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TG 20 ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- కరీంనగర్​పై భారీ విజయం

కరీంనగర్​పై హైదరాబాద్ ఆల్​రౌెండ్ షో- క్వాలిఫయర్ 2లో ఘన విజయం - రాణించిన కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి

Hyderabad vs Karimnagar
Hyderabad vs Karimnagar (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 10:14 PM IST

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Hyderabad vs Karimnagar Qualifier 2 : టీజీ20 లీగ్​లో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. శుక్రవారం ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన క్వాలిఫయర్ 2 మ్యాచ్​లో కరీంనగర్​పై 8 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (82) మెరుపు ఇన్నింగ్స్​, బౌలర్ల అద్భుత ప్రదర్శనతో ఈ ఛాంపియన్స్ సగర్వంగా ఫైనల్​లో అడుగుపెట్టింది. కరీంనగర్ నిర్దేశించిన 158 పరుగుల టార్గెట్​ను హైదరాబాద్ 15.3 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది.

ఛేజింగ్​లో అభిరథ్ ధనాధన్
గురువారం జరిగిన క్వాలిఫయర్ 1లో ఖమ్మం ఏసెస్​ జట్టుపై ఓడిన హైదరాబాద్ క్వాలిఫయర్ 2లో ఆత్మివిశ్వాసం కోల్పోకుండా బరిలో దిగింది. తొలుత బౌలింగ్​తో అదరగొట్టింది. అజయ్ దేవ్, షణ్ముక, ప్రణవ్ వర్మ పదునైన బౌలింగ్​తో కరీంనగర్​ను తక్కువ స్కోర్​కు కట్టడి చేశారు. ఇక ఛేజింగ్​లో ఎక్కడా తడబాటుకు గురవ్వకుండా ఓపెనర్లు అభిరథ్ రెడ్డి- సాయి వికాస్ అద్భుతంగా ఆడారు. ధనాధన్ బౌండరీలు బాదడంతో 10 ఓవర్లకే స్కోర్ 100 దాటింది. దీంతో చాలాసేపటి ముందే హైదరాబాద్ గెలుపు ఖరారైపోయింది. అలా ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన అభిరథ్ సేన టైటిల్ ఫైట్​కు అర్హత సాధించింది.

అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న కరీంనగర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 157 పరుగులు చేసింది. హెచ్​ కే సింహ (38 పరుగులు), శుభమ్ శర్మ (31 పరుగులు నాటౌట్), సాత్విక్ రెడ్డి (28), రాహుల్ (28) ఫర్వాలేదనిపించారు. గత మ్యాచ్ సెంచరీ హీరో తన్మయ్ అగర్వాల్ (10) స్వల్ప స్కోరుకే ఔటయ్యాడు. అతడిని షణ్ముక అశ్విన్ బోల్తా కొట్టించాడు. ఇక హైదరాబాద్ బౌలర్లలో అజయ్ గౌడ్, షణ్ముక అశ్విన్, ప్రణవ్ వర్మ తలో 2, అఖిల్ 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

కాస్కో ఖమ్మం!
ఆదివారం జులై 12న టీజీ 20 పైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. టైటిల్ ఫైట్​లో ఖమ్మం ఏసెస్- హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్ రాత్రి 7.15 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఇప్పటిదాకా ఈ లీగ్​లో ఈ ఇరుజట్లు రెండుసార్లు తలపడ్డాయి. గ్రూప్ స్టేజ్​లో హైదరాబాద్ నెగ్గగా, తాజాగా క్వాలిఫయర్​ 1లో ఖమ్మం విజయం సాధించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఫైనల్ పోరు రసవత్తరంగా ఉండడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది. రెండు బలమైన జట్లే ఫైనల్​కు అర్హత సాధించాయి. ఇక ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభం కంటే ముందు స్టేడియంలో ఈవెంట్ ఉండనుంది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు, సింగర్స్ ఇందులో పాల్గొననున్నారు.

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తుది జట్టు
అభిరత్ రెడ్డి (కెప్టెన్), సాయి వికాస్ రెడ్డి, యశ్వీర్ గౌడ్, గడుగు గణేశ్, వైష్ణవ్ రెడ్డి ఎ, ప్రణవ్ వర్మ, పి అరవింద్ (వికెట్ కీపర్), అజయ్ దేవ్ గౌడ్, దేవ్ మెహతా, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్

కరీంనగర్ తుది జట్టు
తన్మయ్ అగర్వాల్ (కెప్టెన్), సాత్విక్ రెడ్డి, హెచ్‌కే సింహా, రాహుల్ రాధేశ్ (వికెట్ కీపర్), చందన్ సహాని, నారాయణ తేజ, శుభమ్ శర్మ, అఖిల్ కుమార్ సంకోజు, రత్లావత్ దినేశ్, ఆశిష్ శ్రీవాస్తవ్, సతీశ్ కుమార్

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HYDERABAD VS KARIMNAGAR SCORECARD
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