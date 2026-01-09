ETV Bharat / sports

స్టార్ క్రికెటర్​ రోహిత్ శర్మపై ప్రశంసలు- కెప్టెన్ అని సంబోధించిన ఐసీసీ ఛైర్మన్- ఐకానిక్ అని కితాబిచ్చిన నీతా అంబానీ

Rohit Sharma Jay Shah : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మను ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా 'కెప్టెన్' అని సంబోధించాడు. దీనికి అక్కడున్న రోహిత్ శర్మ కూడా నవ్వులు చిందించాడు. రీసెంట్​గా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్వహించిన ఈవెంట్​లో టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్​తోపాటు జై షా కూడా పాల్గొన్నాడు. ఈ ఈవెంట్​లో మాట్లాడిన జై షా హిట్​మ్యాన్​ను కెప్టెన్​ అంటూ పిలిచాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

'మన కెప్టెన్‌ ఇక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు. అతడు టీమ్ఇండియాకు అతడు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించాడు. అందుకే నేను రోహిత్​ను కేవలం కెప్టెన్‌ అనే పిలుస్తా. 2023 వరల్డ్‌కప్‌ టోర్నీలో భారత్ వరుసగా పది మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. కానీ, ఆ టోర్నీలో ట్రోఫీ నెగ్గలేకపోయినా, మన జట్టు అభిమానుల హృదయాలు గెలుచుకుంది. తర్వాత నేను 2024 ఫిబ్రవరిలో రాజ్‌కోట్ వేదికగా ఓ విషయం చెప్పాను. వచ్చే ప్రపంచకప్​లో ట్రోఫీతోపాటు అభిమానుల హృదయాలను కూడా గెలుచుకోబోతున్నాం' అని ఆ ఈవెంట్​లో జై షా అన్నారు.

ఇక ఇదే ఈవెంట్​లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేష్ అంబానీ సతీమణి నీతా అంబానీ సైతం 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్​ గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ శర్మపై ప్రశంసలు కురిపించారు. రోహిత్ శర్మ జర్నీ గురించి చెబుతూ అతడు యువతకు స్ఫూర్తి అని అన్నారు. 'రోహిత్ చిన్నప్పుడు తన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వద్ద ఉండేవాడు. క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ కోసం కిట్​తో బొరివాలి నుంచి చర్చ్​గేట్​ దాకా లోకల్ ట్రైన్​లో ప్రయాణించేవాడు. అలా ఒక్కొ మెట్టు ఎక్కుతూ టీమ్ఇండియా కెప్టెన్​ దాకా ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. అలా రోహిత్ భారత క్రికెట్​లో అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లో ఒకడిగా నిలిచాడు. అతడి జర్నీ ప్రపంచానికే స్ఫూర్తి. అతడో ఐకానిక్' అని నీతా అంబానీ అన్నారు.

కాగా, రోహిత్ శర్మ 2021లో టీమ్ఇండియా ఫుల్​టైమ్ కెప్టెన్​గా బాధ్యతలు అందుకున్నాడు. 2022 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో సెమీస్​లో భారత్ ఓడింది. కానీ ఆ తర్వాత వరుసగా ఆడిన మూడు ఐసీసీ టోర్నీల్లో భారత్​ను ఫైనల్​కు తీసుకెళ్లాడు రోహిత్. అతడి కెప్టెన్సీలోనే టీమ్ఇండియా ఏడాది కాలంలో రెండుసార్లు ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది.

అలా భారత్ క్రికెట్ జట్టు దాదాపు 17ఏళ్ల తర్వాత 2024లో టీ20 వరల్డ్​కప్​, అలాగే 8ఏళ్ల తర్వాత ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా నిలిచింది రోహిత్ కెప్టెన్సీలోనే. దీంతో భారత్​కు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన రెండో కెప్టెన్​గా ధోనీ తర్వాతి స్థానంలో నిలిచాడు. అలా కెప్టెన్​గా కొంతకాలమే జట్టును నడిపించినప్పటికీ రోహిత్ తనదైన ముద్ర వేశాడు.

