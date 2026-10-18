రంజీలో హైదరాబాద్ vs ఆంధ్ర మ్యాచ్- గత రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయంటే?
2026 రంజీ ట్రోఫీలో ఆదివారం రెండో రౌండ్ మ్యాచ్లు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ఈ రౌండ్లో తెలుగు జట్లు హైదరాబాద్- ఆంధ్ర తలపడుతున్నాయి.
Published : October 18, 2026 at 9:43 AM IST
Hyderabad Vs Andhra : రంజీ ట్రోఫీలో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ టోర్నమెంట్లో ఆదివారం రెండో రౌండ్ మ్యాచ్లు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఇందులో హైదరాబాద్ - ఆంధ్ర జట్లు తలపడనున్నాయి. రెండు తెలుగు జట్లు పోటీపడనుండడం ప్రేక్షకులకు ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు జట్లలోని ప్లేయర్లు, హెడ్ టు హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు, మ్యాచ్ గురించి మరిన్ని విశేషాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
సిరాజ్ వర్సెస్ రికీ
ఈ మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ జట్టుకు టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అటు ఆంధ్రకు స్టార్ బ్యాటర్ రికీ భుయ్ కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. హైదరాబాద్ జట్టులో టీజీ20 విన్నింగ్ కెప్టెన్ (హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్) అభిరథ్ రెడ్డితోపాటు కొమిమెల హిమతేజ, సీవీ మిలింద్, తన్మయ్ అగర్వాల్ లాంటి ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఇక ఆంధ్రలో రికీ భుయ్తోపాటు మారంరెడ్డి హేమంత్, అభిషేక్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు.
తొలి మ్యాచ్ ఫలితం ఇలా!
ఈ టోర్నీలో హైదరబాద్ తొలి మ్యాచ్లో విజయం సాధించింది. త్రిపురతో జరిగిన మ్యాచ్లో సిరాజ్ సేన నెగ్గింది. మరోవైపు, కర్ణాటకతో ఆడిన మొదటి మ్యాచ్ను ఆంధ్ర డ్రా చేసుకుంది.
టాస్ ఎవరిది- మ్యాచ్ ఎక్కడ?
ఈ మ్యాచ్ విజయవాడ వేదికగా జరగనుంది. మూలపాడులోని దేవినేని వెంకట రమణ ప్రణీత గ్రౌండ్స్ ఈ పోరుకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఉదయం 9.30 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది.
పాత రికార్డులు
కాగా, రంజీ హిస్టరీలో ఇప్పటిదాకా హైదరాబాద్ - ఆంధ్ర జట్లు 44సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జట్టు 25 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. ఆంధ్ర కేవలం 2సార్లే నెగ్గింది. మరో 17 మ్యాచ్లు డ్రా గా ముగిశాయి.
హైదరాబాద్ తుది జట్టు: తన్మయ్ అగర్వాల్, అభిరత్ రెడ్డి, గహ్లౌత్ రాహుల్ సింగ్, ప్రగ్నయ్ రెడ్డి (WK), కొడిమెల హిమతేజ, రుతిక్ యాదవ్ మెండే, రాహుల్ రాదేశ్, చామ వి మిలింద్, అనికేత్ రెడ్డి, మహ్మద్ సిరాజ్ (c), తనయ్ త్యాగరాజన్
ఆంధ్రా తుది జట్టు : మారంరెడ్డి హేమంత్ రెడ్డి, అభిషేక్ రెడ్డి, షేక్ రషీద్, రికీ భుయ్ (c), సీరం వెంకట రాహుల్, రేవంత్ రెడ్డి (wk), KV శశికాంత్, సౌరభ్ కుమార్, త్రిపురాన విజయ్, లలిత్ మోహన్, కావూరి సాయితేజ