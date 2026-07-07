ETV Bharat / sports

మా కొడుకులు కెరీర్‌లో చాలా కష్టపడ్డారు- ఇప్పుడు TG20లో రాణిస్తున్నారు : ఈటీవీ భారత్‌తో హైదరాబాద్ జట్టు క్రికెటర్స్ తల్లులు

టీజీ 20 లీగ్‌లో దంచికొడుతున్న హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఫ్రాంచైజీ- తాజాగా నల్గొండపై ఘన విజయం- ఈ మ్యాచ్‌ను వీక్షించిన హైదరాబాద్ జట్టు ప్లేయర్స్ మాతృమూర్తులు- ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూలో పలు విషయాలు వెల్లడి

Hyderabad E Champions Mothers Interviews
Hyderabad E Champions Mothers Interviews (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 7, 2026 at 5:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad E Champions Mothers Interviews : టీజీ 20 లీగ్‌లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ అదరగొడుతోంది. వరుసగా ఆడిన ఏడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ గెలిచి టోర్నీలో జైత్రయాత్ర కొనసాగిస్తోంది. అయితే నల్గొండ నైట్స్‌తో సోమవారం జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ ఛాంపియన్స్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. ఈ మ్యాచ్‌కు చూసేందుకు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్స్ సాయి వికాస్ రెడ్డి తల్లి భాను, అజయ్‌ దేవ్ గౌడ్ తల్లి వనజ, షన్ముఖ అశ్విన్ తల్లి సంధ్యారాణి ఉప్పల్ స్టేడియానికి విచ్చేశారు. ఈ క్రమంలో వారితో ఈటీవీ భారత్ ప్రతినిధి ముఖాముఖి నిర్వహించింది. ఈ ముఖాముఖిలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్లేయర్స్ తల్లులు తమ బిడ్డల గురించి పలు విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.

ఈటీవీ భారత్ : చిన్నప్పటి నుంచి సాయి వికాస్ ఏ విధంగా పెరిగాడు? ఏ ఏజ్‌లో క్రికెట్ ఆడడం ప్రారంభించాడు?
సాయివికాస్ తల్లి (భాను) : క్రికెట్ కోసం సాయి వికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కష్టపడ్డాడు. చాలా శ్రద్ధతో ఆటపై దృష్టి పెట్టాడు. ఎనిమిది- తొమ్మిదేళ్ల వయసులో క్రికెట్ ఆడడం ప్రారంభించాడు. సొంతంగానే టైమ్ టేబుల్ తయారు చేసుకుని క్రికెట్‌కు వెళ్తుండేవాడు. క్రికెట్‌పై సాయి ఆసక్తిని గమనించి మేము అతడ్ని ఆ గేమ్‌లో ప్రోత్సహించాం.

ఈటీవీ భారత్‌తో హైదరాబాద్ జట్టు క్రికెటర్స్ తల్లులు (ETV Bharat)

ఈటీవీ భారత్ : సాయి వికాస్ కెరీర్‌లో ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు ఏంటి?
సాయివికాస్ తల్లి (భాను) : క్రికెట్ కెరీర్‌లో సాయి వికాస్ చాలా స్ట్రగుల్స్ పడ్డాడు. చాలాసార్లు గాయపడేవాడు. అయినా పట్టుదలతో క్రికెట్‌ను మరుసటి రోజే ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ద్వారా సాయి వికాస్ పేరు బయటకొచ్చింది. నా కొడుకు చాలా టాలెండెట్ ప్లేయర్.

ఈటీవీ భారత్ : సాయి వికాస్‌ను మీరెలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు?
సాయివికాస్ భార్య (మన్మిత) : సాయితో నా పెళ్లై రెండున్నర నెలలు అయ్యింది. సాయి వికాస్‌ను ప్రోత్సహిస్తున్నాం. చాలా హార్డ్ వర్కర్. క్రికెట్ పట్ల చాలా డెడికేషన్‌తో ఉంటారు. ఉదయం లేవగానే జిమ్ చేస్తారు. అలాగే క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు.

ఈటీవీ భారత్ : మీ అబ్బాయి అజయ్ గౌడ్ ప్రస్తుతం ఈ టోర్నీలో అత్యధిక వికెట్లు తీశారు? మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
అజయ్‌ దేవ్ గౌడ్ తల్లి (వనజ) : చాలా సంతోషంగా ఉంది. అజయ్ గౌడ్ చాలా కష్టపడతాడు. టీవీలో నా కొడుకు మ్యాచ్ ఆడడం చూడడం కన్నా లైవ్‌లో మ్యాచ్ చూసేటప్పుడు చాలా తేడా ఉంది. క్రికెట్‌ను అజయ్ గౌడ్ చిన్నతనంలోనే ప్రారంభించాడు. కెరీర్‌లో చాలా ఇబ్బందులను, సవాళ్లను ఎదుర్కొని నిలదొక్కుకున్నాడు. ఉదయాన్నే గ్రౌండ్‌కు వెళ్లి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. జిమ్ చేసేవాడు. డైట్‌ ఫాలో అయ్యేవాడు.

ఈటీవీ భారత్ : ఏ ఏజ్ నుంచి షన్ముఖ అశ్విన్ క్రికెట్ ఆడడం ప్రారంభించాడు?
షన్ముఖ అశ్విన్ తల్లి (సంధ్యారాణి) : చాలా చిన్న ఏజ్‌లోనే షన్ముఖ క్రికెట్ స్టార్ట్ చేశాడు. క్రికెట్‌కే ప్రాధాన్యం ఇస్తాడు. మ్యాచ్ ఉందంటే ఫంక్షన్లకు కూడా వెళ్లడు. నా కొడుకుకి ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు. కొత్త టాలెంట్‌ టీజీ 20 లీగ్ ద్వారా బయటపడుతోంది. ఇక్బాల్ క్రికెట్ అకాడమీ, నెక్ట్ జన్ అకాడమీలో శిక్షణ పొందాడు. మార్నింగ్ 5 నుంచే షన్ముఖ షెడ్యూల్ ప్రారంభం అయిపోతుంది. జిమ్ చేస్తాడు. కెరీర్‌లో ఎత్తుపల్లాలను చూశాడు. టీజీ 20 లీగ్‌లో రాణిస్తున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో నా కొడుకు ఆడాలి. నాది, మా ఆయనది అసలైన కోరిక ఏంటంటే టీమ్‌ఇండియాకు షన్ముఖ అశ్విన్ ప్రాతినిధ్యం వహించాలి. చిన్నప్పటి నుంచి ఈ కల కంటూనే ఉన్నాం. ప్రస్తుతం షన్ముఖ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. రీసెంట్‌గానే ఎగ్జామ్స్ రాశాడు. ఇంకా రిజల్ట్స్ రాలేదు. ఆ తర్వాత ఎంబీఏ చదువుతాడు.

ధోనీ 45 బర్త్​డే : గ్రౌండ్​లో సహనం కోల్పోయిన 5 అరుదైన సందర్భాలివే!

కప్పు కల నెరవేరకుండానే లెజెండ్ నిష్క్రమణ- కన్నీటితో ప్రపంచకప్‌కు రొనాల్డో వీడ్కోలు- పోర్చుగల్‌పై స్పెయిన్ గెలుపు

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS TEAM
T20 LEAGUE HYDERABAD E CHAMPIONS
HYDERABAD E CHAMPIONS VS NALGONDA
HYDERABADECHAMPIONS PLAYERS MOTHERS
HYDERABAD E CHAMPIONS MOTHERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.