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అభిరథ్ రెడ్డి సూపర్ సెంచరీ- వరంగల్​పై విక్టరీతో ప్లేఆఫ్స్​కు దూసుకెళ్లిన హైదరాబాద్

వరంగల్​ను చిత్తుగా ఓడించిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- రాణించిన అజయ్ దేవ్, అభిరథ్, గణేశ్- ఐదో విజయంతో ప్లేఆఫ్స్​కు

Hyderabad E Champions vs Warangal
Hyderabad E Champions vs Warangal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 5:37 PM IST

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Hyderabad E Champions vs Warangal Warriors : టీజీ 20 లీగ్​లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది. లీగ్​లో ఏ జట్టుకూ సాధ్యం కాని రీతిలో వరుసగా ఐదో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా వరంగల్ వారియర్స్​పై ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శతో అదరగొడుతూ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. 174 పరుగుల లక్ష్యాన్ని హైదరాబాద్ నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 15.3 ఓవర్లలోనే అందుకుంది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (101 పరుగులు, 43 బంతుల్లో) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. గణేశ్ (50 పరుగులు) రాణించాడు. వరంగల్ బౌలర్లలో సల్మాన్, క్రాంతి, కులకర్ణి తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ప్లేఆఫ్స్​కు దూసుకెళ్లిన తొలి జట్టుగా
తాజా విజయంతో హైదరాబాద్ టీజీ20 ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించిన తొలి జట్టుగానూ ఘనత సాధించింది. గ్రూప్ దశలో హైదరాబాద్ మరో రెండు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. ఈ ఛాంపియన్స్ తమ తదుపరి మ్యాచ్​ కరీంనగర్ డైమండ్స్​తో జులై 04న, అనురాగ్ నల్గొండ నైట్స్​తో జులై 06న ఆడనుంది.

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HYDERABAD VS WARANGAL SCORECARD
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