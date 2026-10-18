ETV Bharat / sports

రంజీలో హైదరాబాద్ vs ఆంధ్ర మ్యాచ్- గత రికార్డులు ఎలా ఉన్నాయంటే?

2026 రంజీ ట్రోఫీలో ఆదివారం రెండో రౌండ్ మ్యాచ్​లు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ఈ రౌండ్​లో తెలుగు జట్లు హైదరాబాద్- ఆంధ్ర తలపడుతున్నాయి.

Hyderabad Vs Andhra
హైదరాబాద్ - ఆంధ్ర (Source : BCCI Domestic 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad Vs Andhra : రంజీ ట్రోఫీలో ఆసక్తికర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ టోర్నమెంట్​లో ఆదివారం రెండో రౌండ్ మ్యాచ్​లు ప్రారంభంకానున్నాయి. ఇందులో హైదరాబాద్ - ఆంధ్ర జట్లు తలపడనున్నాయి. రెండు తెలుగు జట్లు పోటీపడనుండడం ప్రేక్షకులకు ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు జట్లలోని ప్లేయర్లు, హెడ్ టు హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు, మ్యాచ్​ గురించి మరిన్ని విశేషాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

సిరాజ్ వర్సెస్ రికీ
ఈ మ్యాచ్​లో హైదరాబాద్ జట్టుకు టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్ నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు. అటు ఆంధ్రకు స్టార్ బ్యాటర్ రికీ భుయ్ కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. హైదరాబాద్​ జట్టులో టీజీ20 విన్నింగ్ కెప్టెన్ (హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్) అభిరథ్ రెడ్డితోపాటు కొమిమెల హిమతేజ, సీవీ మిలింద్, తన్మయ్ అగర్వాల్ లాంటి ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఇక ఆంధ్రలో రికీ భుయ్​తోపాటు మారంరెడ్డి హేమంత్, అభిషేక్ రెడ్డి, రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నారు.

తొలి మ్యాచ్ ఫలితం ఇలా!
ఈ టోర్నీలో హైదరబాద్ తొలి మ్యాచ్​లో విజయం సాధించింది. త్రిపురతో జరిగిన మ్యాచ్​లో సిరాజ్ సేన నెగ్గింది. మరోవైపు, కర్ణాటకతో ఆడిన మొదటి మ్యాచ్​ను​ ఆంధ్ర డ్రా చేసుకుంది.

టాస్ ఎవరిది- మ్యాచ్ ఎక్కడ?
ఈ మ్యాచ్​ విజయవాడ వేదికగా జరగనుంది. మూలపాడులోని దేవినేని వెంకట రమణ ప్రణీత గ్రౌండ్స్​ ఈ పోరుకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. టాస్ నెగ్గిన హైదరాబాద్​ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఉదయం 9.30 గంటలకు మ్యాచ్ షురూ కానుంది.

పాత రికార్డులు
కాగా, రంజీ హిస్టరీలో ఇప్పటిదాకా హైదరాబాద్ - ఆంధ్ర జట్లు 44సార్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో అత్యధికంగా హైదరాబాద్ జట్టు 25 మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధించింది. ఆంధ్ర కేవలం 2సార్లే నెగ్గింది. మరో 17 మ్యాచ్​లు డ్రా గా ముగిశాయి.

హైదరాబాద్ తుది జట్టు: తన్మయ్ అగర్వాల్, అభిరత్ రెడ్డి, గహ్లౌత్ రాహుల్ సింగ్, ప్రగ్నయ్ రెడ్డి (WK), కొడిమెల హిమతేజ, రుతిక్ యాదవ్ మెండే, రాహుల్ రాదేశ్, చామ వి మిలింద్, అనికేత్ రెడ్డి, మహ్మద్ సిరాజ్ (c), తనయ్ త్యాగరాజన్

ఆంధ్రా తుది జట్టు : మారంరెడ్డి హేమంత్ రెడ్డి, అభిషేక్ రెడ్డి, షేక్ రషీద్, రికీ భుయ్ (c), సీరం వెంకట రాహుల్, రేవంత్ రెడ్డి (wk), KV శశికాంత్, సౌరభ్ కుమార్, త్రిపురాన విజయ్, లలిత్ మోహన్, కావూరి సాయితేజ

TAGGED:

HYD VS ANDHRA
ANDHRA VS HYDERABAD SQUAD
RANJI TROPHY 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.