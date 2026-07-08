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సూర్యకుమార్​కు భారీ షాక్- టాప్ 10 నుంచి ఔట్

ICC ర్యాంకింగ్స్ అప్డేట్ - టాప్​ 2లో ఇద్దరు మనోళ్లే- దూసుకొచ్చిన ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 4:12 PM IST

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ICC T20 Rankings : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా టీ20 ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసింది. లేటెస్ట్ ర్యాకింగ్స్​లో టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్​ టాప్​లోనే కొనసాగుతుండగా, మాజీ కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ( 687 రేటింగ్స్​) టాప్ 10 నుంచి ఔట్ అయ్యాడు. అతడు తాజా ర్యాకింగ్స్​లో 5 స్థానాలు కోల్పోయి 13వ ర్యాంక్​కు దిగజారాడు. ఇక ప్రస్తుతం భారత్​తో జరుగుతున్న టీ20 సిరీస్​లో అదరగొడుతున్న ఇంగ్లాండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జాకప్ బెతెల్ ఏకంగా ఏడు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్ 10లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం అతడు ఎనిమిదో ప్లేస్​లో ఉన్నాడు.

అయితే ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన టీ20 వరల్డ్​కప్ ఫైనల్​ తర్వాత సూర్య టీ20 మ్యాచ్​ల్లో బరిలోకి దిగలేదు. దీంతో ర్యాంక్ పడిపోవడం సహజమే! ఏప్రిల్, మే నెలల్లో ఐపీఎల్​ ఆడాడు. అయితే అందులో విఫలం కావడంతో సూర్య టీమ్ఇండియాలో చోటు కోల్పోయాడు. అతడిని గత నెలలో జరిగిన ఐర్లాండ్ పర్యటన, ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ సిరీస్​కు ఎంపిక చేయలేదు. అలాగే ఇదే నెలలో జింబాబ్వేతో ఆడనున్న సిరీస్​కు కూడా సూర్య ఎంపిక కాలేదు. దీంతో మున్ముందు సూర్య ర్యాంక్ మరింత పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది!

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • ఇషాన్ కిషన్ (భారత్) - 897 రేటింగ్స్
  • అభిషేక్ శర్మ (భారత్) - 881 రేటింగ్స్
  • షహిబ్జాదా ఫర్హాన్ (పాకిస్థాన్) - 841 రేటింగ్స్
  • ఫిల్ సాల్ట్ (ఇంగ్లాండ్) - 798 రేటింగ్స్
  • పాథుమ్ నిస్సంక (శ్రీలంక) - 751 రేటింగ్స్

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