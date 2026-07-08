ICC హాఫ్ఆఫ్ ఫేమ్లో సౌరభ్ గంగూలీ పేరు- దాదాకు బర్త్ డే గిఫ్ట్!
మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీకి అరుదైన గౌరవం- ఐసీసీ హాల్ఆఫ్ ఫేమ్లో దక్కిన చోటు- గంగూలీ రియాక్షన్ ఇదే
Published : July 8, 2026 at 10:25 PM IST
Sourav Ganguly ICC Hall Of Fame : భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. అతడికి ప్రతిష్ఠాత్మక ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చోటు దక్కింది. బుధవారం గంగూలీ తన 54వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజునే ఆయనకు ఈ గౌరవం దక్కడం విశేషం. కాగా, స్కాట్లాండ్ వేదికగా జులై 8 నుంచి 11 దాకా ఐసీసీ బోర్డు మీటింగ్ జరగనుంది. ఈ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత గంగూలీ పేరును అధికారికంగా హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చేర్చనున్నారు. ఈ గౌరవం దక్కడంపై గంగూలీ స్పందించాడు.
ఐసీసీ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చోటు కల్పించడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం అని గంగూలీ అన్నాడు. ఇందుకుగానూ ఐసీసీ బోర్డు, ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షాకు థాంక్స్ చెబుతూ ఎక్స్లో ఓ పోస్టు చేశాడు. 'నన్ను హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చేర్చినందుకు ఐసీసీ, బోర్డు ఛైర్మన్ జై షాకు ధన్యవాదాలు. ఇది నాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం. ఇప్పటివరకు హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్లో చోటు దక్కించుకున్న భారతీయులలో నేనూ ఒకడిని కావడం, అలాగే గొప్ప వ్యక్తుల పేర్లతో పాటు నా పేరు కూడా చేరడం ఆనందంగా ఉంది' అని గంగూలీ ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు.
Former Captain of the Indian Cricket Team, Sourav Ganguly, tweets, " thank you icc and chairman jay shah for inducting me in the hall of fame. it's a huge honour. one of the 10 indians to be inducted in the hall of fame ever. amazing to be a part of some great names." pic.twitter.com/23gVtpgxHY— ANI (@ANI) July 8, 2026
ఇప్పటిదాకా గంగూలీతో కలిపి ఐసీసీ హాల్ఆఫ్ ఫేమ్లో చోటు దక్కించుకున్న భారత క్రికెటర్లు
- సునీల్ గావస్కర్ (2009)
- బిషన్ సింగ్ బేడీ (2009)
- కపిల్ దేవ్ (2009)
- అనిల్ కుంబ్లే (2015)
- రాహుల్ ద్రవిడ్ (2018)
- సచిన్ తెందుల్కర్ (2019)
- వినూ మన్కడ్ (2021)
- డాయానా ఎడుల్జీ (2023)
- వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (2023)
- నీతూ డేవిడ్ (2024)
- మహేంద్రసింగ్ ధోనీ (2025)
- సౌరభ్ గంగూలీ (2026)