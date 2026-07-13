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టాలెంట్​ను నమ్మితే విజయమే- మేం అదే ప్రూవ్ చేశాం: ఈ ఛాంపియన్స్ యాజమాన్యం

ఇప్పటికే స్టార్‌లైన ఆటగాళ్ల కంటే ప్రతిభ ఉన్న యువతను తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమన్న యాజమాన్యం- గ్రామీణ ప్రాంతాల క్రీడాకారులకు వేదిక కల్పించడమే ఈనాడు గ్రూప్ సంకల్పమని స్పష్టం

Hyderabad E Champions Managers Interview
ETV Bharat Director Bruhathi, Margadarsi MD Shailaja Kiran, ETV Director Sujay (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 13, 2026 at 9:09 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 9:49 AM IST

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Hyderabad E Champions Managers Interview : ఇప్పటికే పేరు తెచ్చుకున్న ఆటగాళ్లను తీసుకుని వారిపైనే ఆధారపడటం కంటే, సాధించాలనే పట్టుదల, నేర్చుకోవాలనే తపన ఉన్న యువతను గుర్తించి వారికి అవకాశం కల్పిస్తే ఊహించిన దానికంటే గొప్ప విజయాలు సాధించవచ్చని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ యాజమాన్యం పేర్కొంది. టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్‌లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఛాంపియన్‌గా నిలవడం ఇందుకు నిదర్శనమని తెలిపింది. ట్రోఫీ గెలిచిన ఆనందాన్ని ఆటగాళ్లతో కలిసి పంచుకున్న యాజమాన్యం, ఈ విజయం వెనక ప్రతి ఆటగాడి కృషి, అంకితభావమే కారణమని ప్రశంసించింది.

ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి ఈటీవీ భారత్​తో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా జట్టు ఏర్పాటుకు వెనుక ఉన్న ఆలోచన, గ్రామీణ ప్రతిభను ప్రోత్సహించే లక్ష్యం, టీజీ20 టైటిల్ సాధించిన అనుభూతిని పంచుకున్నారు. ఈనాడు గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో "లక్ష్య" కార్యక్రమం ద్వారా గత 20 ఏళ్లుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని క్రీడా ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తున్నామని యాజమాన్యం తెలిపింది. క్రికెట్‌తో పాటు పలు క్రీడల్లో వేలాది మంది యువతకు అవకాశాలు కల్పించామని, అదే ఆలోచనతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టును రూపొందించామని వివరించింది.

టైటిల్ క్రెడిట్ మొత్తం ఆటగాళ్లకే : ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్
ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ మాట్లాడుతూ, ఈ విజయం మాటల్లో చెప్పలేనిదని అన్నారు. వరుసగా ఏడు మ్యాచ్‌లు గెలిచిన తర్వాత ఎదురైన పరాజయాన్ని కూడా జట్టు సానుకూలంగా తీసుకుని అదే ప్రత్యర్థిని ఫైనల్లో ఓడించి టైటిల్ గెలవడం ఆటగాళ్ల మానసిక దృఢత్వానికి నిదర్శనమని చెప్పారు. ఇప్పటికే పెద్ద స్థాయికి చేరుకున్న ఆటగాళ్లను తీసుకురావడం కంటే, క్రికెటర్ కావాలనే తపన ఉన్న వారిని గుర్తించి, వారికి సరైన శిక్షణ, మార్గదర్శకత్వం అందించడం ద్వారా అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలన్నదే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. ప్రతి మ్యాచ్‌కు ముందు, మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఆటగాళ్లతో మాట్లాడి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే ప్రయత్నం చేశామని సుజయ్ చెప్పారు. మ్యాచ్‌ల్లో వచ్చే అవార్డులతో పాటు డ్రెస్సింగ్‌రూమ్‌లోనూ ప్రత్యేకంగా అభినందించి బహుమతులు అందించామని, అలాంటి ప్రోత్సాహం ఆటగాళ్లలో మరింత ఉత్సాహాన్ని నింపిందన్నారు. అయితే ఈ టైటిల్‌కు పూర్తి క్రెడిట్ మాత్రం ఆటగాళ్లకే చెందుతుందని స్పష్టం చేశారు.

విజయాన్ని మాటల్లో చెప్పలేం : ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి
ఈ విజయాన్ని మాటల్లో చెప్పలేమన్నారు ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి. వరుస విజయాల తర్వాత ఒక మ్యాచ్‌లో ఓడిపోవడం జట్టును మరింత బలంగా మార్చిందని, అదే ఫైనల్లో అద్భుతమైన పునరాగమనానికి కారణమైందని చెప్పారు. ప్రతి ఆటగాడు వ్యక్తిగత రికార్డుల కోసం కాకుండా జట్టు విజయమే లక్ష్యంగా ఆడటంతో ఈ ట్రోఫీ సాధ్యమైందని పేర్కొన్నారు.

జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విజయాలు సాధించాలి : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్
మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ మాట్లాడుతూ, గ్రామీణ ప్రాంతాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీయాలనే సంకల్పంతో ఛైర్మన్ కిరణ్ గత 20 ఏళ్లుగా అనేక క్రీడా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కూడా అదే లక్ష్యంలో భాగంగా ఏర్పాటైన జట్టేనని తెలిపారు. ఈ విజయానికి ఛైర్మన్ కిరణ్‌తో పాటు ఆటగాళ్లు, కోచ్‌లు, సపోర్ట్ స్టాఫ్ అందరూ సమానంగా కృషి చేశారని అన్నారు. ఫైనల్ మ్యాచ్‌ను వీక్షించేందుకు వేలాది మంది రావడం తెలంగాణలో క్రీడలపై ఉన్న ఆదరణకు నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. ప్రతిభ ఉన్న ప్రతి యువకుడికి అవకాశం కల్పిస్తే జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరెన్నో విజయాలు సాధించగలరని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

టీజీ20 లీగ్ తొలి సీజన్ ఫైనల్లో ఖమ్మం ఏసెస్‌పై హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. 158 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 17.4 ఓవర్లలోనే ఛేదించి తొలి ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి 48 పరుగులతో రాణించగా, వైష్ణవ్ రెడ్డి 41 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. షణ్ముఖ్ అశ్విన్ 36 పరుగులతో కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. బౌలింగ్‌లో యశ్వీర్ గౌడ్ మూడు వికెట్లు తీసి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ట్రోఫీ గెలవడం మాత్రమే కాకుండా, కొత్త ప్రతిభను గుర్తించి, భవిష్యత్‌లో అత్యున్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే వేదికగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ నిలుస్తుందని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. ఈ విజయం మరింత మంది యువ క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తినిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది.

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Last Updated : July 13, 2026 at 9:49 AM IST

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 LEAGUE 2026
SUJAY ON HYDERABAD E CHAMPIONS
HYDERABAD E CHAMPIONS MANAGERS

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