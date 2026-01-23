ETV Bharat / sports

'భారత్​లో పర్యటించకుంటే బంగ్లాదేశ్​పై ICC కఠిన చర్యలు!'- జై షా సంప్రదింపులు

భారత్​లో పర్యటించకుంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి చైర్మన్ జైషా కఠిన చర్యలు తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు వెల్లడి

ICC on Bangladesh T20 World Cup
ICC on Bangladesh T20 World Cup (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 7:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC on Bangladesh T20 World Cup : 2026 పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్ కోసం బంగ్లాదేశ్ జట్టు భారత్​లో పర్యటించకుంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మండలి చైర్మన్ జై షా కఠిన చర్యలు తీసుకునే ఆలోచనలో ఉన్నారని ఐసీసీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం తీసుకునే విషయంపై ఐసీసీ చైర్మన్ దుబాయ్ వేదికగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు వివరించాయి. బంగ్లాలో హిందువులపై నేరాలు పెరిగిన వేళ బీసీసీఐ సూచనతో ఇటీవల బంగ్లా పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్​ను ఐపీఎల్ 2026 జట్టు నుంచి KKR తొలగించింది. అప్పటినుంచి భారత్​పై బీసీబీ అక్కసు పెంచుకుంది. తమ ఆటగాళ్లకు భద్రతాపరమైన సమస్యలు ఉన్నాయనీ టీ20 ప్రపంచకప్ మ్యాచ్​లను భారత్ వెలుపల శ్రీలంకలో నిర్వహించాలని కోరగా ఐసీసీ ఆ అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది. భారత్​లో బంగ్లా జట్టు, మ్యాచ్ వేదికలకు బీసీబీ చెప్పినట్లు ఎలాంటి ముప్పు గుర్తించలేదని ఐసీసీ పేర్కొంది. ICC విజ్ఞప్తిని తిరస్కరించిన తర్వాత స్పందించిన BCB చీఫ్ అమీనుల్ ఇస్లాం భారత్​లో ఆడలేమని మరోసారి తేల్చిచెప్పారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐసీసీ చీఫ్ జైషా నిర్ణయం ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారోన్న ఆసక్తి సర్వత్రా నెలకొంది.

TAGGED:

BANGLADESH T20 WORLD CUP
ICC ON BANGLADESH T20 WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.