T20 వరల్డ్కప్ టికెట్ సేల్ షురూ- రూ.100కే మ్యాచ్ చూసే ఛాన్స్!
టీ20 వరల్డ్కప్- టికెట్ సేల్ షూరు
Published : December 11, 2025 at 9:31 PM IST
2026 T20 World Cup : భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న టీ20 వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్ టిక్కెట్ల అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి. భారత్లో టిక్కెట్ల అమ్మకాలు గురువారం సాయంత్రం 6:45 గంటలకు ప్రారంభమయ్యాయి. శ్రీలంకలో మధ్యాహ్నం 1:15 గంటలకే సేల్ ప్రారంభమైంది. భారత్లో ఈ టికెట్ ధరలు రూ. 100 నుంచి ప్రారంభం కాగా, శ్రీలంకలో LRK 1000 (శ్రీలంక కరెన్సీ) నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికైతే తొలి విడత మ్యాచ్లకు సంబంధించి టికెట్ అమ్మకాలు షురూ అయ్యాయి. రెండో విడత టిక్కెట్ల అమ్మకాల తేదీలను త్వరలో ప్రకటించనున్నట్లు ఐసీసీ పేర్కొంది. మరి టికెట్లు ఎక్కడ కొనుగోలు చేయాలంటే?
వరల్డ్కప్ టికెట్లు కొనుగోలు చేసేందుకు ఐసీసీ ఓ వెబ్సైట్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. tickets.cricketworldcup.comలో ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లకు సంబంధించిన టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చని పేర్కొంది. అయితే మ్యాచ్ల టికెట్లు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే తక్కువ రేట్ ఫిక్స్ చేసినట్లు ఐసీసీ సీఈఓ సంజోగ్ గుప్తా తెలిపారు. 'మ్యాచ్ టికెట్ ధర అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ రేట్లు నిర్ణయించాం. టిక్కెట్ ధరలు రూ.100 నుంచి ప్రారంభమవుతుండడం వల్ల అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులు మ్యాచ్ను వీక్షించగలుగుతారు. 20 జట్లు, 55 మ్యాచ్లతో 2026 సీజన్ టీ20 వరల్డ్కప్ చరిత్రలోనే నిలిచిపోతుంది' అని అన్నారు.
కాగా, టికెట్ ధరల్లో ఐసీసీ తీసుకున్న నిర్ణయంపై బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. టికెట్ ధరలు రూ.100 నుంచి ప్రారంభం అవుతుండడం టోర్నమెంట్ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాయని అన్నారు. శ్రీలంక క్రికెట్ సీఈఓ ఆష్లే డి సిల్వా కూడా దీనిపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే అభిమానులు వీలైనంత త్వరగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని కోరారు.
T20 ప్రపంచకప్ 10వ ఎడిషన్ ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు రెండు దేశాలలోని ఎనిమిది వేదికలలో జరగనుంది. ఈ టోర్నమెంట్ కొలంబోలో వేదికగా పాకిస్థాన్- నెదర్లాండ్స్ మధ్య మ్యాచ్తో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో వెస్టిండీస్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య మ్యాచ్ ఉంటుంది. భారత్ తన మొదటి మ్యాచ్ను ముంబుయి వేదికగా USAతో ఆడుతుంది.
భారత్లో వేదికలు
నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం (అహ్మదాబాద్), ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం (చెన్నై), అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం (న్యూదిల్లీ), వాంఖడే స్టేడియం (ముంబయి), ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్కతా) ఉన్నాయి.
శ్రీలంక వేదికలు - మ్యాచ్లు ఆర్. ప్రేమదాస స్టేడియం (కొలంబో), సింహళీస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ (కొలంబో), పల్లెకెలె ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం (కాండీ)లలో జరుగుతాయి.
జట్లు: భారత్, పాకిస్థాన్, USA, నెదర్లాండ్స్, నమీబియా, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా, ఐర్లాండ్, జింబాబ్వే, ఒమన్, ఇంగ్లాండ్, వెస్టిండీస్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, ఇటలీ, న్యూజిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా, ఆఫ్గానిస్థాన్, కెనడా, UAE
