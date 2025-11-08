2028 ఒలింపిక్స్- భారత్ Vs పాక్ క్రికెట్ మ్యాచ్ లేనట్లేనా?
2028 లాస్ ఏంజిల్స్ ఒలింపిక్స్లో T20 క్రికెట్ ఫైనల్- పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో ఆరేసి జట్లు మాత్రమే!- 128 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత మళ్లీ ఒలింపిక్స్లోకి క్రికెట్ రీ ఎంట్రీ!
Published : November 8, 2025 at 6:54 PM IST
T20 Cricket in Olympics : క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు ఇది ఒక కిక్ ఇచ్చే న్యూస్. ఒలింపిక్స్లో క్రికెట్ను చూడాలన్న కల ఎట్టకేలకు నిజం కాబోతోంది. 100 ఏళ్లకు పైగా నిరీక్షణ తర్వాత, క్రికెట్ మళ్లీ ఒలింపిక్స్ వరల్డ్లోకి అడుగుపెడుతోంది. 2028 లాస్ ఏంజిల్స్ ఒలింపిక్స్లో T20 ఫార్మాట్లో ఈ మెగా టోర్నీ జరగనుంది. అయితే, ఈ టోర్నీ ఎలా జరగబోతోంది? మన రెగ్యులర్ వరల్డ్ కప్లా చాలా జట్లు ఆడతాయా? లేక ఫార్మాట్ వేరేగా ఉంటుందా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ ఐసీసీ తాజాగా ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
6 జట్లు, 28 మ్యాచ్లు
ఐసీసీ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, 2028 ఒలింపిక్స్లో క్రికెట్ ఈవెంట్ చాలా కాంపాక్ట్గా, వేగంగా జరగనుంది. పురుషుల, మహిళల విభాగాల్లో చెరో ఆరు (6) జట్లు మాత్రమే ఈ T20 టోర్నీలో పాల్గొంటాయి. అంటే, మన ఐపీఎల్ లాగా, వరల్డ్కప్ లాగా ఎక్కువ జట్లకు ఛాన్స్ ఉండదు. మొత్తం రెండు విభాగాల్లో కలిపి 28 మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. 128 ఏళ్ల తర్వాత ఒలింపిక్స్లోకి క్రికెట్ రీ ఎంట్రీ ఇస్తుండటంతో, ఈ టాప్ 6 జట్లలో చోటు దక్కించుకోవడానికి దేశాల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉండటం ఖాయం.
128 ఏళ్ల నిరీక్షణ! రెండోసారి మాత్రమే!
ఒలింపిక్స్లో క్రికెట్ ఆడటం ఇది మొదటిసారి కాదు. కానీ, చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు. 1900లో ప్యారిస్లో జరిగిన ఒలింపిక్స్లో మొదటిసారి, చివరిసారిగా క్రికెట్ ఆడారు. అప్పుడు గ్రేట్ బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ మధ్య కేవలం ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ జరగ్గా, బ్రిటన్ గోల్డ్ మెడల్ గెలిచింది. సరిగ్గా 128 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత, ఇప్పుడు 2028 లాస్ ఏంజిల్స్ ఒలింపిక్స్తో క్రికెట్ మళ్లీ తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోబోతోంది. ఇది క్రికెట్ను గ్లోబల్ స్పోర్ట్గా మార్చేందుకు ఐసీసీ వేసిన అతిపెద్ద అడుగుగా భావించవచ్చు.
డేట్స్, వెన్యూ! పక్కా ప్లాన్ రెడీ
ఐసీసీ కేవలం జట్ల సంఖ్యనే కాదు, పూర్తి షెడ్యూల్, వెన్యూ వివరాలను కూడా ప్రకటించింది. 2028 జూలై 12 నుంచి 29 వరకు ఈ T20 క్రికెట్ టోర్నమెంట్లు జరగనున్నాయి. మహిళల విభాగం మెడల్ మ్యాచ్లు (ఫైనల్స్) జూలై 20న, పురుషుల విభాగం మెడల్ మ్యాచ్లు జూలై 29న జరుగుతాయి. లాస్ ఏంజిల్స్ నగరానికి సుమారు 50 కి.మీ దూరంలో ఉన్న పోమోనాలోని ఫెయిర్గ్రౌండ్స్లో ఈ మ్యాచ్లన్నీ నిర్వహిస్తారు. ప్రతీ దేశం 15 మంది ప్లేయర్లతో కూడిన జట్టును ఎంచుకోవచ్చు.
ఆసియా క్రీడల్లోనూ క్రికెట్ హవా!
ఒలింపిక్స్తో పాటు, క్రికెట్ను ఇతర మల్టీ స్పోర్ట్ ఈవెంట్లలో కూడా భాగం చేస్తున్నారు. 2026లో జపాన్లో జరిగే ఆసియా క్రీడల్లో, 2027లో ఈజిప్ట్లో జరిగే ఆఫ్రికన్ గేమ్స్లో, 2027లో పెరూలో జరిగే పాన్ అమెరికన్ గేమ్స్లో కూడా క్రికెట్ను చేర్చారు. ఈ గ్లోబల్ రీచ్ను పెంచడానికి, ఐసీసీ చిన్న దేశాలకు (అసోసియేట్ మెంబర్స్) కూడా పెద్ద పీట వేస్తోంది. 2026లో అసోసియేట్ సభ్యుల ఫండింగ్ను ఏకంగా 10% పెంచడానికి ఐసీసీ బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. ఈ డబ్బుతో ఆ దేశాలు తమ క్రికెట్ ప్రోగ్రామ్స్ను మరింత డెవలప్ చేసుకోవచ్చు.
వీడియో గేమ్స్! కొత్త రెవెన్యూ ప్లాన్స్!
క్రికెట్ను కేవలం మైదానానికే పరిమితం చేయకుండా, డిజిటల్ వరల్డ్లో కూడా విస్తరించాలని ఐసీసీ పక్కా ప్లాన్తో ఉంది. అందుకే, 'వీడియో గేమింగ్ రైట్స్' కోసం టెండర్లను ఆహ్వానించింది. టాప్ క్వాలిటీ డిజిటల్ ఫ్యాన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి గ్లోబల్ పార్ట్నర్స్తో కలిసి పనిచేయనుంది. అంతేకాకుండా, డేటా ద్వారా ఫ్యాన్ ఎంగేజ్మెంట్ను పెంచడానికి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వాడకానికి కూడా సిద్ధమవుతోంది. ఇవన్నీ క్రికెట్ కోసం కొత్త రెవెన్యూ మార్గాలను సృష్టించడానికే అని ఐసీసీ స్పష్టం చేసింది.
మొత్తం మీద, 2028 ఒలింపిక్స్ అనేది ఒక ఆరంభం మాత్రమే. ఆరే జట్లు పాల్గొన్నా, ఈ అడుగు క్రికెట్ భవిష్యత్తును మార్చబోతోంది. అటు ఒలింపిక్స్లో చోటు, ఇటు అసోసియేట్ దేశాలకు ఫండింగ్, మరోవైపు వీడియో గేమ్స్తో కొత్త రెవెన్యూ, ఇలా ఐసీసీ క్రికెట్ను ప్రపంచం నలుమూలలా విస్తరించడానికి పక్కా స్కెచ్ వేసింది. ఇది క్రికెట్ గ్లోబల్ గ్రోత్కు కచ్చితంగా బూస్ట్ ఇస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
భారత్- పాక్ మ్యాచ్ జరగనుందా!
అయితే క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూసే భారత్- పాక్ మ్యాచ్ జరగనుందో లేదో అనే విషయంపై క్లారిటీలేదు. ఈ ఒలింపిక్స్కు అమెరికా, వెస్టిండీస్ ఆతిథ్యం కల్పిస్తున్నాయి. ఈ రెండింటిలో ఒక జట్టును ఎంపిక చేయనున్నారు. ఇక, ఆరో స్థానం కోసం క్వాలిఫయర్ పోటీలపై త్వరలోనే ఐసీసీ ప్రకటన విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది. ఒలింపిక్స్ గ్లోబల్ ఈవెంట్ కనుక అన్ని ప్రాంతాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం ఉండేందుకు ఒక్కో రీజియన్ నుంచి ఒక్కో జట్టును ఎంపిక చేసి క్వాలిఫయర్ రౌండ్ నిర్వహించే అవకాశం ఉంది. అలా చూస్తే ఆసియాలో ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం పాక్కు ప్రాతినిధ్యం దక్కే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. అదే జరిగితే ఈ టోర్నీలో భారత్-పాక్ మ్యాచ్ ఉండకపోవచ్చు!
