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'కాటేరమ్మ మనవడు'- అభిరథ్​ రెడ్డి నిక్​నేమ్ రివీల్ చేసిన ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి!

వరంగల్​పై హైదరాబాద్ భారీ విజయం- టీమ్ సెలబ్రేషన్స్, అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్స్- అభిరథ్ రెడ్డి నిక్​నేమ్ చెప్పిన ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి!

Sujay And Brihathi with E Champions Captain Abhirath
Sujay And Brihathi with E Champions Captain Abhirath (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 8:53 PM IST

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HYD E Champions Celebrations : టీజీ 20 లీగ్​లో ఓటమి ఎరుగని జట్టుగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటిదాకా ఐదు మ్యాచ్​లు అడగా, అన్నింట్లోనూ విజయం సాధించి పాయింట్స్ టేబుల్​లో టాప్​లో కొనసాగుతోంది. తాజాగా వరంగల్ వారియర్స్​ను కూడా ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఎప్పటిలాగే టీమ్ మేనేజ్​మెంట్ అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఇందులో ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ పాల్గొని ఆటగాళ్లను ప్రశంసించారు.

అవార్డులు అందించిన మేనేజ్​మెంట్!
వరంగల్​తో మ్యాచ్​లో తొలుత అజయ్ దేవ్ గౌడ్ అదిరే బౌలింగ్ ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తించాడు. ఒకే ఓవర్లో రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి వరంగల్​ను తీవ్ర దెబ్బ కొట్టాడు. అనంతరం ఛేజింగ్​లో కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి సూపర్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఆల్​రౌండర్ గడుగు గణేశ్ మరోసారి హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. వీళ్లు ముగ్గురు మైదానంలో ఆడి అదరగొడితే, తుది జట్టులో లేకపోయినా కోచ్​- కెప్టెన్​కు మధ్య కమ్యూనికేషన్ అందించి ప్రత్యూష్ విజయంలో కీలకంగా మారాడు. దీంతో అతడికి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అవార్డు లభించింది.

అలాగే ఛేదనలో హైదరాబాద్ ప్రారంభంలో స్వల్ప వ్యవధిలో త్వరత్వరగా వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ నేపథ్యంలో అభిరథ్​తో కలిసి గణేశ్ నెలకొల్పిన భాగస్వామ్యం విజయానికి కీలకంగా మారింది. ఈ ఇద్దరూ నాలుగో వికెట్​కు 49 బంతుల్లో 77 పరుగులు జోడించారు. వికెట్లు కోల్పోవడాన్ని ఆపి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన గణేశ్​కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.

HYD E Champions Team Celebrations
ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అవార్డ్ అందుకుంటున్న ప్రత్యూష్ (Source : ETV Bharat)

కెప్టెన్​కు RFC ట్రిప్​
దీంతోపాటు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్ సంప్రదాయంగా సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడికి రామెజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రెండు రోజుల ట్రిప్​ను మేనేజ్​మెంట్ కాంప్లిమెంటరీగా అందించనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగానే ఇవాళ్టి మ్యాచ్​లో శతకం సాధించిన అభిరథ్​ రెడ్డికి ఈ కాంప్లిమెంటరీ దక్కింది. ఈ విషయాన్ని ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి అనౌన్స్ చేశారు.

'వరుసగా ఐదు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక మన టీమ్ ట్రెడిషన్​లో భాగంగా ఇవాళ సెంచరీ సాధించిన అభిరథ్​కు రామెజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రెండు రోజుల ట్రిప్​ను ప్రకటిస్తున్నాం' అని బృహతి అన్నారు. అలాగే ఆమెతోపాటు ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ అభిరథ్​ను అభినందించారు. ఈ క్రమంలోనే అభిరత్​కు తన అభిమానులు 'కాటేరమ్మ మనవడు' అని నిక్​నేమ్ పెట్టారని బృహతి సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.

HYD E Champions Team Celebrations
గణేశ్​కు అవార్డు అందిస్తున్న మేనేజ్​మెంట్ (Source : ETV Bharat)

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