'భారత్లో ఆడాల్సిందే- లేదంటే పాయింట్లు పోతాయ్'- బంగ్లాదేశ్కు ICC వార్నింగ్!
బంగ్లాదేశ్ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్- ఇండియాలో మ్యాచ్లు ఆడాల్సిందేనని వెల్లడి- లేదంటే పాయింట్లు కోల్పోతారని హెచ్చరిక
Published : January 7, 2026 at 9:31 AM IST
ICC on Bangladesh Request : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీ20 వరల్డ్కప్లో తమ మ్యాచ్లు భారత్ నుంచి శ్రీలంకకు షిఫ్ట్ చేయాలన్న అభ్యర్థనను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) తిరస్కరించినట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం బీసీబీకి ఐసీసీ స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. షెడ్యూల్ ప్రకారమే భారత్లో వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లు ఆడాలని, లేదంటే పాయింట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
అయితే ఇటీవల భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. భద్రతాపరమైన కారణాలు చూపిస్తూ, తమ జట్టు, భారత్లో ఆడాల్సిన వరల్డ్కప్ మ్యాచ్లను శ్రీలంకకు మార్చాలని ఐసీసీకి లేఖ రాసింది. అయితే ఆ అభ్యర్థననే ఐసీసీ తాజాగా తిరస్కరించినట్లు తెలిసింది.