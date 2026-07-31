3 దేశాలు, 12 వేదికలు- 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ జరిగేది ఈ స్టేడియాల్లోనే!
2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్ల వేదికల జాబితాను ప్రకటించిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ - అత్యధికంగా సౌతాఫ్రికాలోనే మ్యాచ్లు
Published : July 31, 2026 at 12:16 PM IST
2027 World Cup Venues : 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న నగరాలు, స్టేడియాల జాబితాను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి (ఐసీసీ) అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు గురువారం ఓ భారీ ఈవెంట్ నిర్వహించిన ఐసీసీ వేదికలను అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. ఈసారి ప్రపంచ కప్కు సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. 24 ఏళ్ల తర్వాత వన్డే ప్రపంచ కప్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశం ఆఫ్రికా ఖండానికి మరోసారి లభించింది. చివరిసారిగా 2003లో వరల్డ్కప్కు సౌతాఫ్రికా ఆతిథ్యం ఇచ్చింది.
సౌతాఫ్రికా జోహన్నెస్బర్గ్లో జులై 30న ఐసీసీ స్పెషల్ ఈవెంట్ జరిగింది. 'మూడు దేశాలు- ఒకే గుండె చప్పుడు' (Three Nations - One Heartbeat) అనే థీమ్తో ఈవెంట్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసం 12 వేదికల పేర్లను ఐసీసీ పాలక మండలి ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమానికి సౌతాఫ్రికా మాజీ కెప్టెన్ గ్రేమ్ స్మిత్, మాజీ పేసర్ మఖాయా ఎంటిని, మాజీ క్రికెటర్ హషీమ్ ఆమ్లా, ప్రస్తుత కెప్టెన్ టెంబా బవుమా, స్టార్ పేసర్ కగిసో రబాడా, జింబాబ్వే మాజీ కెప్టెన్ హామిల్టన్ మసకజ్దా, నమీబియా మాజీ ఆటగాడు రుడాల్ఫ్ జాన్సెన్ వాన్ వురెన్ హాజరయ్యారు.
మెజార్టీ మ్యాచ్లకు సౌతాఫ్రికా ఆతిథ్యం!
అప్కమింగ్ వరల్డ్కప్లోని మెజార్టీ మ్యాచ్లకు సౌతాఫ్రికానే ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ దేశంలో మొత్తం ఎనిమిది స్టేడియాల్లో మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. వాండరర్స్ స్టేడియం (జోహన్నెస్బర్గ్), సూపర్స్పోర్ట్ పార్క్ (సెంచూరియన్), న్యూలాండ్స్ (కేప్ టౌన్), కింగ్స్మీడ్ (డర్బన్), సెయింట్ జార్జ్ పార్క్ (గ్కేబెర్హా), మంగాంగ్ ఓవల్ (బ్లూమ్ఫోంటైన్), బోలాండ్ పార్క్ (పార్ల్), బఫెలో పార్క్ (కుగోంబో సిటీ) ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి.
The 12 venues that will be used at next year's @cricketworldcup have been locked in 🤩#CWC27— ICC (@ICC) July 31, 2026
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జింబాబ్వేలో మూడు వేదికలను ఎంపిక చేశారు. వీటిలో హరారే స్పోర్ట్స్ క్లబ్ (హరారే), క్వీన్స్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ (బులవాయో), ఫాలే మోసి-ఓ-తున్యా అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం (విక్టోరియా ఫాల్స్) ఉన్నాయి. ఇక నమీబియాలో ఒకే స్టేడియంలో మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. ఈ మ్యాచ్లు విండ్హోక్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరగనున్నాయి.
జై షా ఏమన్నారంటే?
ఈ కార్యక్రమం గురించి ఐసీసీ అధ్యక్షుడు జై షా తన ఎక్స్ అకౌంట్లో పోస్టు చేశారు. "24 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్ ఆఫ్రికాకు తిరిగి రావడం ఒక చరిత్రాత్మక క్షణం. దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా తమ ఆతిథ్యం, అభిరుచి, విభిన్న సంస్కృతులను ప్రపంచానికి ప్రదర్శించి చిరస్మరణీయమైన ప్రపంచ కప్ మ్యాచ్లకు ఆతిథ్యం ఇస్తాయని మేము విశ్వసిస్తున్నాము" అని జైషా ఈ సందర్భంగా అన్నారు.
It's exciting to announce the 12 venues across three nations and a new brand for the ICC Men’s @CricketWorldCup 2027.— Jay Shah (@JayShah) July 30, 2026
The unveiling signals the start of a journey that will unite fans around the world and build anticipation for one of our sport’s biggest global events. #CWC27 pic.twitter.com/wSW4j4sAPP
కాగా, తమ దేశానికి ప్రతిష్ఠాత్మక వరల్డ్కప్ ఆతిథ్య హక్కులు దక్కడంపై సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ అసోసియేషన్ సీఈఓ ఫొలెట్స్కి మోసేకీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ఈటోర్నీని నిర్వహించేందుకు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాం. ఆఫ్రికా ఖండం కూడా ఈ వరల్డ్కప్ కోసం ఉత్సాహంగా ఉందని అనుకుంటున్నాను. ఇది మాకు పెద్ద విషయం. ఈ ఈవెంట్తోనే వరల్డ్కప్ టోర్నీ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ప్రారంభమైంది. వచ్చే ఏడాది సౌతాఫ్రికా, నమీబియా, జింబాబ్వే సంయుక్త వేదికలుగా జరగనున్న ఈ టోర్నీ కోసం మా దేశ ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు"అని మోసేకీ అన్నారు.
టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్లో భారీ మార్పు
ఈ ఏడాది ప్రపంచ కప్ ఫార్మాట్లో ఐసీసీ భారీ మార్పు చేసింది. మొత్తం 57 మ్యాచ్లు మూడు దశల్లో జరుగుతాయి. మొదటిది సూపర్ సిరీస్, ఇందులో ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో 12వ, 13వ, 14వ స్థానాల్లో ఉన్న మూడు జట్లు రౌండ్-రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్లు ఆడతాయి. ఇందులో అత్యుత్తంగా ఆడిన ఒక జట్టు మెయిన్ రౌండ్కు ప్రమోట్ అవుతుంది. మిగిలిన రెండు టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి.
ఆ తర్వాత 12 జట్లతో అసలైన టోర్నీ ఉంటుంది. ఈ జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విడగొట్టి మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తారు. ప్రతి గ్రూపులో 6 జట్లు ఉంటాయి. ప్రతి జట్టు తన గ్రూపులోని మిగిలిన జట్లతో తలపడుతుంది. గ్రూప్ దశ ముగిసిన తర్వాత, ప్రతి గ్రూపు నుంచి మొదటి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లతోపాటు రెండు గ్రూపుల్లో ఆత్యుత్తంగా ఆడిన ఏడో జట్టు సూపర్ 7కు అర్హత సాధిస్తాయి.
ఈ దశలో మొత్తం 21 మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. 'సూపర్ 7' పాయింట్ల పట్టికలో మొదటి నాలుగు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు సెమీ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఇందులో మొదటి స్థానంలో ఉన్న జట్టు నాలుగో స్థానంలో ఉన్న జట్టుతో తలపడుతుంది. అలాగే రెండు- మూడు స్థానాల్లో ఉన్న జట్లు రెండో సెమీ-ఫైనల్లో తలపడతాయి. ఈ మ్యాచ్లలో గెలిచిన జట్లు ఫైనల్లో టైటిల్ కోసం ఫైనల్లో పోటీపడతాయి.
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