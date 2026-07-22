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ఈ ఛాంపియన్స్ కోచ్​లకు HCA గుర్తింపు- సీనియర్ మెన్ టీమ్​కు ప్రమోషన్

హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టును విజేతగా నిలబెట్టిన కోచ్​లకు గుర్తింపు - హెచ్​సీఏ మెన్ టీమ్​కు కోచ్​లుగా ప్రమోషన్

HYD E Champions
HYD E Champions (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 7:14 PM IST

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HYD E Champions Coaching Team : హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఫ్రాంచైజీ కోచ్​లకు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్​ (HCA) గుర్తింపు లభించింది. ఈ ఛాంపియన్స్ కోచ్​ అనిరుధ్​ HCA సీనియర్ మెన్ జట్టుకు హెడ్ కోచ్​గా నియమితులయ్యారు. అలాగే ఆల్ఫ్రెడ్ అఫ్ సలాంను అదే జట్టుకు బౌలింగ్ కోచ్​గా నియమించారు. ఇక ఈ ఛాంపియన్స్​కు అసిస్టెంట్ కోచ్​గా ఉన్న ముషరఫ్​కు HCA అండర్ 16 జట్టు బౌలింగ్ కోచ్​గా ప్రమోషన్ దక్కింది.

కాగా, ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టుకు అనిరుధ్ హెడ్ కోచ్​గా, బౌలింగ్ కోచ్​గా ఆల్ఫ్రెడ్, అసిస్టెంట్ కోచ్​గా ముషారఫ్ వ్యవహరించారు. ఈ ముగ్గురి కోచింగ్ సారథ్యంలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు టీజీ 20 లీగ్ తొలి సీజన్​​ విజేతగా నిలిచింది. టోర్నమెంట్​లో 10 మ్యాచ్​లు ఆడగా కేవలం ఒక్క మ్యాచ్​ (క్వాలిఫయర్ 1)లోనే ఆ జట్టు పరాజయం చవిచూసింది. ఇక ఫైనల్​లో ఖమ్మం ఏసెస్​పై ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శనతో 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించి టైటిల్​ను ముద్దాడింది.

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