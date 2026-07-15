ICC కీలక నిర్ణయం- 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో మార్పులు- టోర్నీ జరిగేది ఈ ఫార్మాట్లోనే
ఐసీసీ కీలక నిర్ణయం- 2027 వన్డే వరల్డ్కప్, టీ20 ప్రపంచకప్ టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్లో మార్పులు- ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే!
Published : July 15, 2026 at 5:23 PM IST
027 ODI World Cup Format : 2027 వన్డే వరల్డ్కప్, 2028 టీ20 ప్రపంచకప్ నిర్వహణలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ రెండు టోర్నమెంట్ల ఫార్మాట్లలో మార్పులు చేసింది. దీంతో టోర్నీలో మ్యాచ్ల సంఖ్య కూడా పెరగనుంది. ఈ మేరకు తమ నిర్ణయాన్ని ఐసీసీ బుధవారం ప్రకటించింది. మరి ఏ వరల్డ్కప్ ఏ ఫార్మాట్లో జరగనుంది? ఎన్ని మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయో తెలుసుకుందాం!
2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఇలా!
వన్డే వరల్డ్కప్ను మూడు రౌండ్లుగా విభజించి మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నారు. 2027 మార్చి నాటికి వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ 14 జట్లను క్వాలిఫయర్గా పరిగణిస్తారు. ఈ ఫార్మాట్ ఇలా ఉండనుంది.
- రౌండ్ 1 - అర్హత సాధించిన 14 జట్లలో చివరి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు 'రౌండ్- రాబిన్ సూపర్ సిరీస్'లో తలపడతాయి. ఇందులో టాప్లో నిలిచిన ఒక జట్టు మెయిన్ టోర్నీకి అర్హత సాధిస్తుంది. మిగిలిన రెండు టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. దీంతో 12 జట్లతో మెయిన్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం అవుతుంది
- రౌండ్ 2 - ఇందులో 12 జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు. ఒక్కో గ్రూపులో ఆరు జట్లు ఉంటాయి. ఆయా గ్రూపుల్లోని జట్లు రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మిగిలిన టీమ్స్తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడతాయి. ప్రతి గ్రూప్లో టాప్ 3లో నిలిచిన జట్లు తర్వాతి రౌండ్కు అర్హత సాధిస్తాయి. అలాగే రెండు గ్రూపుల్లో కలిపి అత్యుత్తమంగా ఆడి నాలుగో స్థానంలో ఉన్న జట్టుకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఏడు జట్లు సూపర్ 7 రౌండ్కు వెళ్తాయి
- రౌండ్ 3 - ఈ సూపర్ 7లో ఏడు టీమ్స్ ఒకే గ్రూప్గా ఉంటాయి. ఇందులో కూడా రౌండ్ రాబిన్ మోడల్లోన్ మ్యాచ్లు ఉంటాయి. టాప్ 4లో నిలిచిన నాలుగు జట్లు సెమీఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. అగ్రస్థానంలో నిలిచిన జట్టు నాలుగో ప్లేస్తో ఉన్న టీమ్తో ఒక సెమీ ఫైనల్, అలాగే రెండు- మూడు ప్లేస్ల్లో ఉన్న జట్లు ఇంకో సెమీఫైనల్లో తలపడతాయి. ఈ రెండు సెమీస్ల్లో నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్కు వెళ్తాయి
ఇలా మూడు రౌండ్లలో టోర్నీ ఉండనుంది. ఇందులో రౌండ్ 2లో 30 మ్యాచ్లు, రౌండ్ 3 (సూపర్ 7)లో 21 మ్యాచ్లు ఉంటాయి. సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ కలుపుకొని టోర్నమెంట్లో మొత్తం 54 మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయన్న మాట!
ICC have revamped the format of its marquee men's events to enhance competitive structure and elevate sporting standards.https://t.co/MbpROsVn4w— ICC (@ICC) July 15, 2026
టీ20 ప్రపంచకప్ ఫార్మాట్ ఇలా
2028 పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్లో పాల్గొనే జట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. 2026 టోర్నీ మాదిరిగానే ఇందులోనూ 20 జట్లు పోటీలో ఉంటాయి. అయితే రౌండ్ 2కు అర్హత సాధించే జట్ల సంఖ్యను పెంచేశారు. దీంతో 'సూపర్ 10' దశలో జట్ల ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది.
- గ్రూప్ స్టేజ్- 20 జట్లను ఐదు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు. ఒక్కో గ్రూపులో నాలుగు జట్లు ఉంటాయి. ఈ ఐదు గ్రూపుల్లోనుంచి టాప్ 2లో నిలిచిన 10 జట్లు సూపర్ 10కు వెళ్తాయి. కాగా, 2026లో ఈ 20 టీమ్స్ను ఐదేసి జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు
- సూపర్ 10 స్టేజ్- ఇందులో ఐదేసి జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విడదీస్తారు. ఈ దశలో రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తారు. మ్యాచ్లు ముగిశాక ఈ గ్రూపుల్లో టాప్ 1లో నిలిచిన రెండు టీమ్స్ నేరుగా సెమీఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి
- ఎలిమినేటర్ స్టేజ్ - 'సూపర్ 10'లోని ప్రతి గ్రూప్లోనూ రెండో స్థానంలో నిలిచిన జట్లు, ఇంకో గ్రూప్లో మూడో స్థానంలో నిలిచిన జట్లతో తలపడతాయి. ఈ 'ఎలిమినేటర్ల' రౌండ్లో నెగ్గిన రెండు జట్లు, సూపర్ 10లో టాప్ 2లో నిలిచిన రెండు టీమ్స్ సెమీఫైనల్స్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఇక సెమీస్లో నెగ్గిన రెండు జట్లు ఫైనల్ ఆడతాయి
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