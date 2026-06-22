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'సిక్సర్ మార్, సీటీ మార్'- ఆల్​ ది బెస్ట్ 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్'!

మొదలైన టీజీ 20 లీగ్ సంబరం- బరిలో 8 జట్లు- టైటిల్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్'!

Hyd E Champions
Hyd E Champions (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 2:56 PM IST

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Hyderabad E Champions TG 20 League : తెలంగాణ టీ20 లీగ్ (TG 20) గ్రాండ్​గా షురూ అయ్యింది. ఖమ్మం - పాలమూరు మధ్య జరిగిన తొలి మ్యాచే క్రికెట్ లవర్స్​కు మస్త్ మజానిచ్చింది. ఇక ఈ టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్లలో ఒకటిగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ (Hyderabad e-Champions) బరిలోకి దిగుతోంది. ఉషోదయ ఎంటర్​ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్​ (రామోజీ గ్రూప్) యాజమాన్యంలోని ఈ జట్టు​పైన అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. జూన్ 23 (మంగళవారం) ఈ ఛాంపియన్స్ తమ తొలి మ్యాచ్​లో పాలమూరును ఢీ కొట్టనుంది. ఈ క్రమంలో ఈ జట్టు బలాబలాలేంటో తెలుసుకుందాం!

కెప్టెనే బలం!
ఈ జట్టు కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి టీమ్​లో స్పెషల్ అట్రాక్షన్. జట్టును ఎలా నడిపించాలో అతడికి అనుభవం ఉంది. బ్యాటింగ్​లో అభీనే ఈ ఛాంపియన్స్ బలం. అతడు12 లిస్ట్​ ఏ టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో 36.25 యావరేజ్​తో 435 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఓ శతకం, ఒక అర్ధ శతకం ఉండడం ఉంది. అలాగే ఫస్ట్​ క్లాస్ క్రికెట్​లో అభిరత్ ఓపెనర్​గానూ రాణించాడు. 16 మ్యాచ్​లలో 904 పరుగులు​ చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు , 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఈ టీజీ 20 లీగ్​లో కూడా అభిరథ్ రెడ్డి ఓపెనర్​గానే వచ్చే అవకాశం ఉంది.

అనుభవం ఉన్న ప్లేయర్లు!
ఈ ఛాంపియన్స్​లో అనుభవం ఉన్న ప్లేయర్లు ఉండడం మరో ప్లస్ పాయింట్. కెప్టెన్ అభిరథ్​ రెడ్డితోపాటు అజయ్ గౌడ్ ఇదివరకు టీమ్ఇండియా అండర్- 19 క్రికెట్ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. కుడిచేతి వాటం మీడియం పేసర్ అయిన అజయ్ టీ20ల్లో 14 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. 7.72 ఎకానమీతో 24 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. గతంలో అండర్ 19 ఆసియా కప్, శ్రీలంక పర్యటనకు సైతం వెళ్లాడు.

అలాగే ఆల్​రౌండర్ ప్రణవ్ వర్మ కూడా అనుభవం ఉన్న ప్లేయర్. అతడు 'లిస్ట్-ఏ'లో రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. మరో బౌలింగ్ ఆల్​రౌండర్ ఆటగాడు అఖిల్ రాథోడ్​పైనా అంచనాలు ఉన్నాయి. అతడు అండర్- 14లో మెదక్, అండర్-19 హైదరాబాద్ తరఫున ఆడాడు. అండర్ 19 తిలక్ వర్మ వికెట్ కూడా పడగొట్టాడు. స్పిన్నర్​ యశ్వీర్ గౌడ్​కు రీసెంట్​గా అండర్ 19 టీమ్ఇండియా పిలుపు వచ్చింది.

కుర్రాళ్లతో కొత్తగా!
టీమ్ఇండియాకు అండర్ 19 ఆడిన ప్లేయర్లే కాదు, జిల్లా స్థాయిలో లోకల్ టోర్నీల్లో సత్తా చాటిన ఆటగాళ్లూ ఈ జట్టులో ఉన్నారు. గణేశ్, జశ్వంత్, నితిన్ నాయక్, ఎమ్ఎమ్ చరణ్, మిర్యాల ప్రత్యూష్​కుమార్, వైష్ణవ్ రెడ్డి ఉన్నారు. జిల్లా స్థాయిలో ఆడిన వీళ్ల ప్రతిభను ఈ ఛాంపియన్స్ గుర్తించింది.

ఆల్​రౌండర్ల కళ!
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​కు ఉన్న మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆల్​రౌండర్లు. ఈ జట్టులో ఆల్​రౌండర్లే ఎక్కువ. గణేశ్, ప్రణవ్, అజయ్ దేవ్ గౌడ్, యశ్వీర్ గౌడ్, అఖిల్ రాథోడ్ ఇలా మెజార్టీ నాణ్యమైన ఆల్​రౌండర్లు ఉన్నారు. వీళ్లు బౌలింగ్, బ్యాటింగ్, ఫీల్డింగ్​లోనూ ఆకట్టుకోగల ఆటగాళ్లు.

నాణ్యమైన కోచింగ్ స్టాఫ్- సపోర్టింగ్​ టీమ్!
ఇక ఈ టోర్నీలో టైటిల్ కొట్టడమే లక్ష్యంగా ఈ ఛాంపియన్స్ ఆటగాళ్లు ప్రాక్టీస్ సెషన్​లో ముమ్మర ప్రాక్టీస్ చేశారు. జట్టు కోచ్​లు అనిరుధ్ బృందంలోని ఆల్ఫీ, నవీన్ శిక్షణలో దాదాపు రెండు వారాలు సాధన చేశారు. ప్లేయర్లలోని మెళకులు, ప్రత్యర్థి ఆటను దెబ్బతీసే వ్యూహాల గురించి శిక్షణ ఇచ్చారు.

జట్టు కోసమే!
అయితే జట్టులోని కెప్టెన్ సహా పలువురు ప్లేయర్లను ఈటీవీ భారత్ ఇటీవల పలకరించింది. తమకు జట్టు ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని, అదే తమ మొదటి ప్రాధాన్యంత అని ఈటీవీ భారత్ ఇంటర్వ్యూల్లో చెప్పారు. ఒక్కో నేపథ్యం నుంచి వాళ్లందరికీ మేనేజ్​మెంట్ చక్కటి వాతావరణం కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఇక అభిమానుల అంచనాలు అందుకొని, తెలంగాణ టీ20 లీగ్​లో తొలి ఛాంపియన్​గా నిలవాలని ఆశిస్తూ 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​'కు ఆల్​ ది బెస్ట్!

పాలమూరుతో హైదరాబాద్ ఆడనున్న తొలి మ్యాచ్ టికెట్లు కావాలంటే ఇక్కడ లింక్​పై క్లిక్ చేసి బుక్​ చేసుకోండి.

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు
అభిరథ్‌ రెడ్డి (కెప్టెన్), అజయ్ దేవ్, ప్రణవ్‌, సాయివికాస్‌ రెడ్డి, అన్విత్‌ రెడ్డి, గణేశ్‌ గడుగు, యశ్వీర్‌ గౌడ్‌ , శ్రీనికేత్‌, అఖిల్‌ రాథోడ్‌, తరుణ్‌, షణ్ముఖ, అరవింద్‌, అభినవ్‌, హిశాంత్‌ , దేవ్‌, జశ్వంత్‌, ప్రత్యూష్‌, వైష్ణవ్‌, చరణ్‌, నితిన్‌

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