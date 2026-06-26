హ్యాట్రిక్పై కన్నేసిన హైదరాబాద్- మెదక్తో మ్యాచ్కు రెడీ- 'ఈ' ఛాంపియన్స్ జోరుకు ఎదురుందా?
TG 20 లీగ్లో మరో రసవత్తర పోరు- మెదక్ను ఢీ కొట్టనున్న హైదరాబాద్ జట్టు- ఈ ఛాంపియన్స్కు ఎదురుందా?
Published : June 26, 2026 at 7:58 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 10:48 PM IST
Hyd E Champions vs Medak Falcons : తెలంగాణ టీ20 లీగ్లో వరుస విజయాలతో జోరుమీదున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ మరో కీలక మ్యాచ్కు సిద్ధమైపోయింది. తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో వరుసగా పాలమూరు, రంగారెడ్డి జట్లను చిత్తుగా ఓడించిన ఈ ఛాంపియన్స్ శనివారం మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టును ఢీ కొట్టనుంది. దీంతో మెదక్పైనా నెగ్గి టీజీ20లో తొలి హ్యాట్రిక్ విజయం నమోదు చేయాలని హైదరాబాద్ భావిస్తుండగా, మెదక్ జట్టు మళ్లీ విజయాల బాట పట్టాలని ఆశిస్తోంది. ఈ క్రమంలో జట్ల బలాబలాలు, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ తదితర అంశాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!
ఫేవరెట్గా హైదరాబాద్
లీగ్లో నిలకడగా రాణిస్తున్న హైదరాబాద్ జట్టే రేపటి మ్యాచ్లో ఫేవరెట్ అనడంలో సందేహం లేదు. అభిరథ్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ ఛాంపియన్స్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగంలో పటిష్ఠంగా ఉంది. అంతేకాకుండా గత రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయాలు సాధించిన హైదరాబాద్ ఫుల్ జోష్లో బరిలోకి దిగనుంది. ముఖ్యంగా గత మ్యాచ్లో వరుస విజయాలతో ఊపుమీదున్న రంగారెడ్డిని ఓడించడం జట్టు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేసేదే!
కెప్టెనే బలం!
హైదరాబాద్ జట్టుకు కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి అత్యంత బలం. గత మ్యాచ్లో భారీ స్కోర్ ఛేదనలో అభిరథ్ ఇన్నింగ్సే జట్టు విజయానికి పునాది వేసింది. 45 బంతుల్లోనే 99 రన్స్ బాది కీలక పాత్ర పోషించాడు. మరోవైపు తొలి మ్యాచ్లోనే హాఫ్ సెంచరీ, రెండో మ్యాచ్లో 25 పరుగులు బాదిన గణేశ్ మంచి ఫామ్లో కనిపిస్తున్నాడు. అతడు టచ్లో ఉండడం జట్టుకు బలాన్నిచ్చేదే. తొలి మ్యాచ్లో హిట్టైన అన్విత్, గత మ్యాచ్లో స్వల్ప స్కోరుకు పరిమితమయ్యాడు. ఈసారి అతడు మరోసారి సత్తా చాటాల్సిన అవసరం ఉంది.
యశ్వీర్ దూరం!
జట్టు స్పిన్ ఆల్రౌండర్ యశ్వీర్ గౌడ్ హైదరాబాద్ తదుపరి మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడు. అతడు టీమ్ఇండియా అండర్ 19 శ్రీలంక పర్యటనకు వెళ్తున్నాడు. ఇది హైదరాబాద్ జట్టుకు పెద్ద దెబ్బ! దీంతో జట్టులో ఒకట్రెండు మార్పులు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. అతడి స్థానంలో ఎవరు అవకాశం దక్కించుకుంటారో చూడాలి! ఇక టాపార్డర్ బ్యాటర్ సాయి వికాస్ రెడ్డి నుంచి ఓ మంచి ఇన్నింగ్స్ రావాల్సి ఉంది. అతడు గత రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ ఫెయిల్ అయ్యాడు. ఈసారి అభిమానులు అతడి నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆశిస్తున్నారు. టాపార్డర్ బలంగా ఉండి పవర్ ప్లేలో ఎక్కువ పరుగులు బాదితే జట్టు భారీ స్కోర్ అందించే అవకాశం ఉంటుంది!
Every ball. Every run. Every moment that made you jump off your seat. 🏏🔥#HyderabadEChampions #SixerMaarSeetiMaar #TG20 #RangaReddyRisers pic.twitter.com/uIHpQfLS71— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 25, 2026
పటిష్ఠమైన బౌలింగ్
హైదరాబాద్ బౌలింగ్ దళం పటిష్ఠంగా ఉంది. ప్రణవ్ వర్మ నిలకడ చూపిస్తున్నాడు. వరుస మ్యాచ్ల్లో రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టాడు. గత మ్యాచ్లో విఫలమైనా అజయ్ దేవ్ గౌడ్పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. అతడు తొలి మ్యాచ్లో 4 వికెట్లు కూల్చి విజయంలో కీలకంగా మారాడు. వీళ్లతోపాటు షణ్ముక అశ్విన్, అఖిల్ రాథోడ్, గణేశ్తో కూడిన బౌలింగ్ యూనిట్ బలంగా కనిపిస్తుంది. ప్రత్యర్థిపై ఒత్తిడి పెంచి పరుగుల వేగాన్ని తగ్గించగల సత్తా వీళ్లకు ఉంది.
డిఫెన్స్లో మెదక్ ఫాల్కన్స్!
స్టార్ ఆటగాడు తిలక్ వర్మ కెప్టెన్సీలో ఆడిన తొలి మ్యాచ్లోనే విజయం సాధించి మెదక్ ఫాల్కన్స్ జట్టు శుభారంభం చేసింది. కానీ అతడి గైర్హాజరీలో తర్వాత ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో వరుసగా ఓడిపోయింది. రంగారెడ్డి, పాలమూరుతో జరిగిన మ్యాచ్లో మెదక్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో రెండు విభాగాల్లోనూ ప్రభావం చూపించలేక ఓటములు మూటగట్టుకుంది. తొలి మ్యాచ్లో కూడా వరంగల్కు 258 పరుగులు సమర్పించుకుంది. అయితే తిలక్ విరోచిత ఇన్నింగ్స్తో భారీ స్కోర్ను చేజ్ చేసింది. ఇప్పుడు వరుస ఓటములతో ఉన్న రంగారెడ్డి ఈ మ్యాచ్తోనైనా కమ్బ్యాక్ ఇవ్వాలని ఆశిస్తోంది.
From our dressing room to the national squad. ✨— Hyderabadechampions (@HydeChampions) June 26, 2026
Yashveer heads to Sri Lanka with U19 India and takes a piece of Hyderabad with him. All the best, champ, go conquer the world.💙#hyderabadechampions #TG20 #under19 #cricket #India pic.twitter.com/Mpw5HfisCo
వీళ్లపైనే ఆశలు!
ముఖ్యంగా ఈ జట్టులో కెప్టెన్ రవి తేజ నుంచి భారీ ఇన్నింగ్స్ రావాలి. అతడితోపాటు విక్రమ్ నాయక్, సాయి కాకులమర్రి, వరుణ్ ఎర్రం, అగర్వాల్పై ఆశలు పెట్టుకుంది. అయితే మెదక్ చివరగా ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో పరుగులు సాధించినా వేగంగా వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇది ఆ జట్టును దెబ్బతీస్తోంది. క్రీజులో నిలబడి భాగస్వామ్యం నిర్మించడంపై మెదక్ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంది. ఇక బౌలింగ్లో ఎర్రం వరుణ్ ఆకట్టుకుంటున్నాడు. కానీ అతడికి జట్టులో సహకారం కరవైంది. కానీ సమష్టి కృషితో రాణిస్తే ఏ ఆటలోనైనా కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. అందుకే ప్రత్యర్థిని సులువుగా తీసుకోకూడదు. అయితే ఆల్రౌండర్లు, బలమైన కెప్టెన్ ఉన్న హైదరాబాద్ను నిలువరించడం మెదక్కు కాస్త కాష్టమే! మరి ఈ ఛాంపియన్స్కు ఎంతమేర సవాల్ విసురుతుందో చూడాలి!
ప్రస్తుతం పొజిషన్స్
హైదరాబాద్ ఇప్పటిదాకా రెండు మ్యాచ్లు ఆడితే రెండింట్లోనూ నెగ్గింది. నాలుగు పాయింట్లతో ప్రస్తుతం రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడిన మెదక్ తొలి మ్యాచ్ మినహా మిగిలిన రెండింట్లో పరాజయంపాలైంది. 2 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో ఉంది.
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