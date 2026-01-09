'ఎప్పటికీ రోహితే నా కెప్టెన్!'- హిట్మ్యాన్పై జై షా ప్రశంసలు
స్టార్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మపై ప్రశంసలు- కెప్టెన్ అని సంబోధించిన ఐసీసీ ఛైర్మన్- ఐకానిక్ అని కితాబిచ్చిన నీతా అంబానీ
Published : January 9, 2026 at 5:01 PM IST
Rohit Sharma Jay Shah : టీమ్ఇండియా సీనియర్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మను ఐసీసీ ఛైర్మన్ జై షా 'కెప్టెన్' అని సంబోధించాడు. దీనికి అక్కడున్న రోహిత్ శర్మ కూడా నవ్వులు చిందించాడు. రీసెంట్గా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ నిర్వహించిన ఈవెంట్లో టీమ్ఇండియా క్రికెటర్లు రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్తోపాటు జై షా కూడా పాల్గొన్నాడు. ఈ ఈవెంట్లో మాట్లాడిన జై షా హిట్మ్యాన్ను కెప్టెన్ అంటూ పిలిచాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
'మన కెప్టెన్ ఇక్కడే కూర్చొని ఉన్నాడు. అతడు టీమ్ఇండియాకు అతడు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించాడు. అందుకే నేను రోహిత్ను కేవలం కెప్టెన్ అనే పిలుస్తా. 2023 వరల్డ్కప్ టోర్నీలో భారత్ వరుసగా పది మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. కానీ, ఆ టోర్నీలో ట్రోఫీ నెగ్గలేకపోయినా, మన జట్టు అభిమానుల హృదయాలు గెలుచుకుంది. తర్వాత నేను 2024 ఫిబ్రవరిలో రాజ్కోట్ వేదికగా ఓ విషయం చెప్పాను. వచ్చే ప్రపంచకప్లో ట్రోఫీతోపాటు అభిమానుల హృదయాలను కూడా గెలుచుకోబోతున్నాం' అని ఆ ఈవెంట్లో జై షా అన్నారు.
Jay Shah 🗣️: “our captain Rohit Sharma is sitting here. I am still calling you captain because under you, we won two ICC trophies”.— Kusha Sharma (@Kushacritic) January 8, 2026
Jay Shah is grateful to Rohit Sharma for ending the drought of ICC trophies for India 🥹🇮🇳pic.twitter.com/7xjVZdjkwQ
ఇక ఇదే ఈవెంట్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముకేష్ అంబానీ సతీమణి నీతా అంబానీ సైతం 2024 టీ20 వరల్డ్కప్ గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ క్రమంలోనే రోహిత్ శర్మపై ప్రశంసలు కురిపించారు. రోహిత్ శర్మ జర్నీ గురించి చెబుతూ అతడు యువతకు స్ఫూర్తి అని అన్నారు. 'రోహిత్ చిన్నప్పుడు తన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వద్ద ఉండేవాడు. క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ కోసం కిట్తో బొరివాలి నుంచి చర్చ్గేట్ దాకా లోకల్ ట్రైన్లో ప్రయాణించేవాడు. అలా ఒక్కొ మెట్టు ఎక్కుతూ టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ దాకా ఎదిగిన తీరు అద్భుతం. అలా రోహిత్ భారత క్రికెట్లో అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లో ఒకడిగా నిలిచాడు. అతడి జర్నీ ప్రపంచానికే స్ఫూర్తి. అతడో ఐకానిక్' అని నీతా అంబానీ అన్నారు.
Nita Ambani about Rohit Sharma: One of the most inspiring and humble cricketers of India that we have ever seen. Our star, our icon, and inspiration to the world - Rohit Sharma!— Kusha Sharma (@Kushacritic) January 9, 2026
Look at him blushing while being praised, too wholesome 🥹 pic.twitter.com/rvbGqfknvj
కాగా, రోహిత్ శర్మ 2021లో టీమ్ఇండియా ఫుల్టైమ్ కెప్టెన్గా బాధ్యతలు అందుకున్నాడు. 2022 టీ20 వరల్డ్కప్లో సెమీస్లో భారత్ ఓడింది. కానీ ఆ తర్వాత వరుసగా ఆడిన మూడు ఐసీసీ టోర్నీల్లో భారత్ను ఫైనల్కు తీసుకెళ్లాడు రోహిత్. అతడి కెప్టెన్సీలోనే టీమ్ఇండియా ఏడాది కాలంలో రెండుసార్లు ఐసీసీ టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది.
అలా భారత్ క్రికెట్ జట్టు దాదాపు 17ఏళ్ల తర్వాత 2024లో టీ20 వరల్డ్కప్, అలాగే 8ఏళ్ల తర్వాత ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజేతగా నిలిచింది రోహిత్ కెప్టెన్సీలోనే. దీంతో భారత్కు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన రెండో కెప్టెన్గా ధోనీ తర్వాతి స్థానంలో నిలిచాడు. అలా కెప్టెన్గా కొంతకాలమే జట్టును నడిపించినప్పటికీ రోహిత్ తనదైన ముద్ర వేశాడు.