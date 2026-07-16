రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్- CM చేతులమీదుగా ఆటగాళ్లకు చెక్కుల అందజేత
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ప్లేయర్లు, మేనేజ్మెంట్- ఆటగాళ్లకు సీఎం ప్రశంస
Published : July 16, 2026 at 7:16 PM IST
Hyd E Champions CMO : హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన టీజీ 20 సీజన్ 1 విజేత హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసింది. ప్లేయర్లతోపాటు ఈ ఛాంపియన్స్ మేనేజ్మెంట్ రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, దివిజ, ఉషోదయా ఎంటర్ప్రైజెస్ డైరెక్టర్ సాంబశివరావు, ఈటీవీ ఎండీ బాపినీడు మర్వాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ సందర్భంగా రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శాలువాతో సత్కరించారు. అలాగే కోచ్ అనిరుధ్, కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డికి సీఎం శాలువా కప్పారు.
అయితే ఈ ఛాంపియన్స్ విజయం అనంతరం టీమ్ మేనేజ్మెంట్ ఆటగాళ్లకు భారీ ప్రైజ్మనీ ప్రకటించింది. కెప్టెన్కు రూ.5, వైస్ కెప్టెన్కు రూ.4, మిగిలిన ఆటగాళ్లకు రూ.3 లక్షల చొప్పున నజరానా ప్రకటించింది. ఈ ప్రైజ్మనీకి సంబంధించిన చెక్కులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్లేయర్లకు అందజేశారు. కాగా, ఇటీవల ముగిసిన టీజీ 20 లీగ్ 2026 టోర్నమెంట్లో రామోజీ గ్రూపునకు చెందిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టైటిల్ సాధించింది. ఫైనల్లో ఖమ్మంపై హైదరాబాద్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది.