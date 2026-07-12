TG 20 తొలి టైటిల్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్దే- ఫైనల్లో ఖమ్మంపై ఘన విజయం
TG 20 ఫైనల్లో ఘన విజయం సాధించిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్- అదరగొట్టిన యశ్వీర్, అభిరథ్ రెడ్డి
Published : July 12, 2026 at 11:23 PM IST
HYD vs Khammam TG 20 FINAL : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు అదరగొట్టింది. ఆ జట్టు TG 20 క్రికెట్ లీగ్ తొలి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. పేరుకు తగ్గట్లే ఛాంపియన్ ఆటతీరు ప్రదర్శించిన హైదరాబాద్ టీమ్ సీజన్ 1 టైటిల్ను ముద్దాడింది. ఉప్పల్ వేదికగా ఆదివారం అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 6 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది టోర్నమెంట్ విజేతగా నిలిచింది. 158 పరుగుల ఛేదనను హైదరాబాద్ ---- ఓవర్లలో అందుకుంది. కెప్టెన్ అభిరథ్ రెడ్డి (48 పరుగులు) మరోసారి రాణించాడు.
158 పరుగుల ఛేదనలో హైదరాబాద్కు రెండో ఓవర్లోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్ సాయి వికాస్ (4) స్వల్ప స్కోరుకే పెవిలియన్ చేరాడు. అయితే వన్డౌన్లో వచ్చిన షణ్ముక్ (36)తో అభిరథ్ మంచి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. ఈ ఇద్దరు 39 బంతుల్లో 69 రన్స్ జోడించారు. 7.4 ఓవర్ వద్ద విద్యానంద్ బౌలింగ్లో షణ్ముక్ ఔటయ్యాడు. ఆయినా అభిరథ్ నిలకడగా ఆడాడు. వైష్ణవ్తో కలిసి స్కోర్ బోర్డును నడిపించాడు. అయితే 11.5 ఓవర్ వద్ద అభిరథ్ ఔట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన యశ్వీర్ (5) కూడా స్వల్ప స్కోర్కే పెవిలియన్కు చేరాడు. చివర్లో ప్రణవ్ వర్మ (15), వైష్ణవ్ రెడ్డి (23) ఓపిగ్గా ఆడి జట్టుకు విజయం అందించారు.
అదరగొట్టిన యశ్వీర్, అజయ్- పోరాడిన మికిల్
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 157 పరుగులు చేసింది. మికిల్ జైస్వాల్ (66 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు. కొడిమెల హిమతేజ (31) రాణించాడు. చివర్లో విద్యానంద్ రెడ్డి (20 పరుగులు, 10 బంతుల్లో నాటౌట్) మెరుపులు మెరిపించాడు. దీంతో ఖమ్మం 150 రన్స్ మార్క్ అందుకుంది. హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బౌలర్లు యశ్వీర్ గౌడ్, అజయ్ దేవ్, దేవ్ మెహత ప్రత్యర్థిని బెంబేలెత్తించారు.యశ్వీర్ 3, అజయ్ దేవ్, మెహత చెరో 2, అఖిల్ రాథోడ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
హైదరాబాద్ తుది జట్టు : అభిరత్ రెడ్డి (కెప్టెన్), సాయి వికాస్ రెడ్డి, యశ్వీర్ గౌడ్, ప్రణవ్ వర్మ, గడుగు గణేష్, వైష్ణవ్ రెడ్డి ఎ, పి అరవింద్ (వికెట్ కీపర్), అజయ్ దేవ్ గౌడ్, దేవ్ మెహతా, అఖిల్ రాథోడ్, షణ్ముఖ అశ్విన్
ఖమ్మం తుది జట్టు : పరాస్ రాజ్, GSK రెడ్డి, కొడిమెల హిమతేజ, మిక్కిల్ జైస్వాల్, ప్రతీక్ రెడ్డి (వికెట్ కీపర్), చామ వి మిలింద్ (కెప్టెన్), సహేంద్ర మల్లు, హర్షిత్ సాయి వై, షేక్ అజర్ విద్యానంద రెడ్డి, వేద్ రెడ్డి