపంచ కప్లో బంగ్లాదేశ్ ఆడాల్సిన గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లు
- బంగ్లాదేశ్ vs వెస్టిండీస్ - ఫిబ్రవరి 07 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs ఇటలీ - ఫిబ్రవరి 09 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs ఇంగ్లాండ్ - ఫిబ్రవరి 14 - ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్కతా
- బంగ్లాదేశ్ vs నేపాల్ -ఫిబ్రవరి 17 - వాంఖడే స్టేడియం, ముంబయి
వరల్డ్కప్నకు బంగ్లాదేశ్ జట్టు
లిట్టన్ కుమార్ దాస్ (కెప్టెన్), మహ్మద్ సైఫ్ హసన్ (వైస్ కెప్టెన్), తాంజిద్ హసన్, మహ్మద్ పర్వేజ్ హొస్సేన్ ఎమోన్, తౌహిద్ హృదయ్, షమీమ్ హొస్సేన్, క్వాజీ నూరుల్ హసన్ సోహన్, షేక్ మెహిదీ హసన్, రిషాద్ హుస్సేన్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రహమాన్, తాంజిమ్ హసన్ షకీబ్, తస్కిన్ అహ్మద్, ఎమ్డీ సైఫుద్దీన్, షరీఫుల్ ఇస్లాం
The Bangladesh Cricket Board (BCB) has announced the national squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, to be jointly hosted by India and Sri Lanka from 7 February to 8 March.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) January 4, 2026
SQUAD
Litton Kumer Das (Captain), Mohammed Saif Hassan (Vice Captain), Tanzid Hasan, Mohammad Parvez… pic.twitter.com/A9o7EtB99v
వివాదాల వేళ T20 వరల్డ్కప్ జట్టును ప్రకటించిన బంగ్లాదేశ్- కెప్టెన్గా ఎవరంటే?
'మేం భారత్కు వెళ్లం- వరల్డ్కప్లో మా మ్యాచ్లు షిఫ్ట్ చేయండి'- ICCకి బంగ్లాదేశ్ బోర్డు లేఖ