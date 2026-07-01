'కాటేరమ్మ మనవడు'- అభిరథ్ రెడ్డి నిక్నేమ్ రివీల్ చేసిన ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి!
వరంగల్పై హైదరాబాద్ భారీ విజయం- టీమ్ సెలబ్రేషన్స్, అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్స్- అభిరథ్ రెడ్డి నిక్నేమ్ చెప్పిన ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి!
Published : July 1, 2026 at 8:53 PM IST
HYD E Champions Celebrations : టీజీ 20 లీగ్లో ఓటమి ఎరుగని జట్టుగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటిదాకా ఐదు మ్యాచ్లు అడగా, అన్నింట్లోనూ విజయం సాధించి పాయింట్స్ టేబుల్లో టాప్లో కొనసాగుతోంది. తాజాగా వరంగల్ వారియర్స్ను కూడా ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం ఎప్పటిలాగే టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అవార్డ్ ప్రజెంటేషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఇందులో ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ పాల్గొని ఆటగాళ్లను ప్రశంసించారు.
అవార్డులు అందించిన మేనేజ్మెంట్!
వరంగల్తో మ్యాచ్లో తొలుత అజయ్ దేవ్ గౌడ్ అదిరే బౌలింగ్ ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను బెంబేలెత్తించాడు. ఒకే ఓవర్లో రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి వరంగల్ను తీవ్ర దెబ్బ కొట్టాడు. అనంతరం ఛేజింగ్లో కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి సూపర్ సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ఆల్రౌండర్ గడుగు గణేశ్ మరోసారి హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. వీళ్లు ముగ్గురు మైదానంలో ఆడి అదరగొడితే, తుది జట్టులో లేకపోయినా కోచ్- కెప్టెన్కు మధ్య కమ్యూనికేషన్ అందించి ప్రత్యూష్ విజయంలో కీలకంగా మారాడు. దీంతో అతడికి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ అవార్డు లభించింది.
అలాగే ఛేదనలో హైదరాబాద్ ప్రారంభంలో స్వల్ప వ్యవధిలో త్వరత్వరగా వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడింది. ఈ నేపథ్యంలో అభిరథ్తో కలిసి గణేశ్ నెలకొల్పిన భాగస్వామ్యం విజయానికి కీలకంగా మారింది. ఈ ఇద్దరూ నాలుగో వికెట్కు 49 బంతుల్లో 77 పరుగులు జోడించారు. వికెట్లు కోల్పోవడాన్ని ఆపి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన గణేశ్కు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది.
కెప్టెన్కు RFC ట్రిప్
దీంతోపాటు హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ టీమ్ సంప్రదాయంగా సెంచరీ సాధించిన ఆటగాడికి రామెజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రెండు రోజుల ట్రిప్ను మేనేజ్మెంట్ కాంప్లిమెంటరీగా అందించనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించింది. ఇందులో భాగంగానే ఇవాళ్టి మ్యాచ్లో శతకం సాధించిన అభిరథ్ రెడ్డికి ఈ కాంప్లిమెంటరీ దక్కింది. ఈ విషయాన్ని ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి అనౌన్స్ చేశారు.
'వరుసగా ఐదు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక మన టీమ్ ట్రెడిషన్లో భాగంగా ఇవాళ సెంచరీ సాధించిన అభిరథ్కు రామెజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రెండు రోజుల ట్రిప్ను ప్రకటిస్తున్నాం' అని బృహతి అన్నారు. అలాగే ఆమెతోపాటు ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ అభిరథ్ను అభినందించారు. ఈ క్రమంలోనే అభిరత్కు తన అభిమానులు 'కాటేరమ్మ మనవడు' అని నిక్నేమ్ పెట్టారని బృహతి సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.