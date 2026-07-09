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TG 20 క్వాలిఫయర్ 1- ఫైనల్​ బెర్త్​పై హైదరాబాద్ కన్ను- ఖమ్మం పోటీనిస్తుందా?

టీజీ 20 తొలి క్వాలియఫర్ మ్యాచ్​- ఖమ్మం జట్టుతో తలపడనున్న హైదరాబాద్ టీమ్- హోరాహోరీ పక్కా!

Hyderabad vs Khammam
Hyderabad vs Khammam (Source : Hyderabad E Champions 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 1:05 AM IST

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Hyderabad vs Khammam TG League : టీజీ 20 లీగ్​లో పేరుకు తగ్గట్లే ఛాంపియన్ ఆటతీరుతో దూసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ ఈ ​ఛాంపియన్స్ కీలక పోరుకు రెడీ అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా ఆడిన ఏడు మ్యాచ్​ల్లోనూ విజయం సాధించి గ్రూప్ స్టేజ్​ను డామినేట్ చేసిన ఈ ఛాంపియన్స్​ జట్టు గురువారం క్వాలిఫయర్ - 1 ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్​లో అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్​ను హైదరాబాద్ ఢీ కొట్టనుంది. ఇందులో విజయం సాధించిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్​కు చేరుకుంటుంది. ఓడిన టీమ్ క్వాలిఫయర్ 2కు వెళ్తుంది. దీంతో ఇరుజట్లు ఈ మ్యాచ్​లో 100 శాతం పోరాడడం పక్కా. ఈ నేపథ్యంలో ఇరుజట్ల బలాబలాలేంటో ఓసారి చూసేద్దాం!

ఆ ఇద్దరు అన్​స్టాపబుల్
ఈ మ్యాచ్​లో హైదరాబాద్ ఫేవరెట్​గా బరిలో ఉంటుందనడంలో అనుమానం లేదు! ఆ జట్టు ఆటతీరే అందుక్కారణం. ఈ జట్టులో దాదాపు అందరూ ఆల్​రౌండర్లు ఉండడం అదనపు బలం. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి తొలి మ్యాచ్​ నుంచి జట్టు బ్యాటింగ్​లో వెన్నుముకగా నిలుస్తున్నాడు. ఏడు మ్యాచ్​ల్లో 69.67 సగటున ఇప్పటిదాకా 418 పరుగులు బాదాడంటే అతడి విధ్వంసం ఏ లెవెల్​లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఓ సెంచరీ, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఓపెనర్​గా బరిలో దిగుతూ తొలి ఓవర్ నుంచే హిట్టింగ్ ఆడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో ప్రత్యర్థులపై ఒత్తిడి పెంచడంలో సక్సెస్ అవుతున్నాడు.

బ్యాటింగ్​తోపాటు మైదానంలో అసలైన కెప్టెన్ అనిపించుకుంటున్నాడు. జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం, సరైన బౌలర్​ను ఎంపిక చేసుకోవడం, ఫీల్డింగ్ సెట్టింగ్​ ఇలా అన్ని విభాగాల్లో అదరగొడుతూ అసలైన నాయకుడిగా నిలుస్తున్నాడు. మరోవైపు, అజయ్ దేవ్ గౌడ్​ బౌలింగ్​లో నిలకడగా రాణిస్తున్నాడు. అప్పుడప్పుడు కొన్ని పరుగులు ఇచ్చినా క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు పడగొడుతూ ప్రత్యర్థిని దెబ్బ తీస్తున్నాడు. ఇప్పటిదాకా అజయ్ 16 వికెట్లు కూల్చి పర్పుల్ క్యాప్​ రేస్​లో టాప్​లో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ ఇద్దరిపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

నిలకడకు మరో పేరుగా!
పైన చెప్పిన ఇద్దరితోపాటు గణేశ్ గడుగు, ప్రణవ్ వర్మ నిలకడకు మరో పేరుగా నిలుస్తున్నారు. ఆల్​రౌండ్​ ప్రదర్శనతో జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో బ్రేక్ ఇస్తున్నారు. గణేశ్ ఎక్కువగా బ్యాటింగ్ (224 రన్స్) ​లో అదరగొడుతుండగా, ప్రణవ్ బంతి (9 వికెట్లు) తో ప్రభావం చూపిస్తున్నాడు. ప్రణవ్ కూడా బ్యాటింగ్​లో రాణిస్తున్నాడు. వీళ్లతోపాటు షణ్ముక అశ్విన్, అన్విత్ రెడ్డి, సాయి వికాస్ రెడ్డిపైనా అంచనాలు ఉన్నాయి. వీళ్లు మరోసారి రాణిస్తే క్వాలిఫయర్​లో గెలుపొందడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు!

ఖమ్మం బలంగానే!
హైదరాబాద్ ప్రత్యర్థి అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ జట్టు కూడా పటిష్ఠంగా ఉంది. ఈ జట్టు గ్రూప్ స్టేజ్​లో ఆడిన ఏడు మ్యాచ్​ల్లో ఐదు నెగ్గి నాకౌట్​కు అర్హత సాధించింది. ఈ టీమ్​కు టాపార్డర్ బ్యాటర్ కొడిమెల హిమతేజ అత్యంత బలం. అతడు బ్యాటింగ్​లో అదరగొడుతున్నాడు. ఇప్పటిదాకా 107.75 యావరేజ్​తో 431 రన్స్ చేసి ఆరెంజ్ క్యాప్ రేస్​లో టాప్​లో ఉన్నాడు. అతడితోపాటు జీఎస్కే రెడ్డి, వాఫీ కచ్చి కూడా తమదైన రోజు చెలరేగే ఆటగాళ్లే. బౌలింగ్​లో కెప్టెన్ మిలింద్, వేద్ రెడ్డి, విద్యానంద్ రెడ్డి, వాఫీ కచ్చి రాణిస్తున్నారు. ఈ జట్టు చివరగా ఆడిన మూడు మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధించి ఊపుమీదుంది. ఇదే జోష్​లో హైదరాబాద్​పై గ్రూప్ స్టేజ్​లో ఎదురైన ఓటమికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని భావిస్తోంది. ఇలా ఇరుజట్లు కూడా బలమైన ఆటగాళ్లతో ఉండడంతో పోటీ ఉత్కంఠగా ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది.

ముఖాముఖి పోరు
ఈ టోర్నీ​లో హైదరాబాద్- ఖమ్మం జట్లు ఇప్పటికే లీగ్ దశలో తలపడ్డాయి. ఈ మ్యాచ్​లో ఈ ఛాంపియన్స్ ఆల్​రౌండ్ షోతో అదరగొట్టింది. ఖమ్మం జట్టును హైదరాబాద్ 56 పరుగులతో చిత్తుగా ఓడించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఈ ఛాంపియన్స్ 211-9 పరుగుల చేయగా, ఛేజింగ్​లో ఖమ్మం 155-9 స్కోరుకే పరిమితమైంది. ఈ విజయం క్వాలిఫయర్ 1లో ఖమ్మంపై పైచేయి సాధించడానికి ఆత్మి విశ్వాసం పెంచుతుంది.

తుది జట్లు అంచనా

హైదరాబాద్ - అభిరత్ రెడ్డి (కెప్టెన్), సాయి వికాస్ రెడ్డి, వైష్ణవ్ రెడ్డి ఎ (వికెట్ కీపర్), గడుగు గణేశ్, అన్విత్ రెడ్డి, ప్రణవ్ వర్మ, పి అరవింద్, అజయ్ దేవ్ గౌడ్, దేవ్ మెహతా, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్

ఖమ్మం - వాఫీ డైమండ్ కచ్చి, GSK రెడ్డి, కొడిమెల హిమతేజ, మిక్కిల్ జైస్వాల్, షేక్ అజర్, ప్రతీక్ రెడ్డి (వికెట్ కీపర్), సహేంద్ర మల్లు, చామ వి మిలింద్ (కెప్టెన్), విద్యానంద రెడ్డి, వేద్ రెడ్డి, హర్షిత్ సాయి వై

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