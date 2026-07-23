WTC 2027 : మళ్లీ ఇంగ్లాండ్లోనే ఫైనల్- మ్యాచ్ తేదీ, వేదికను ప్రకటించిన ఐసీసీ
వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ 2025-27 - ఫైనల్ మ్యాచ్ తేదీ వేదికను ప్రకటించిన ఐసీసీ- ఈసారి కూడా ఇంగ్లాండ్లోనే
Published : July 23, 2026 at 6:21 PM IST
2027 WTC Final Schedule : అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) 2027 వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ షెడ్యూల్ను ఖరారు చేసింది. ఈ మ్యాచ్ వచ్చే ఏడాది జూన్ 09 నుంచి 13 దాకా జరగనున్నట్లు ప్రకటించింది. కాగా, ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక మ్యాచ్ను ఈసారి కూడా ఇంగ్లాండ్లోనే నిర్వహించనున్నారు. ఇంగ్లాండ్లోని ఓవల్ స్టేడియం ఈ మ్యాచ్కు వేదిక కానుంది.
ప్రస్తుతం WTC (వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్) నాలుగో రౌండ్ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఏడాది ఫైనల్ జరుగుతుందని ICC ప్రకటించింది. పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రెండు జట్ల మధ్య ఈ ఛాంపియన్షిప్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్ 2027 జూన్ 9 నుంచి 13 దాకా 'ది ఓవల్' (The Oval) మైదానంలో జరుగుతుంది. కాగా, గతంలో 2021, 2023, 2025 ఫైనల్స్ ఇంగ్లాండ్లోనే జరిగాయి. ఈసారి కూడా ఫైనల్ మ్యాచ్కు ఇంగ్లాండే ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
WTC పాయింట్ల పట్టిక
వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్ సైకిల్ టోర్నీ పాయింట్ల పట్టికలో ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆ జట్టు ఇప్పటివరకు ఎనిమిది మ్యాచ్లు ఆడగా, ఏడింటిలో విజయం సాధించి, కేవలం ఒక మ్యాచ్లో ఓడిపోయింది. దీంతో విన్నింగ్ పర్సెంటేజీ (PCT) 87.50తో కంగారూలు టాప్లో కొనసాగుతున్నారు. ఇక డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ సౌతాఫ్రికా రెండో స్థానంలో ఉంది. ఆ జట్టు ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడగా, మూడింటిలో గెలిచి, ఒక టెస్టులో ఓడింది. సౌతాఫ్రికా పాయింట్ పర్సంటేజ్ ప్రస్తుతం 75.00గా ఉంది. న్యూజిలాండ్ (72.22) మూడో స్థానంలో, బంగ్లాదేశ్ (58.33) నాలుగో స్థానంలో ఉన్నాయి.
భారత్ ఎక్కడుంది?
ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ పట్టికలో భారత్ ఐదో స్థానంలో ఉంది. ఈ WTC సైకిల్లో భారత్ ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో నాలుగింటిలో గెలిచి, మరో నాలుగింటిలో ఓడిపోయింది. ఒక టెస్టు మ్యాచ్ను డ్రా చేసుకుంది. దీంతో 48.15 పాయింట్ పర్సంటేజీతో టీమ్ఇండియా ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఈ సైకిల్లో భారత్ వచ్చే నెలలో రెండు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. శ్రీలంకతో రెండు టెస్టుల సిరీస్ ఉంది. డబ్ల్యూటీసీ భాగంలో జరగనున్న ఈ సిరీస్లో భారత్ విజయం సాధిస్తే పాయింట్ల పట్టికలో జట్టు పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటినుంచి భారత్ ఆడనున్న ఒక్క టెస్టులోనూ ఓడిపోకుండా ఆడితేనే ఫైనల్కు చేరే అవకాశం ఉంటుంది.