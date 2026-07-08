ETV Bharat / sports

ICC హాఫ్​ఆఫ్ ఫేమ్​లో సౌరభ్ గంగూలీ పేరు- దాదాకు బర్త్​ డే గిఫ్ట్!

మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీకి అరుదైన గౌరవం- ఐసీసీ హాల్‌ఆఫ్ ఫేమ్​లో దక్కిన చోటు- గంగూలీ రియాక్షన్ ఇదే

Sourav Ganguly
Sourav Ganguly (Source : ANI (File))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 8, 2026 at 10:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sourav Ganguly ICC Hall Of Fame : భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. అతడికి ప్రతిష్ఠాత్మక ఐసీసీ హాల్‌ ఆఫ్‌ ఫేమ్‌లో చోటు దక్కింది. బుధవారం గంగూలీ తన 54వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజునే ఆయనకు ఈ గౌరవం దక్కడం విశేషం. కాగా, స్కాట్లాండ్‌ వేదికగా జులై 8 నుంచి 11 దాకా ఐసీసీ బోర్డు మీటింగ్ జరగనుంది. ఈ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత గంగూలీ పేరును అధికారికంగా హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లో చేర్చనున్నారు. ఈ గౌరవం దక్కడంపై గంగూలీ స్పందించాడు.

ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్‌లో చోటు కల్పించడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం అని గంగూలీ అన్నాడు. ఇందుకుగానూ ఐసీసీ బోర్డు, ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షాకు థాంక్స్ చెబుతూ ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు చేశాడు. 'నన్ను హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్​లో చేర్చినందుకు ఐసీసీ, బోర్డు ఛైర్మన్ జై షాకు ధన్యవాదాలు. ఇది నాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం. ఇప్పటివరకు హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్​లో చోటు దక్కించుకున్న భారతీయులలో నేనూ ఒకడిని కావడం, అలాగే గొప్ప వ్యక్తుల పేర్లతో పాటు నా పేరు కూడా చేరడం ఆనందంగా ఉంది' అని గంగూలీ ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు.

ఇప్పటిదాకా గంగూలీతో కలిపి ఐసీసీ హాల్‌ఆఫ్​ ఫేమ్​లో చోటు దక్కించుకున్న భారత క్రికెటర్లు

  • సునీల్ గావస్కర్ (2009)
  • బిషన్ సింగ్ బేడీ (2009)
  • కపిల్ దేవ్ (2009)
  • అనిల్ కుంబ్లే (2015)
  • రాహుల్ ద్రవిడ్ (2018)
  • సచిన్ తెందుల్కర్ (2019)
  • వినూ మన్కడ్ (2021)
  • డాయానా ఎడుల్జీ (2023)
  • వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (2023)
  • నీతూ డేవిడ్ (2024)
  • మహేంద్రసింగ్ ధోనీ (2025)
  • సౌరభ్ గంగూలీ (2026)

TAGGED:

SOURAV GANGULY BIRTHDAY
SOURAV GANGULY MOVIE
ICC HALL OF FAME

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.