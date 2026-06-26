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హ్యాట్రిక్​పై కన్నేసిన హైదరాబాద్- మెదక్​తో మ్యాచ్​కు రెడీ- 'ఈ' ఛాంపియన్స్ జోరుకు ఎదురుందా?

TG 20 లీగ్​లో మరో రసవత్తర పోరు- మెదక్​ను ఢీ కొట్టనున్న హైదరాబాద్ జట్టు- ఈ ఛాంపియన్స్​కు ఎదురుందా?

Hyd E Champions
Hyd E Champions (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 7:58 PM IST

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Updated : June 26, 2026 at 10:48 PM IST

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Hyd E Champions vs Medak Falcons : తెలంగాణ టీ20 లీగ్​లో వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మరో కీలక మ్యాచ్​కు సిద్ధమైపోయింది. తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో వరుసగా పాలమూరు, రంగారెడ్డి జట్లను చిత్తుగా ఓడించిన ఈ ఛాంపియన్స్ శనివారం మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టును ఢీ కొట్టనుంది. దీంతో మెదక్​పైనా నెగ్గి టీజీ20లో తొలి హ్యాట్రిక్ విజయం నమోదు చేయాలని హైదరాబాద్ భావిస్తుండగా, మెదక్ జట్టు మళ్లీ విజయాల బాట పట్టాలని ఆశిస్తోంది. ఈ క్రమంలో జట్ల బలాబలాలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ తదితర అంశాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

ఫేవరెట్​గా హైదరాబాద్
లీగ్​లో నిలకడగా రాణిస్తున్న హైదరాబాద్ జట్టే రేపటి మ్యాచ్​లో ఫేవరెట్​ అనడంలో సందేహం లేదు. అభిరథ్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ ఛాంపియన్స్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగంలో పటిష్ఠంగా ఉంది. అంతేకాకుండా గత రెండు మ్యాచ్​ల్లో విజయాలు సాధించిన హైదరాబాద్​ ఫుల్ జోష్​లో బరిలోకి దిగనుంది. ముఖ్యంగా గత మ్యాచ్​లో వరుస విజయాలతో ఊపుమీదున్న రంగారెడ్డిని ఓడించడం జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేసేదే!

Hyd E Champions Bowler Pranav
బౌలర్ ప్రణవ్ వర్మ (Source : ETV Bharat)

కెప్టెనే బలం!
హైదరాబాద్ జట్టుకు కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి అత్యంత బలం. గత మ్యాచ్​లో భారీ స్కోర్ ఛేదనలో అభిరథ్ ఇన్నింగ్సే జట్టు విజయానికి పునాది వేసింది. 45 బంతుల్లోనే 99 రన్స్​ బాది కీలక పాత్ర పోషించాడు. మరోవైపు తొలి మ్యాచ్​లోనే హాఫ్ సెంచరీ, రెండో మ్యాచ్​లో 25 పరుగులు బాదిన గణేశ్ మంచి ఫామ్​లో కనిపిస్తున్నాడు. అతడు టచ్​లో ఉండడం జట్టుకు బలాన్నిచ్చేదే. తొలి మ్యాచ్​లో హిట్టైన అన్విత్, గత మ్యాచ్​లో స్వల్ప స్కోరుకు పరిమితమయ్యాడు. ఈసారి అతడు మరోసారి సత్తా చాటాల్సిన అవసరం ఉంది.

యశ్వీర్ దూరం!
జట్టు స్పిన్ ఆల్​రౌండర్ యశ్వీర్ గౌడ్ హైదరాబాద్ తదుపరి మ్యాచ్​లకు దూరం కానున్నాడు. అతడు టీమ్ఇండియా అండర్ 19 శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్తున్నాడు. ఇది హైదరాబాద్​ జట్టుకు పెద్ద దెబ్బ! దీంతో జట్టులో ఒకట్రెండు మార్పులు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అతడి స్థానంలో ఎవరు అవకాశం దక్కించుకుంటారో చూడాలి! ఇక టాపార్డర్ బ్యాటర్ సాయి వికాస్ రెడ్డి నుంచి ఓ మంచి ఇన్నింగ్స్ రావాల్సి ఉంది. అతడు గత రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఈసారి అభిమానులు అతడి నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆశిస్తున్నారు. టాపార్డర్​ బలంగా ఉండి పవర్ ప్లేలో ఎక్కువ పరుగులు బాదితే జట్టు భారీ స్కోర్ అందించే అవకాశం ఉంటుంది!

పటిష్ఠమైన బౌలింగ్
హైదరాబాద్ బౌలింగ్ దళం పటిష్ఠంగా ఉంది. ప్రణవ్ వర్మ నిలకడ చూపిస్తున్నాడు. వరుస మ్యాచ్​ల్లో రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టాడు. గత మ్యాచ్​లో విఫలమైనా అజయ్ దేవ్ గౌడ్​పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. అతడు తొలి మ్యాచ్​లో 4 వికెట్లు కూల్చి విజయంలో కీలకంగా మారాడు. వీళ్లతోపాటు షణ్ముక అశ్విన్, అఖిల్ రాథోడ్, గణేశ్​తో కూడిన బౌలింగ్ యూనిట్ బలంగా కనిపిస్తుంది. ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచి పరుగుల వేగాన్ని తగ్గించగల సత్తా వీళ్లకు ఉంది.

డిఫెన్స్​లో మెదక్ ఫాల్కన్స్!
స్టార్ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్సీలో ఆడిన తొలి మ్యాచ్​లోనే విజయం సాధించి మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు శుభారంభం చేసింది. కానీ అతడి గైర్హాజరీలో తర్వాత ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లో వరుసగా ఓడిపోయింది. రంగారెడ్డి, పాలమూరుతో జరిగిన మ్యాచ్​లో మెదక్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్​లో రెండు విభాగాల్లోనూ ప్రభావం చూపించలేక ఓటములు మూటగట్టుకుంది. తొలి మ్యాచ్​లో కూడా వరంగల్​కు 258 పరుగులు సమర్పించుకుంది. అయితే తిలక్ విరోచిత ఇన్నింగ్స్​తో భారీ స్కోర్​ను చేజ్ చేసింది. ఇప్పుడు వరుస ఓటములతో ఉన్న రంగారెడ్డి ఈ మ్యాచ్​తోనైనా కమ్​బ్యాక్ ఇవ్వాలని ఆశిస్తోంది.

వీళ్లపైనే ఆశలు!
ముఖ్యంగా ఈ జట్టులో కెప్టెన్ రవి తేజ నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ రావాలి. అతడితోపాటు విక్రమ్ నాయక్, సాయి కాకులమర్రి, వరుణ్ ఎర్రం, అగర్వాల్​పై ఆశలు పెట్టుకుంది. అయితే మెదక్ చివరగా ఆడిన రెండు మ్యాచ్​ల్లో పరుగులు సాధించినా వేగంగా వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇది ఆ జట్టును దెబ్బతీస్తోంది. క్రీజులో నిలబడి భాగస్వామ్యం నిర్మించడంపై మెదక్ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది. ఇక బౌలింగ్​లో ఎర్రం వరుణ్ ఆకట్టుకుంటున్నాడు. కానీ అతడికి జట్టులో సహకారం కరవైంది. కానీ సమష్టి కృషితో రాణిస్తే ఏ ఆటలోనైనా కమ్​బ్యాక్ ఇవ్వడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. అందుకే ప్రత్యర్థిని సులువుగా తీసుకోకూడదు. అయితే ఆల్​రౌండర్లు, బలమైన కెప్టెన్​ ఉన్న హైదరాబాద్​ను నిలువరించడం మెదక్​కు కాస్త కాష్టమే! మరి ఈ ఛాంపియన్స్​కు ఎంతమేర సవాల్ విసురుతుందో చూడాలి!

ప్రస్తుతం పొజిషన్స్
హైదరాబాద్ ఇప్పటిదాకా రెండు మ్యాచ్​లు ఆడితే రెండింట్లోనూ నెగ్గింది. నాలుగు పాయింట్లతో ప్రస్తుతం రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్​లు ఆడిన మెదక్ తొలి మ్యాచ్ మినహా మిగిలిన రెండింట్లో పరాజయంపాలైంది. 2 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో ఉంది.

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Last Updated : June 26, 2026 at 10:48 PM IST

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HYDERABAD E CHAMPIONS PREVIEW
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