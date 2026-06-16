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టీజీ-20 టైటిల్‌ వేటలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్

తొలి సీజన్‌లోనే ట్రోఫీ కొల్లగొట్టాలని పట్టుదలతో ఉన్నహైదరాబాద్ -E ఛాంపియన్స్​ - లోకల్‌ టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తూ TG20 లీగ్‌

Hyderabad E Champions
Hyderabad E Champions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 16, 2026 at 1:38 PM IST

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Hyderabad E Champions : తెలంగాణ క్రికెట్ చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేవనుంది. హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న TG20 లీగ్‌లో లోకల్‌ టాలెంట్‌ సత్తాను చూడబోతున్నాం. హైదరాబాద్ బ్రాండ్‌కు ప్రతినిధిగా హైదరాబాద్‌-ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు సత్తాచాటేందుకు కఠోర సాధన చేస్తోంది. బలమైన ఆటగాళ్లు, అనుభవజ్ఞులైన కోచింగ్ సిబ్బంది, అత్యుత్తమ సౌకర్యాలతో టైటిల్‌ కొల్లగొట్టాలనే పట్టుదలతో సిద్ధమవుతోంది.

పట్టుదలతో కసరత్తు
హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ అభిమానులకు కొత్త పండగ వచ్చేస్తోంది. లోకల్‌ టాలెంట్‌ను ప్రోత్సహిస్తూ హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ అసోసియేషన్‌ TG20 లీగ్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఈ లీగ్‌లో మన హైదరాబాద్ బ్రాండ్ పేరుతో హైదరాబాద్-E ఛాంపియన్స్ జట్టు బరిలోకి దిగుతోంది. ఉషోదయ ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ యాజమాన్యంలోని హైదరాబాద్-E ఛాంపియన్స్ జట్టు యువ ప్రతిభతో తొలి టోర్నీలోనే సత్తాచాటాలనే పట్టుదలతో కసరత్తు చేస్తోంది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి నేతృత్వంలో జట్టు సమష్టి ప్రదర్శనపై దృష్టి పెట్టింది. హెడ్ కోచ్ అనిరుధ్ పర్యవేక్షణలో ఆటగాళ్లు నెట్స్‌లో చెమటోడుస్తున్నారు.

హైదరాబాద్-E ఛాంపియన్స్ జట్టు కొనుగోలు చేసిన నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన ఆటగాడు యశ్​వీర్‌గౌడ్ శ్రీలంక టూర్‌కి వెళ్లే అండర్ 19జట్టులో చోటు సంపాదించుకున్నాడు. హైదరాబాద్ నగర గౌరవాన్ని నిలబెడుతూ తొలి సీజన్‌లోనే ట్రోఫీని సాధించాలనే కృతనిశ్చయంతో ఆటగాళ్లు సాధన కొనసాగిస్తున్నారు. కాగా, జూన్‌ 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్న TG20 లీగ్‌ ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో క్రికెట్‌అభిమానులకు కన్నుల పండువను తేనుంది.

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