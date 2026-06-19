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TG 20 లీగ్‌: హైదరాబాద్ E ఛాంపియన్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ టికెట్స్ ఓపెన్- బుక్ చేసుకోండిలా!

జూన్ 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టీజీ20 లీగ్ 2026- జూన్ 23న పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌తో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తొలి పోరు- డిస్ట్రిక్ట్ వెబ్‌సైట్‌లో మ్యాచ్ టికెట్లు విడుదల

TG 20 League 2026 Tickets
Hyderabad E Champions Team Match (EENADU)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 19, 2026 at 7:36 PM IST

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TG 20 League 2026 Tickets : తెలంగాణ క్రికెట్‌కు మరింత ఊపు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (హెచ్‌సీఏ) ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న టీజీ20 లీగ్ 2026 ప్రారంభానికి సర్వం సిద్ధమైంది. జూన్ 21 నుంచి ఆ మెగా టోర్నీ ఆరంభం కానుండగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. యువ ఆటగాళ్లకు ప్రతిభ చాటుకునే వేదికగా భావిస్తున్న ఆ లీగ్‌లో ఎనిమిది జట్లు టైటిల్ కోసం పోటీపడనున్నాయి.

డిస్ట్రిక్ట్ వెబ్​సైట్​లో టికెట్లు
ఆ టోర్నీలో పాల్గొంటున్న జట్లలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. జట్టు తన తొలి మ్యాచ్‌ను జూన్ 23న పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌తో ఆడనుంది. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు జరిగే ఆ మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన టికెట్లు ఇప్పటికే డిస్ట్రిక్ట్ వెబ్‌సైట్‌/యాప్​లో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో అభిమానులు ముందుగానే టికెట్లు బుక్ చేసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. మీరు కూడా ఈ ఇక్కడ లింక్​పై క్లిక్ చేసి బుక్​ చేసుకోండి.

టోర్నీ ప్రారంభానికి ముందు అభిమానులను ఆకట్టుకునేందుకు ఫ్రాంఛైజీలు వినూత్న ప్రచార కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులకు మరింత చేరువ అవుతోంది. రీసెంట్​గా జట్టు విడుదల చేసిన ప్రత్యేక వీడియో నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది. వికెట్లు పడిన తర్వాత ఆటగాళ్లు చేసే సెలబ్రేషన్ స్టైల్స్‌ను సరదాగా చూపించిన ఆ వీడియోకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. జట్టుకు చెందిన అఖిల్ రాథోడ్, గడుగు గణేష్ చేసిన సెలబ్రేషన్ స్టెప్స్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.

ప్రాక్టీస్​తో బిజీబిజీ
మరోవైపు టోర్నీలో మెరుగైన ప్రదర్శన కోసం హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఆటగాళ్లు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఉప్పల్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన సాధన శిబిరంలో జట్టు సభ్యులు పాల్గొన్నారు. బ్యాటర్లు భారీ షాట్లు ఆడడం, వేగంగా పరుగులు సాధించడం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఫాస్ట్ బౌలర్లు, స్పిన్నర్లు కూడా తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపర్చుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రాక్టీస్ సెషన్ సందర్భంగా కోచ్‌లు ఆటగాళ్లకు కీలక సూచనలు చేశారు. మ్యాచ్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఎలా ఆడాలి, ఒత్తిడిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ప్రత్యర్థి జట్ల బలాబలాలను ఎలా విశ్లేషించాలి వంటి అంశాలపై వారికి మార్గనిర్దేశం చేశారు. టోర్నీలో బలమైన పోటీ ఉండనున్న నేపథ్యంలో ప్రతి జట్టు సాధనపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తోంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు లీగ్ దశలో మొత్తం ఆరు మ్యాచ్‌లు ఆడనుంది. జూలై 6న నల్గొండతో హైదరాబాద్ జట్టు తన లీగ్ దశ మ్యాచ్‌లను పూర్తి చేయనుంది.

  • జూన్ 23- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ Vs పాలమూరు - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 25 - రంగారెడ్డి vs హైదరాబాద్ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 27 - మెదక్ vs హైదరాబాద్ - 2.15 గంటలకు
  • జూన్ 29 - ఖమ్మం vs హైదరాబాద్ - 7.15 గంటలకు
  • జూలై 04 - హైదరాబాద్ vs కరీంనగర్ - 7.15 గంటలకు
  • జూలై 06 - హైదరాబాద్ vs నల్గొండ - 7.15 గంటలకు

టీజీ20 లీగ్‌లో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. ఫైనల్‌తో కలిపి మొత్తం 32 మ్యాచ్‌లు నిర్వహించనున్నారు. రౌండ్ రాబిన్ విధానంలో పోటీలు జరగనున్నాయి. ఈ పద్ధతిలో ప్రతి జట్టు మిగిలిన ఏడు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతుంది. లీగ్ దశ ముగిసే సమయానికి పాయింట్ల పట్టికలో ఉన్న స్థానాల ఆధారంగా ప్లేఆఫ్‌కు అర్హత నిర్ణయిస్తారు. పాయింట్ల పట్టికలో మూడో, నాలుగో స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు తొలి ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో తలపడతాయి. ఇందులో ఓడిన జట్టు టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమిస్తుంది. ఆ తర్వాత పట్టికలో తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్ల మధ్య రెండో ఎలిమినేటర్ జరుగుతుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్‌కు చేరుకుంటుంది. రెండో ఎలిమినేటర్‌లో ఓడిన జట్టు, తొలి ఎలిమినేటర్‌లో విజయం సాధించిన జట్టుతో మరో కీలక మ్యాచ్ ఆడుతుంది. ఇందులో గెలిచిన జట్టుకు ఫైనల్ బెర్త్ లభిస్తుంది. అనంతరం ఫైనల్‌లో విజేతను నిర్ణయిస్తారు. దీంతో లీగ్ దశ నుంచే ప్రతి మ్యాచ్‌కు ప్రాధాన్యం పెరగనుంది.

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