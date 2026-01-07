ETV Bharat / sports

'భారత్​లో ఆడాల్సిందే- లేదంటే పాయింట్లు పోతాయ్'- బంగ్లాదేశ్​కు ICC వార్నింగ్!

బంగ్లాదేశ్​ అభ్యర్థనను తిరస్కరించిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్- ఇండియాలో మ్యాచ్​లు ఆడాల్సిందేనని వెల్లడి- లేదంటే పాయింట్లు కోల్పోతారని హెచ్చరిక

ICC on Bangladesh Request : బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. టీ20 వరల్డ్​కప్​లో తమ మ్యాచ్​లు భారత్​ నుంచి శ్రీలంకకు షిఫ్ట్ చేయాలన్న అభ్యర్థనను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) తిరస్కరించినట్లు తెలిసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం బీసీబీకి ఐసీసీ స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. షెడ్యూల్​ ప్రకారమే భారత్​లో వరల్డ్​కప్​ మ్యాచ్​లు ఆడాలని, లేదంటే పాయింట్లు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారికంగా ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

అయితే ఇటీవల భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. భద్రతాపరమైన కారణాలు చూపిస్తూ, తమ జట్టు, భారత్​లో ఆడాల్సిన వరల్డ్​కప్ మ్యాచ్​లను శ్రీలంకకు మార్చాలని ఐసీసీకి లేఖ రాసింది. అయితే ఆ అభ్యర్థననే ఐసీసీ తాజాగా తిరస్కరించినట్లు తెలిసింది.

