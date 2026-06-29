హైదరాబాద్ vs ఖమ్మం- జోరుమీదున్న 'ఈ ఛాంపియన్స్'ను ఆపగలరా?- TG20 లీగ్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఫైట్!
టీజీ 20 లీగ్ - టోర్నమెంట్లో ఆసక్తికర మ్యాచ్- హైదరాబాద్ వర్సెస్ ఖమ్మం జట్ల పోరు- ఏ టీమ్ ఎలా ఉందంటే?
Published : June 29, 2026 at 12:31 AM IST
HYD vs Khammam TG League 2026 : టీజీ20 లీగ్ టేబుల్ టాపర్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ నాలుగో మ్యాచ్కు రెడీ అయ్యింది. ఆ జట్టు సోమవారం (జూన్ 29) ఖమ్మంను ఢీ కొట్టనుంది. సాయంత్రం ఉప్పల్ వేదికగా 7.15 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మేరకు ఇరుజట్ల కూడా మ్యాచ్లో విజయం సాధించాలని పట్టుదలతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. మరి ఏ జట్టు ఎలా ఉందంటే?
జోష్లో ఈ ఛాంపియన్స్
హైదరాబాద్ జట్టు వరుస విజయాలతో జోరు మీదుంది. ఇప్పటిదాకా ఈ టోర్నీలో మూడు మ్యాచ్లు ఆడగా, మూడింట్లోనూ విజయం సాధించింది. ఫలితంగా పాయింట్ల పట్టికలోనూ టాప్లో ఉంది. ఈ మూడు విజయాలు కూడా ఆషామాషీగా వచ్చినవి కాదు. పక్కా ప్రణాళికతో హైదరాబాద్ ఒక్కో జట్టును మట్టికరిపిస్తూ సత్తా చాటుతోంది. ఇదే ఊపులో ఖమ్మంతో మ్యాచ్కు కూడా రెడీ అవుతోంది.
ఆల్రౌండ్ బలం!
హైదరాబాద్ జట్టుకు ఆల్రౌండర్ల బలం ఎక్కువగా ఉంది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి వరుస హాఫ్ సెంచరీలతో మంచి ఫామ్లో కనిపిస్తున్నాడు. అలాగే తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో విఫలమైనా, గత మ్యాచ్లో 93 పరుగులు బాదిన సాయి వికాస్ టచ్లోకి రావడం హైదరాబాద్కు కలిసొచ్చే అంశం. ఈ ఇద్దరితోపాటు నితిన్ నాయక్, ప్రణవ్ వర్మ, గణేశ్ లాంటి నాణ్యమైన ఆల్రౌండర్లు ఉన్నారు. ఒకరు విఫలమైనా ఇంకొకరు ఆదుకుంటున్నారు. ఇక గణేశ్ మూడు మ్యాచ్ల్లోనూ అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాడు. వీళ్లతోపాటు అరవింద్, అన్విత్ రెడ్డితో హైదరాబాద్ బ్యాటింగ్ డెప్త్ దాకా ఉంది.
బౌలింగ్లో అదుర్స్!
బ్యాటింగ్లోనే కాదు బౌలింగ్లోనూ ఈ ఛాంపియన్స్ బలంగా ఉంది. అజయ్ దేవ్ గౌడ్ అంచనాలకు తగ్గట్లుగా రాణిస్తున్నాడు. తొలి, మూడో మ్యాచ్లో సత్తా చాటాడు. ఈ రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ నాలుగేసి వికెట్లు కూల్చాడు. మొత్తం ఇప్పటిదాకా అతడు 8 వికెట్లు పడగొట్టాడు. ప్రణవ్ వర్మ నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. ప్రతీ మ్యాచ్లో రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టి కీలకంగా మారుతున్నాడు. ఈ ఇద్దరూ హైదరాబాద్ బౌలింగ్ను మోస్తున్నారు. వీళ్లతోపాటు కొత్త కుర్రాడు నితిన్ నాయక్, అఖిల్ రాథోడ్పై కూడా అంచనాలు ఉన్నాయి. వీళ్లు కూడా బంతితో అదరగొడితే ప్రత్యర్థికి చుక్కలే! ఇక తుది జట్టు విషయంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు! విన్నింగ్ కాంబినేషన్ను కంటిన్యూ చేయాలని కోచింగ్ స్టాఫ్ భావించే అవకాశం ఉంది.
గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కిన ఖమ్మం!
ఈ లీగ్లో ఖమ్మం కూడా బలంగానే ఉంది. తొలి మ్యాచ్లో పాలమూరుపై నెగ్గిన ఆ జట్టు రెండో మ్యాచ్లో వరంగల్పై ఓడింది. అయితే తాజాగా కరీంనగర్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఖమ్మం జట్టు మళ్లీ గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కింది. సివి మిలింద్, హిమతేజ, జైస్వాల్ లాంటి ప్లేయర్లు ఆ జట్టుకు బలంగా కనిపిస్తున్నారు. దీంతోపాటు గత మ్యాచ్లో విజయం సాధించడంతో ఆ జట్టు ప్లేయర్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగింది. కానీ అన్ని రకాలుగా పటిష్ఠంగా ఉన్న హైదరాబాద్ను నిలువరించడం ఖమ్మం జట్టుకు పెద్ద సవాల్ లాంటిదే!
ఎవరు ఎక్కడ
ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లో మూడింట్లోనూ విజయం సాధించడంతో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ఆరు పాయింట్లతో పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. మరోవైపు ఖమ్మం జట్టు ఇప్పటిదాకా మూడు మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో రెండింట్లో నెగ్గగా, ఒక మ్యాచ్లో ఓడింది. దీంతో 4 పాయింట్లతో నాలుగో ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది.
కాగా, సోమవారం టీజీ 20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి. తొలుత నల్గొండ నైట్స్తో పాలమూరు తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అలాగే సాయంత్రం హైదరాబాద్- ఖమ్మం మ్యాచ్ ఉంది.
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