'ఈనాడు' ఛాంపియన్గా 'హైదరాబాద్ హీరోస్'- విన్నర్లకు భారీ ప్రైజ్మనీ- బైకులు కూడా!
ముగిసిన ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్ క్రికెట్ - టోర్నమెంట్లో సత్తా చాటిన హైదరాబాద్ జట్లు- జూనియర్స్తో పాటు సీనియర్స్లోనూ టైటిల్ కైవసం
Published : February 2, 2026 at 9:55 AM IST
Eenadu Cricket Tournament Winner 2026 : 'ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్' (ESL) క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో 'హైదరాబాద్ హీరోస్' జట్టు రాష్ట్ర స్థాయి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. జూనియర్స్, సీనియర్స్ రెండు విభాగాల్లో కూడా హైదరాబాద్ హీరోస్ జట్లే టైటిళ్లు సాధించాయి. గుంటూరు జిల్లా నంబూరులోని ఎం.ఎస్.కె.ప్రసాద్ క్రికెట్ అకాడమీ గ్రౌండ్స్లో రెండు విభాగాల ఆదివారం ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. ఇందులో జూనియర్స్, సీనియర్స్ మ్యాచ్ల్లో హైదరాబాద్ జట్లే విజేతలుగా నిలిచాయి.
జూనియర్స్ ఇలా!
జూనియర్స్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ హీరోస్ - సెంట్రల్ ఆంధ్రా ఛాలెంజర్స్ జట్ల మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో హైదరాబాద్ హీరోస్ 9 వికెట్ల తేడాతో సెంట్రల్ ఆంధ్రా ఛాలెంజర్స్ జట్టుపై నెగ్గింది. టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సెంట్రల్ ఆంధ్రా ఛాలెంజర్స్ 15.4 ఓవర్లలో 59 పరుగులకు ఆలౌటైంది. రామ్చరణ్ (15 పరుగులు) టాప్స్కోరర్. హైదరాబాద్ జట్టులో హనీ 3.4 ఓవర్లలో 9 పరుగులే ఇచ్చి 4 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
అనంతరం 60 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని హైదరాబాద్ 7 ఓవర్లలోనే ఒక వికెట్ కోల్పోయి ఛేదించింది. ఆదిత్య (29 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్సర్లు బాదాడు. కాగా, 'ఈనాడు' క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో 'హైదరాబాద్ హీరోస్' జట్టు వరుసగా ఆరుసార్లు (డబుల్ హ్యాట్రిక్) ఫైనల్స్లో నెగ్గి ఛాంపియన్గా నిలవడం విశేషం.
సీనియర్స్ ఫైనల్ ఇలా!
ఇక సీనియర్స్ విభాగంలో రాయలసీమ రాకర్స్ జట్టు వాకోవర్ ఇవ్వడం వల్ల హైదరాబాద్ హీరోస్ టీమ్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీలో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి జూనియర్స్, సీనియర్స్ విభాగాల్లో మొత్తం 1047 జట్లు పోటీ పడ్డాయి. విజేతలకు సీఎంవో ముఖ్య కార్యదర్శి ఎ.రాజమౌళి, రాష్ట్ర క్రీడా ప్రాధికార సంస్థ ఎండీ ఎస్.భరణి, ధనిక్ భారత్ విద్యా సంస్థల ఛైర్మన్ విక్రం నారాయణరావు, డైరెక్టర్లు మల్లవరపు బాలలత, విక్రం అజయ్బాబు, సలీం, చలపతి విద్యా సంస్థల ఛైర్మన్ వై.వి.ఆంజనేయులు, ఎస్ఈసీసీ ఛైర్మన్ శివశంకరరావు, ఈనాడు ఏపీ బ్యూరో ఇన్ఛార్జి కనపర్తి శ్రీనివాస్, గుంటూరు యూనిట్ ఇన్ఛార్జి వెంకటేశ్వర్లు బహుమతులు అందజేశారు.
ప్రైజ్మనీ ఎంతంటే?
ఈనాడు టోర్నీ విజేతలు భారీ మొత్తంలో ప్రైజ్మనీ అందింది. టోర్నీలో విజేత జట్లకు రూ.లక్ష చొప్పున నగదు బహుమతి దక్కింది. జూనియర్స్ విభాగంలో ఆదిత్య (హైదరాబాద్ హీరోస్- 283 పరుగులు), సీనియర్స్ విభాగంలో శశాంక్ (రాయలసీమ రాకర్స్- 108 పరుగులు, 3 వికెట్లు) 'మ్యాన్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' గా ఎంపికయ్యారు. టోర్నీలో అత్యుత్తంగా ఆడిన ఇద్దరికి హీరో బైక్లు అందించారు.