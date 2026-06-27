హైదరాబాద్ టాప్ గేర్- హ్యాట్రిక్ కొట్టిన 'ఈ ఛాంపియన్స్'- మెదక్పై గ్రాండ్ విక్టరీ
మెదక్పై హైదరాబాద్ ఆల్రౌండ్ షో- 46 పరుగుల తేడాతో విజయం- TG లీగ్లో తొలి హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసిన జట్టుగా రికార్డు
Published : June 27, 2026 at 5:54 PM IST
Hyderabad E Champions vs Medak Falcons : టీజీ20 లీగ్లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసింది. ఉప్పల్ వేదికగా శనివారం మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టింది. ఫలితంగా 46 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. 241 పరుగుల భారీ ఛేదనలో మెదక్ 20 ఓవర్లలో 194-9కు పరిమితమైంది. విక్రమ్ నాయక్ (75 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ చేయగా, రవితేజ (31 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అజయ్ దేవ్ 4 వికెట్లతో ప్రత్యర్థిని శాంసించాడు. ప్రణవ్ వర్మ 2, శ్రీనికేత్, నితిన్ నాయక్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
కాగా, ఈ విజయంతో టీజీ20 లీగ్ చరిత్రలో హ్యాట్రిక్ విజయాలు నమోదు చేసిన తొలి జట్టుగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ రికార్డు సృష్టించింది. ఇప్పటిదాగా ఈ టోర్నీలో హైదరాబాద్ మూడు మ్యాచ్లు ఆడగా, మూడింట్లోనూ నెగ్గింది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం 6 పాయింట్లతో హైదరాబాద్ టాప్లో ఉంది. మరోవైపు, ఇప్పటిదాకా నాలుగు మ్యాచ్లు ఆడిన మెదక్కు ఇది హ్యాట్రిక్ ఓటమి.
అంతకుముందు టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 240 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు సాయి వికాస్ రెడ్డి (93) భారీ ఇన్నింగ్స్తో రాణించగా, కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (59) మరోసారి హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. గణేశ్ గడుగు (22 పరుగులు, 7 బంతుల్లో) మెరిశాడు. మెదక్ బౌలర్లలో విక్రమ్ నాయక్, అబ్బాస్ చెరో 2, ఎర్రం వరుణ్, కార్తికేయ, రవితేజ, అశ్విన్ రామ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.