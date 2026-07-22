ఈ ఛాంపియన్స్ కోచ్లకు HCA గుర్తింపు- సీనియర్ మెన్ టీమ్కు ప్రమోషన్
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టును విజేతగా నిలబెట్టిన కోచ్లకు గుర్తింపు - హెచ్సీఏ మెన్ టీమ్కు కోచ్లుగా ప్రమోషన్
Published : July 22, 2026 at 7:14 PM IST
HYD E Champions Coaching Team : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఫ్రాంచైజీ కోచ్లకు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (HCA) గుర్తింపు లభించింది. ఈ ఛాంపియన్స్ కోచ్ అనిరుధ్ HCA సీనియర్ మెన్ జట్టుకు హెడ్ కోచ్గా నియమితులయ్యారు. అలాగే ఆల్ఫ్రెడ్ అఫ్ సలాంను అదే జట్టుకు బౌలింగ్ కోచ్గా నియమించారు. ఇక ఈ ఛాంపియన్స్కు అసిస్టెంట్ కోచ్గా ఉన్న ముషరఫ్కు HCA అండర్ 16 జట్టు బౌలింగ్ కోచ్గా ప్రమోషన్ దక్కింది.
కాగా, ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టుకు అనిరుధ్ హెడ్ కోచ్గా, బౌలింగ్ కోచ్గా ఆల్ఫ్రెడ్, అసిస్టెంట్ కోచ్గా ముషారఫ్ వ్యవహరించారు. ఈ ముగ్గురి కోచింగ్ సారథ్యంలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు టీజీ 20 లీగ్ తొలి సీజన్ విజేతగా నిలిచింది. టోర్నమెంట్లో 10 మ్యాచ్లు ఆడగా కేవలం ఒక్క మ్యాచ్ (క్వాలిఫయర్ 1)లోనే ఆ జట్టు పరాజయం చవిచూసింది. ఇక ఫైనల్లో ఖమ్మం ఏసెస్పై ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి టైటిల్ను ముద్దాడింది.