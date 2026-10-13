'క్రికెటర్ ఆఫ్ ది సెప్టెంబర్ మంత్'గా శుభ్మన్, షఫాలీ- రికార్డు స్థాయిలో గిల్!
భారత పురుషుల జట్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, మహిళల జట్టు ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ 2026 సెప్టెంబర్కు గాను 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్' అవార్డులను గెలుచుకున్నారు.
Published : October 13, 2026 at 2:19 PM IST
ICC Player Of The Month September 2026 : సెప్టెంబర్ నెలకుగాను 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్' అవార్డులను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) మంగళవారం ప్రకటించింది. పురుషుల క్రికెట్ విభాగంలో భారత వన్డే, టెస్ట్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ ఈ అవార్డును దక్కించుకోగా, మహిళల విభాగంలో భారత ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ గెలుచుకున్నారు. వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచినందుకు గాను గిల్ రికార్డు స్థాయిలో ఐదోసారి 'ఐసీసీ మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్' అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. అంతేకాదు, ఐదుసార్లు ఐసీసీ 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మంత్'గా నిలిచిన వెస్టిండీస్ మహిళా జట్టు కెప్టెన్ హేలీ మాథ్యూస్ రికార్డును గిల్ అధిగమించారు. 27 ఏళ్ల గిల్ గతంలో 2023 జనవరి, సెప్టెంబర్ నెలల్లో, అలాగే 2025 ఫిబ్రవరి, జులై నెలల్లో ఈ అవార్డులను గెలుచుకున్నారు. ఇక, ఆసియా కప్, ఆసియా క్రీడల్లో అంచనాలకు మించి అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచినందుకు గాను మహిళల విభాగంలో భారత ఓపెనర్ షఫాలీ వర్మ ఈ అవార్డును గెలుచుకున్నారు.