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రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్- CM చేతులమీదుగా ఆటగాళ్లకు చెక్కుల అందజేత

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ప్లేయర్లు, మేనేజ్​మెంట్- ఆటగాళ్లకు సీఎం ప్రశంస

Hyd E Champions At CMO
Hyd E Champions At CMO (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 7:16 PM IST

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Hyd E Champions CMO : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన టీజీ 20 సీజన్ 1 విజేత హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసింది. ప్లేయర్లతోపాటు ఈ ఛాంపియన్స్ మేనేజ్​మెంట్ రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్‌, ఈటీవీ భారత్‌ డైరెక్టర్ బృహతి, దివిజ, ఉషోదయా ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ డైరెక్టర్ సాంబశివరావు, ఈటీవీ ఎండీ బాపినీడు మర్వాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్​ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శాలువాతో సత్కరించారు. అలాగే కోచ్ అనిరుధ్, కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డికి సీఎం శాలువా కప్పారు.

అయితే ఈ ఛాంపియన్స్​ విజయం అనంతరం టీమ్ మేనేజ్​మెంట్ ఆటగాళ్లకు భారీ ప్రైజ్​మనీ ప్రకటించింది. కెప్టెన్​కు రూ.5, వైస్ కెప్టెన్​కు రూ.4, మిగిలిన ఆటగాళ్లకు రూ.3 లక్షల చొప్పున నజరానా ప్రకటించింది. ఈ ప్రైజ్​మనీకి సంబంధించిన చెక్కులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్లేయర్లకు అందజేశారు. కాగా, ఇటీవల ముగిసిన టీజీ 20 లీగ్​ 2026 టోర్నమెంట్​లో రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టైటిల్ సాధించింది. ఫైనల్​లో ఖమ్మంపై హైదరాబాద్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది.

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