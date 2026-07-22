రసవత్తరంగా ICC ర్యాంకింగ్స్ రేసు - టాప్ 5లో ముగ్గురు భారత స్టార్లు
లేటెస్ట్ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్- టాప్ 5లో ముగ్గురు మనోళ్లే
Published : July 22, 2026 at 3:33 PM IST
ODI Rankings : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ అగ్రస్థానానికి అతి దగ్గరగా వెళ్లాడు. ప్రస్తుతం ఈ లిస్ట్లో న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ (802 రేటింగ్స్)తో టాప్లో ఉండగా గిల్ (801 రేటింగ్స్) ఒక్క రేటింగ్తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక భారత సీనియర్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ (767 రేటింగ్స్) మూడో స్థానంలో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ (758 రేటింగ్స్)తో నాలుగో ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో టాప్ 4లో స్థానాల్లోని ముగ్గురు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు అగ్రస్థానానికి చాలా చేరువలో ఉన్నారు.
అలాగే సొంతగడ్డపై భారత్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో రాణించిన ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ల ర్యాంకుల్లో భారీ మార్పులు జరిగాయి. ఈ సిరీస్లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్గా నిలిచిన సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్ నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం అతడు 674 రేటింగ్స్తో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఓపెనర్ బెన్ డకెట్ ఏకంగా 11 స్థానాలు ఎగబాకాడు. అతడు ఇప్పుడు 19వ ప్లేస్ (615 రేటింగ్స్)లో ఉన్నాడు. ఇక టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (633 రేటింగ్స్) రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 13వ ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాడు.
Race for the No.1 spot in the ICC Men's ODI Batting Ranking heats up as India's star trio close in 👀https://t.co/EuM54qGbZr— ICC (@ICC) July 22, 2026
టాప్ 5 బ్యాటర్లు
- డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 802 రేటింగ్స్
- శుభ్మన్ గిల్ (భారత్) - 801 రేటింగ్స్
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 767 రేటింగ్స్
- రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 758 రేటింగ్స్
- ఇబ్రహిమ్ జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 712 రేటింగ్స్