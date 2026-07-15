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ICC కీలక నిర్ణయం- 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో మార్పులు- టోర్నీ జరిగేది ఈ ఫార్మాట్​లోనే

ఐసీసీ కీలక నిర్ణయం- 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్, టీ20 ప్రపంచకప్​ టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్​లో మార్పులు- ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

2027 ODI Format
2027 ODI Format (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 5:23 PM IST

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027 ODI World Cup Format : 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్, 2028 టీ20 ప్రపంచకప్ నిర్వహణలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ కీలక మార్పులు చేసింది. ఈ రెండు టోర్నమెంట్​ల ఫార్మాట్లలో మార్పులు చేసింది. దీంతో టోర్నీలో మ్యాచ్​ల సంఖ్య కూడా పెరగనుంది. ఈ మేరకు తమ నిర్ణయాన్ని ఐసీసీ బుధవారం ప్రకటించింది. మరి ఏ వరల్డ్​కప్ ఏ ఫార్మాట్​లో జరగనుంది? ఎన్ని మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయో తెలుసుకుందాం!

2027 వన్డే వరల్డ్​ కప్ ఇలా!
వన్డే వరల్డ్​కప్​ను మూడు రౌండ్లుగా విభజించి మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు. 2027 మార్చి నాటికి వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో టాప్ 14 జట్లను క్వాలిఫయర్​గా పరిగణిస్తారు. ఈ ఫార్మాట్ ఇలా ఉండనుంది.

  • రౌండ్ 1 - అర్హత సాధించిన 14 జట్లలో చివరి మూడు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు 'రౌండ్- రాబిన్ సూపర్ సిరీస్'లో తలపడతాయి. ఇందులో టాప్​లో నిలిచిన ఒక జట్టు మెయిన్ టోర్నీకి అర్హత సాధిస్తుంది. మిగిలిన రెండు టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. దీంతో 12 జట్లతో మెయిన్ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం అవుతుంది
  • రౌండ్ 2 - ఇందులో 12 జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు. ఒక్కో గ్రూపులో ఆరు జట్లు ఉంటాయి. ఆయా గ్రూపుల్లోని జట్లు రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మిగిలిన టీమ్స్​తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడతాయి. ప్రతి గ్రూప్​లో టాప్ 3లో నిలిచిన జట్లు తర్వాతి రౌండ్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. అలాగే రెండు గ్రూపుల్లో కలిపి అత్యుత్తమంగా ఆడి నాలుగో స్థానంలో ఉన్న జట్టుకు కూడా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఏడు జట్లు సూపర్ 7 రౌండ్​కు వెళ్తాయి
  • రౌండ్ 3 - ఈ సూపర్ 7లో ఏడు టీమ్స్ ఒకే గ్రూప్​గా ఉంటాయి. ఇందులో కూడా రౌండ్ రాబిన్ మోడల్​లోన్ మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. టాప్​ 4లో నిలిచిన నాలుగు జట్లు సెమీఫైనల్స్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. అగ్రస్థానంలో నిలిచిన జట్టు నాలుగో ప్లేస్​తో ఉన్న టీమ్​తో ఒక సెమీ ఫైనల్, అలాగే రెండు- మూడు ప్లేస్​ల్లో ఉన్న జట్లు ఇంకో సెమీఫైనల్​లో తలపడతాయి. ఈ రెండు సెమీస్​ల్లో నెగ్గిన జట్లు ఫైనల్​కు వెళ్తాయి

ఇలా మూడు రౌండ్​లలో టోర్నీ ఉండనుంది. ఇందులో రౌండ్ 2లో 30 మ్యాచ్​లు, రౌండ్ 3 (సూపర్ 7)లో 21 మ్యాచ్​లు ఉంటాయి. సెమీ ఫైనల్స్, ఫైనల్ కలుపుకొని టోర్నమెంట్​లో మొత్తం 54 మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయన్న మాట!

టీ20 ప్రపంచకప్ ఫార్మాట్ ఇలా
2028 పురుషుల T20 ప్రపంచ కప్​లో పాల్గొనే జట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. 2026 టోర్నీ మాదిరిగానే ఇందులోనూ 20 జట్లు పోటీలో ఉంటాయి. అయితే రౌండ్​ 2కు అర్హత సాధించే జట్ల సంఖ్యను పెంచేశారు. దీంతో 'సూపర్ 10' దశలో జట్ల ప్రాతినిధ్యం ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది.

  • గ్రూప్ స్టేజ్- 20 జట్లను ఐదు గ్రూపులుగా విభజిస్తారు. ఒక్కో గ్రూపులో నాలుగు జట్లు ఉంటాయి. ఈ ఐదు గ్రూపుల్లోనుంచి టాప్ 2లో నిలిచిన 10 జట్లు సూపర్ 10కు వెళ్తాయి. కాగా, 2026లో ఈ 20 టీమ్స్​ను ఐదేసి జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించారు
  • సూపర్ 10 స్టేజ్- ఇందులో ఐదేసి జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విడదీస్తారు. ఈ దశలో రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తారు. మ్యాచ్​లు ముగిశాక ఈ గ్రూపుల్లో టాప్ 1లో నిలిచిన రెండు టీమ్స్ నేరుగా సెమీఫైనల్స్​కు అర్హత సాధిస్తాయి
  • ఎలిమినేటర్ స్టేజ్ - 'సూపర్ 10'లోని ప్రతి గ్రూప్‌లోనూ రెండో స్థానంలో నిలిచిన జట్లు, ఇంకో గ్రూప్‌లో మూడో స్థానంలో నిలిచిన జట్లతో తలపడతాయి. ఈ 'ఎలిమినేటర్ల' రౌండ్​లో నెగ్గిన రెండు జట్లు, సూపర్ 10లో టాప్​ 2లో నిలిచిన రెండు టీమ్స్​ సెమీఫైనల్స్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఇక సెమీస్​లో నెగ్గిన రెండు జట్లు ఫైనల్ ఆడతాయి

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