ETV Bharat / sports

రసవత్తరంగా ICC ర్యాంకింగ్స్ రేసు - టాప్​ 5లో ముగ్గురు భారత స్టార్లు

లేటెస్ట్ వన్డే ర్యాంకింగ్స్ విడుదల చేసిన అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్- టాప్ 5లో ముగ్గురు మనోళ్లే

Virat - Rohit - Gill
Virat - Rohit - Gill (Source : IANS (File))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ODI Rankings : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తాజాగా విడుదల చేసిన వన్డే ర్యాంకింగ్స్​లో భారత కెప్టెన్ శుభ్​మన్ గిల్ అగ్రస్థానానికి అతి దగ్గరగా వెళ్లాడు. ప్రస్తుతం ఈ లిస్ట్​లో న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ డారిల్ మిచెల్ (802 రేటింగ్స్)తో టాప్​లో ఉండగా గిల్ (801 రేటింగ్స్) ఒక్క రేటింగ్​తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక భారత సీనియర్ బ్యాటర్లు విరాట్ కోహ్లీ (767 రేటింగ్స్) మూడో స్థానంలో ఉండగా, రోహిత్ శర్మ (758 రేటింగ్స్)తో నాలుగో ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు. దీంతో టాప్ 4లో స్థానాల్లోని ముగ్గురు టీమ్ఇండియా బ్యాటర్లు అగ్రస్థానానికి చాలా చేరువలో ఉన్నారు.

అలాగే సొంతగడ్డపై భారత్​తో జరిగిన వన్డే సిరీస్​లో రాణించిన ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ల ర్యాంకుల్లో భారీ మార్పులు జరిగాయి. ఈ సిరీస్​లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సిరీస్​గా నిలిచిన సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్​ నాలుగు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని టాప్ 10లోకి దూసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం అతడు 674 రేటింగ్స్​తో ఎనిమిదో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఇక ఓపెనర్ బెన్ డకెట్ ఏకంగా 11 స్థానాలు ఎగబాకాడు. అతడు ఇప్పుడు 19వ ప్లేస్ (615 రేటింగ్స్)​లో ఉన్నాడు. ఇక టీమ్ఇండియా బ్యాటర్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (633 రేటింగ్స్) రెండు స్థానాలు మెరుగుపర్చుకొని 13వ ప్లేస్​లో కొనసాగుతున్నాడు.

టాప్ 5 బ్యాటర్లు

  • డారిల్ మిచెల్ (న్యూజిలాండ్) - 802 రేటింగ్స్
  • శుభ్​మన్ గిల్ (భారత్) - 801 రేటింగ్స్
  • విరాట్ కోహ్లీ (భారత్) - 767 రేటింగ్స్
  • రోహిత్ శర్మ (భారత్) - 758 రేటింగ్స్
  • ఇబ్రహిమ్ జర్దాన్ (అఫ్గానిస్థాన్) - 712 రేటింగ్స్

TAGGED:

ROHIT SHARMA ODI RANK
VIRAT KOHLI ODI RANK
ODI BATTING RANKINGS
ICC RANKINGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.