టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో పాక్ భారీ ప్లాన్- భారత్‌తో మ్యాచ్ బాయ్‌కాట్‌కి స్కెచ్- ఐసీసీ మాస్టర్ స్ట్రోక్‌తో మారిన డెసిసన్!

వచ్చే నెల 7 నుంచి ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్ ప్రారంభం- పాక్ పాల్గొనడంపై వీడని ఉత్కంఠ- పీసీబీ ఛైర్మన్ మొహ్సిన్ నఖ్వీ కీలక వ్యాఖ్యలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 27, 2026 at 12:28 PM IST

T20 World Cup Pakistan: టీ20 వరల్డ్‌కప్‌లో పాకిస్థాన్ పాల్గొనడంపై సందిగ్దం వీడడం లేదు. ప్రపంచకప్‌లో పాల్గొనడంపై శుక్రవారం లేదా వచ్చే సోమవారం నాటికి తమ తుది నిర్ణయం ప్రకటిస్తామని పీసీబీ చీఫ్ మొహ్సిన్ నఖ్వీ చెప్పినప్పటికీ, టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ను లేదా భారత్‌తో జరిగే కీలక మ్యాచ్‌ను బహిష్కరించే అవకాశం దాయాది దేశానికి లేదని మీడియా కథనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇటీవలే బంగ్లాదేశ్‌కు మద్దతుగా టీ20 ప్రపంచకప్‌ను బహిష్కరిస్తామంటూ పాక్ బెదిరింపులకు దిగింది. అయితే ఈ దేశానికి ఆ ఛాన్స్ లేనట్లు తెలుస్తోంది.

పాక్ ప్రధానితో నఖ్వీ భేటీ
కాగా, టీ20 ప్రపంచకప్‌లో పాల్గొనే విషయమై పీసీబీ ఛైర్మన్ మొహ్సిన్ నఖ్వీ సోమవారం పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్‌‌తో భేటీ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో అన్ని ఆప్షన్లను పాక్ ప్రధాని ముందుంచారు. "పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్‌తో ఫలప్రదమైన సమావేశం జరిగింది. బంగ్లాదేశ్ విషయంలో ఐసీసీ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఆయనకు వివరించాను. అన్ని అవకాశాలనూ ఉపయోగించుకుని, సమస్యను పరిష్కరించాలని ఆయన ఆదేశించారు. తుది నిర్ణయం శుక్రవారం లేదా వచ్చే సోమవారం తీసుకుంటాం" అని పీసీబీ ఛైర్మన్ మొహ్సిన్ నఖ్వీ సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

భారీ స్కెచ్ వేసిన పాకిస్థాన్
ఆ పోస్ట్‌కు కొన్ని గంటల ముందు, బంగ్లాదేశ్ విషయంలో ఐసీసీ వ్యవహరించిన తీరుకు ప్రతీకారంగా టీ20 ప్రపంచ కప్‌లో పాకిస్థాన్ జట్టు పాల్గొనడానికి ప్రభుత్వం అనుమతించే అవకాశం లేదని పాకిస్థాన్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. ఒకవేళ టోర్నీలో పాల్గొన్నా ఫిబ్రవరి 15న భారత్‌తో జరిగే గ్రూప్ ఏ మ్యాచ్‌ను పాక్ బహిష్కరించే అవకాశం ఉందని కథనాలు వచ్చాయి.

అయితే తాజాగా వెలువడిన నివేదికల ప్రకారం, ఇలాంటి నిర్ణయాలు పీసీబీకి తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తే, పాకిస్థాన్‌పై కఠిన ఆంక్షలు విధించే అవకాశం ఉందని పీసీబీ వర్గాలకు ఐసీసీ స్పష్టమైన సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అంతర్జాతీయ టోర్నీల నుంచి సస్పెన్షన్, ఆసియా కప్‌లో పాల్గొనే హక్కు కోల్పోవడం, పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్‌లో ఆడే ఆటగాళ్లకు విదేశీ లీగ్‌ల కోసం ఇచ్చే ఎన్ఓసీలను నిలిపివేయడం వంటి చర్యలు ఎదురయ్యే ప్రమాదం ఉందని తెలుస్తోంది.

మరోవైపు, పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌లు తమకు అనుకూలంగా ఎంపిక చేసిన వేదికలోనే జరగనున్న నేపథ్యంలో, భారత్‌తో మ్యాచ్‌ను లేదా మొత్తం వరల్డ్ కప్‌ను బహిష్కరించడానికి సరైన కారణాలు లేవన్న అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తం అవుతోంది. ఇక మరో కీలక అంశం ఏంటంటే ఒకవేళ పాకిస్థాన్ టోర్నీ నుంచి తప్పుకుంటే, బంగ్లాదేశ్‌ను మళ్లీ వరల్డ్ కప్‌కు పిలిచే అంశాన్ని ఐసీసీ పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలా జరిగితే, బంగ్లాదేశ్ తమ మొదటి డిమాండ్ ప్రకారం శ్రీలంకలోనే అన్ని మ్యాచ్‌లు ఆడే అవకాశం దక్కుతుందని, ఇది లాజిస్టిక్‌గా కూడా పెద్ద సమస్య కాదని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

భారత్‌, శ్రీలంక వేదికగా టీ20 వరల్డ్‌ కప్‌ ఫిబ్రవరి 7- మార్చి 8 వరకు జరగనుంది. అయితే ఈ టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ వైదొలిగింది. ఆ జట్టు స్థానంలో స్కాట్లాండ్ ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో ఈ మెగా టోర్నీ కోసం తమ జట్టును ప్రకటించింది స్కాట్లాండ్. 15 మంది సభ్యులతో కూడిన టీమ్‌కు రిచీ బెరింగ్టన్ కెప్టెన్‌గా ఉండనున్నాడు. 2024 ఎడిషన్‌లో ఆడిన వారిలో 11 మంది ఈసారి కూడా ఛాన్స్ దక్కింది. గ్రూప్‌ సిలో ఉన్న స్కాట్లాండ్ కోల్‌కతా వేదికగా ఫిబ్రవరి 7న వెస్టిండీస్, 9న ఇటలీ, 14న ఇంగ్లాండ్‌ను ఢీకొట్టనుంది. ఫిబ్రవరి 17న ముంబయిలో నేపాల్‌తో తలపడనుంది. కాగా, ఇప్పటివరకు స్కాట్లాండ్ ఆరుసార్లు (2007, 2009, 2016, 2021, 2022, 2024) ప్రపంచ కప్‌ల్లో ఆడగా, అత్యుత్తమంగా 2021లో సూపర్‌-12 దశకు చేరుకుంది.

